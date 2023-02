Biden schimpfte während der Rede zur Lage der Nation — RT World News

Der Präsident wurde von rivalisierenden Gesetzgebern verspottet, nachdem er behauptet hatte, einige Republikaner würden die US-Wirtschaft gerne als „Geisel“ nehmen.

US-Präsident Joe Biden wurde während seiner Rede zur Lage der Nation von Buhrufen und Geschrei unterbrochen, wobei die georgische Republikanerin Marjorie Taylor Greene ihn a „Lügner“ nachdem er die Wirtschaftsagenda der GOP kritisiert hatte.

Biden legte großen Wert auf seine Innenpolitik und pries während der Rede am Dienstag die Bemühungen seiner Regierung gegen Inflation, Arbeitslosigkeit, Klimawandel, Covid-19 und eine Reihe anderer Themen an und beschuldigte an einer Stelle den Gesetzgeber auf der anderen Seite, sich verschworen zu haben, um Sozialleistungen für Amerikaner zu beenden .

„Einige meiner republikanischen Freunde wollen die Wirtschaft als Geisel nehmen – ich verstehe – es sei denn, ich stimme ihren Wirtschaftsplänen zu. Sie alle zu Hause sollten wissen, was diese Pläne sind.“ er sagte. „Anstatt die Reichen dazu zu bringen, ihren gerechten Anteil zu zahlen, wollen einige Republikaner, dass Medicare und Social Security untergehen.“

Der Kommentar löste sofort einen Aufruhr aus, und die Republikaner buhten und fauchten den Präsidenten lautstark an, der versuchte, die wütende Menge zu besänftigen.

„Ich sage nicht, dass es die Mehrheit von Ihnen ist.“ Er fuhr fort und bot eine Kopie eines GOP-Vorschlags zu Medicare- und Sozialversicherungsleistungen an „jeder, der daran zweifelt.“

Inmitten der Zwischenrufe hörte man die Kongressabgeordnete Greene – Kritikern und Unterstützern gleichermaßen als „MTG“ bekannt – schreien „Lügner“ zum Podium und gab Biden auch wiederholt einen Daumen nach unten. Andere Gesetzgeber schlossen sich der Demonstration an, obwohl einige, wie der Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, von einer offenen Störung absahen und nur missbilligend den Kopf schüttelten.

Während sich Bidens Rede hauptsächlich auf wirtschaftliche Fragen und Probleme im Inland konzentrierte, berührte sie auch die Außenpolitik und erklärte, dass die Vereinigten Staaten weiterhin heftig suchen würden „Wettbewerb“ mit China.









„Bevor ich mein Amt angetreten habe, ging es in der Geschichte darum, wie die Volksrepublik China ihre Macht ausbaute und Amerika in der Welt scheiterte. Nicht länger,“ sagte er und fügte hinzu „Heute befinden wir uns in der stärksten Position seit Jahrzehnten, um mit China oder jedem anderen auf der Welt zu konkurrieren.“

Der Präsident wies darauf hin, dass seine Regierung wo immer möglich mit Peking zusammenarbeiten werde, bestand jedoch darauf „Wenn China unsere Souveränität bedroht, werden wir handeln, um unser Land zu schützen, und das haben wir getan“, Bezug nehmend auf den kürzlichen Abschuss eines chinesischen Höhenballons, der über den USA hinwegflog. Washington hat vorgeschlagen, dass das Gerät möglicherweise zur Überwachung bestimmt war, obwohl chinesische Beamte die Anklage zurückgewiesen haben.

Auch der Konflikt in der Ukraine wurde kurz angesprochen, was Biden behauptete „Vereinte Nato“ Und „Eine globale Koalition aufgebaut“ sich Russland zu widersetzen, die Feindseligkeiten zu kennzeichnen a „Test für Amerika“. Der Präsident stellte die Botschafterin der Ukraine in den USA, Oksana Markarova, als besonderen Gast vor und bekräftigte seine Gelübde, Kiew mit Waffen und anderer Hilfe zu unterstützen „so lange es dauert,“ seit letztem Jahr etwa 30 Milliarden Dollar an direkter Militärhilfe bewilligt.