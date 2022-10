Biden sagt voraus, dass die Demokraten trotz Umfragen das Blatt wenden werden

Präsident Joe Biden sagte am Montag, er sei optimistisch in Bezug auf einen elften Stundenschwung zugunsten der Demokraten, obwohl Umfragen zeigen, dass republikanische Kandidaten in einer Reihe von knappen Halbzeitrennen an Dynamik gewinnen.

„Weißt du, ob wir die Kontrolle über den Senat und das Repräsentantenhaus behalten, ist eine große Sache, und bisher laufen wir gegen den Strom und wir schlagen gegen den Strom“, sagte Biden bei einer Veranstaltung im Hauptquartier des Demokratischen Nationalkomitees.

„Republikaner voraus, Demokraten voraus, Republikaner voraus. Aber ich denke, es wird enden, wenn eine weitere Verschiebung zu sehen ist: Demokraten voraus“, fügte Biden später hinzu und bemerkte, dass die Umfragen „überall waren“.