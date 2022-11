Biden schließt die Halbzeitkampagne mit Standardthemen und einem Dem-freundlichen Rennen ab

Biden brachte die Energie: die ausgelassene Studentenmenge, darunter ein großes Jubelteam und der Konzertchor, der die älteste historisch schwarze Universität des Bundesstaates repräsentierte, brachte ihm etwas Schwung, als er die Bühne betrat. Aber seine Worte wichen kaum von seiner Stumpfrede ab, die er schnell durcharbeitete.

„Sie haben einen Tag bis zu einer der wichtigsten Wahlen“, sagte Biden. „Unser Leben wird von dem geprägt sein, was in den nächsten ein bis drei Jahren passiert. Es wird prägen, wie die nächsten paar Jahrzehnte aussehen.“

Biden krempelte seine Hemdsärmel hoch und rollte durch die Fortschritte, die seine Regierung in der Wirtschaft erzielt hat, einschließlich eines unverkennbaren Schusses auf die Amtsbilanz des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Biden schloss seinen Midterm-Vorstoß 2022 in dem Bundesstaat ab, in dem er den Vorstoß der Demokraten spät inoffiziell startete August, als er sich für den Kandidaten der Partei für den Gouverneur von Maryland, Wes Moore, versammelte. Damals wäre es schwer vorstellbar gewesen, dass das endgültige Wahlkampfziel des Präsidenten in einem zutiefst demokratischen Gebiet liegen würde, aber die politischen Winde blieben in den letzten Wochen der Halbzeit für das Weiße Haus ungünstig.

Auch Vizepräsidentin Kamala Harris verbrachte den Wahlabend auf dem Rasen der Demokraten und führte am Montag in ihrem Heimatstaat Kalifornien Wahlkampf – ein weiteres Signal dafür, dass die Kandidaten an vorderster Front die Fahnenträger ihrer Partei auf Abstand halten wollten.

Der Präsident, begleitet von First Lady Jill Biden, übermittelte seine letzte Wahlbotschaft mit einem optimistischen Ton vor einer voraussichtlich harten Nacht für seine Partei, da Prognosen ein Repräsentantenhaus prognostizieren, das Republikaner und einen Senat für eine mögliche GOP-Nutzung bereithält.

„Denken Sie daran, die Macht liegt in Ihren Händen. Sie sind einer der Gründe, warum ich der Zukunft Amerikas noch nie so optimistisch gegenüberstand“, sagte der Präsident. „Während ich dieses Land und die Welt bereist habe, sehe ich eine großartige Nation, weil ich weiß, dass wir gute Menschen sind. Wir müssen uns nur daran erinnern, wer zum Teufel wir sind. Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika.“

In Übereinstimmung mit dem Thema des Abschlusses seiner Kampagne konzentrierte sich der Präsident in seiner Rede am Montagabend sowohl auf wirtschaftliche Angelegenheiten als auch auf Bedrohungen für die Demokratie des Landes. Am Dienstag werden die Amerikaner zum ersten Mal seit dem Angriff auf das Kapitol vom 6. Januar ihre Stimme abgeben, und Biden warnte, dass die Demokratie selbst auf dem Stimmzettel steht, eine Anspielung auf die Zahl der Kandidaten, die die Wahl ablehnen und wahrscheinlich gewinnen werden.

Aber er ließ auch vertraute Notizen ertönen, die sich auf die Errungenschaften seiner Regierung in den letzten zwei Jahren konzentrierten, von massiven Rechnungen für Infrastruktur-, Klima- und Gesundheitsausgaben über den Schuldenerlass für Studenten bis hin zur Entkriminalisierung von Marihuana und der Ernennung der ersten schwarzen Frau für den Obersten Gerichtshof.

Während Biden sich über Vorschläge sträubt, dass er auf der Spur nicht erwünscht ist, haben die Berater des Präsidenten wiederholt gesagt, dass sie ihn dorthin schicken würden, wo er eingeladen wurde, und behauptet, dass der Präsident mit dieser gezielten Rolle zufrieden sei. Am Montag benutzte er die Rede als eine Art Schlussstein für eine Halbzeit, die von anhaltenden Zweifeln an seiner Lieferfähigkeit geprägt war, gefolgt von gesetzgeberischen Erfolgen, wie auch immer inkrementell.

Der frühere Präsident Donald Trump wird sich am Montagabend mit dem Republikaner JD Vance auf politisch sicherem Rasen in Dayton, Ohio, versammeln. Vance und der Demokrat Tim Ryan, der sich von seiner Partei distanziert hat, liefern sich einen engen Kampf um den Senat.

Chatter tauchte früher am Montag auf, dass Trump erwäge, seine Präsidentschaftskandidatur für 2024 am Wahlabend bekannt zu geben. Es ist immer noch nicht klar, was Trump tun wird, und er ist berüchtigt dafür, Spannung zu schüren, nur um nach Rücksprache mit Beratern den Kurs zu ändern.