US-Präsident Joe Biden beendete am Montag die britische Etappe seiner Drei-Länder-Europareise, bevor er diese Woche zum NATO-Gipfel nach Vilnius, Litauen, flog.

Am Montag traf Biden den britischen Premierminister Rishi Sunak in der Downing Street 10 – sein sechstes Treffen mit dem britischen Premierminister, bei dem vermutlich verschiedene globale Themen angesprochen wurden, darunter der Krieg in der Ukraine.

Das Paar traf sich in den letzten Monaten regelmäßig und versuchte, die unter Sunaks Vorgängern angespannten Beziehungen wiederherzustellen – insbesondere im Zusammenhang mit den Handelsvereinbarungen des Vereinigten Königreichs in Nordirland nach dem Brexit.

Die Beziehungen Londons zum irisch-amerikanischen Biden haben sich seitdem verbessert, insbesondere nachdem Sunak eine Vereinbarung mit der Europäischen Union über den Warenverkehr getroffen hat.

Biden sagte Reportern in London, dass er „keinen engeren Freund und größeren Verbündeten treffen könne“.

„Unsere Beziehung ist absolut solide“, fügte er hinzu.

Die Gespräche mit Premierminister Sunak sollten die sogenannte dauerhafte „besondere Beziehung" zwischen den USA und Großbritannien hervorheben

Biden und König Charles III stehen vor der „generationellen Herausforderung“ des Klimawandels

Anschließend besuchte der Präsident König Karl III. auf Schloss Windsor und flog mit seinem Marine One-Hubschrauber vom Zentrum Londons zur königlichen Residenz.

Im Mai hatte Biden die Teilnahme an Charles‘ Krönung mit dem Versprechen abgelehnt, dass er bald vorbeikommen würde. Am Montag löste er dieses Versprechen ein, als die beiden Männer die „Generationenherausforderung“ des Klimawandels ansprachen.

Nach einer kurzen Begrüßung richtete sich die Aufmerksamkeit auf eine eng geplante Veranstaltung auf Schloss Windsor, bei der beide Männer an einem Klima-Rundtisch teilnahmen, an dem Schwergewichte aus Finanz- und Wohltätigkeitsorganisationen teilnahmen.

Seit Jahrzehnten setzt sich Charles für Wildtier- und Umweltbelange ein. Biden sagte, der Klimawandel sei eine von vier Krisen, die er identifiziert habe und mit denen er sich während seiner Präsidentschaft befassen wolle.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagte, der Präsident habe „großen Respekt“ vor Charles‘ Engagement für solche Anliegen und nannte ihn eine „klare Stimme“ und „jemanden, der Taten und Anstrengungen mobilisiert“.

Bidens Agenda beim NATO-Gipfel

Am Montagabend reiste Biden im Vorfeld der für den 11. und 12. Juni geplanten Gespräche mit NATO-Führern in die litauische Hauptstadt Vilnius.

Auf der Tagesordnung stehen voraussichtlich die Unterstützung der NATO für Kiew sowie der bisher von der Türkei blockierte Beitrittsantrag Schwedens.

Der Gipfel in Vilnius findet auch statt, nachdem die Biden-Regierung grünes Licht für die Lieferung von Streumunition an die Ukraine gegeben hat, wobei einige NATO-Verbündete wie das Vereinigte Königreich und Spanien ihre Besorgnis über den Schritt zum Ausdruck gebracht haben.

Sunaks Sprecher sagte, das Paar habe das Thema besprochen, während Biden in London war, und räumte ein, dass die Bereitstellung der Waffen „eine schwierige Entscheidung für die USA“ sei. Es sei ihnen „durch den russischen Angriffskrieg aufgezwungen worden“, fügte er hinzu.

Nach seiner Reise nach Litauen reist Biden nach Finnland, dem neuesten Mitglied des NATO-Bündnisses.

Biden in Großbritannien auf dem Weg zum NATO-Gipfel in Vilnius

Was Biden über die Ukraine und die NATO-Mitgliedschaft sagte

Der US-Präsident hatte in Kommentaren gegenüber CNN Zweifel an der Wahrscheinlichkeit geäußert, dass der Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft angeboten wird.

„Ich glaube nicht, dass es für eine NATO-Mitgliedschaft bereit ist“, sagte Biden dem US-Sender in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview.

Biden sagte, er hoffe, dass die NATO-Führer „einen rationalen Weg aufzeigen würden, damit sich die Ukraine für den Beitritt zur NATO qualifizieren kann“.

Um dem Militärbündnis beizutreten, müssten Länder „alle Voraussetzungen erfüllen, von der Demokratisierung bis hin zu einer ganzen Reihe anderer Themen“, betonte Bioden. Er fügte hinzu, dass die Aufnahme der Ukraine in das Bündnis jetzt „Krieg mit Russland“ bedeuten würde.

„Ich glaube nicht, dass es in der NATO Einigkeit darüber gibt, ob die Ukraine jetzt, in diesem Moment, mitten im Krieg, in die NATO-Familie aufgenommen werden soll oder nicht“, sagte er.

Biden fügte hinzu, dass es „eine Weile dauern“ werde, bis die Ukraine Mitglied der NATO werde.

Allerdings sagte Biden, dass Washington Kiew ähnlich wie Israel unterstützen könne, bis die Ukraine der NATO beitrete.

„Die Vereinigten Staaten wären bereit, … Sicherheit zu bieten, ähnlich der Sicherheit, die wir Israel bieten.“ Er sagte, dazu gehöre „die Bereitstellung der Waffen, die sie brauchen, und die Fähigkeit, sich zu verteidigen“.

Laut einem aktuellen Bericht des US Congressional Research Service hat seit dem Zweiten Weltkrieg kein anderes Land der Welt mehr US-Unterstützung erhalten als Israel.

Biden fordert Schwedens NATO-Beitritt während des Erdogan-Aufrufs

Ebenfalls am Sonntag sagte das Weiße Haus, Biden habe in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan den Wunsch geäußert, dass Schweden „so schnell wie möglich“ der NATO beitreten solle.

Schwedens NATO-Antrag erfordert die einstimmige Zustimmung aller Mitgliedsstaaten, einschließlich der Türkei. Am Donnerstag gelang es Stockholm nicht, Ankara bei einem Treffen auf Außenministerebene davon zu überzeugen, den NATO-Beitritt Schwedens zu ratifizieren.

Erdogan habe Biden gesagt, dass Schweden Schritte in die richtige Richtung unternommen habe, damit die Türkei den Antrag unterstütze, teilte die Kommunikationsdirektion der türkischen Präsidentschaft am Sonntag in einer separaten Erklärung mit.

Allerdings hieß es, die Schritte seien nicht sinnvoll, da Anhänger der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) weiterhin Demonstrationen in Schweden abhielten.

Erdogan stellt Bedingungen für Schwedens NATO-Beitritt: DW berichtet

