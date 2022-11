Biden sagt, die Demokratie habe am Wahltag den Test bestanden

CNN

—



Präsident Joe Biden sagte am Donnerstag, dass die Demokratie am Wahltag den Test bestanden habe, nachdem er vor den Rennen gewarnt hatte, dass die Zukunft der Nation auf dem Spiel stehen würde, wenn die Amerikaner Anfang dieser Woche ihre Stimmen abgeben würden.

Obwohl weder die Mehrheit des US-Repräsentantenhauses noch des Senats für eine der Parteien aufgerufen wurde, feierte Biden am Donnerstag mit anderen Demokraten und wirbt für ihre Fähigkeit, den historischen Gegenwind eines dramatischen politischen Pendelschlags zugunsten der Republikaner bei den Zwischenwahlen abzuwehren.

In einem Gespräch mit Wahlkampfhelfern der Demokraten im Howard Theatre in Washington, DC, nannte Biden den Wahltag „einen guten Tag für Amerika, einen guten Tag für die Demokratie und … eine starke Nacht für die Demokraten“.

„Es waren die ersten nationalen Wahlen seit dem 6. Januar, und es gab viele Bedenken, ob die Demokratie den Test bestehen würde“, sagte der Präsident. „Das hat es.“

Weniger als eine Woche vor der Wahl übermittelte Biden in der Nähe des Capitol Hill einen dringenden Appell, in dem er warnte, dass die Demokratie auf dem Stimmzettel stehe, und erklärte – nur wenige Blocks von dem Ort entfernt, an dem ein Mob versuchte, die Bestätigung der Wahl 2020 zu unterbrechen – dass „wir die Demokratie nicht nehmen können nicht mehr selbstverständlich.“ Insbesondere rief er die „Kandidaten auf, die für alle Ämter in Amerika kandidieren – für den Gouverneur, für den Kongress, für den Generalstaatsanwalt, für den Außenminister, die sich nicht verpflichten werden, die Ergebnisse der Wahlen zu akzeptieren, an denen sie teilnehmen“. Er beschuldigte auch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die weite Verbreitung von Fehlinformationen zu den Wahlen geschürt zu haben.

Als die Ergebnisse der Zwischenwahlen in dieser Woche eingetroffen sind, haben die Republikaner nicht die dramatischen Siege gesehen, von denen sie gehofft hatten, dass sie als Referendum auf Bidens Agenda dienen würden. Viele von Trumps unterstützten Kandidaten auf sicheren Sitzen der Republikaner haben ihre Rennen gewonnen, darunter mehrere Wahlverweigerer. Aber Trumps Picks in Toss-up-Rennen – die eine entscheidende Rolle für das Schicksal jeder Kammer spielen – haben sich nicht gut entwickelt. Diese Verluste werden wahrscheinlich zu einer gewissen Suche unter den Republikanern führen, die auf eine erfolgreiche politische Botschaft im Jahr 2024 hoffen.

Am Donnerstag legte Biden Wert darauf, „Mainstream-Republikaner“ zu loben, die ihre Wahlen verloren und eine Niederlage akzeptiert hatten, und er erneuerte auch sein Gelübde, zu versuchen, über den Gang hinweg zu arbeiten – und sagte den Republikanern gleichzeitig, er erwarte, dass sie dasselbe tun.

„Ich bin bereit, mit Republikanern zusammenzuarbeiten“, sagte Biden, „aber das amerikanische Volk hat deutlich gemacht, dass es erwartet, dass Republikaner auch mit mir zusammenarbeiten.“

Aber er wiederholte, dass er einige politische rote Linien mit den Republikanern hat, einschließlich der Androhung eines Vetos gegen Versuche der GOP, „die Befugnis aufzuheben, die wir Medicare gerade gegeben haben, um die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente zu senken“, Kürzungen bei der Sozialversicherung und Medicare, Versuche, „davon wegzukommen historische Verpflichtung, die wir gerade eingegangen sind, um mit einer Klimakrise fertig zu werden“ und Steuersenkungen für die Reichen.

Der Präsident schrieb einen Großteil der Wahlbeteiligung den weiblichen Wählern zu und sagte, dass Frauen „ihre Stimmen Gehör verschafften“, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA entschieden hatte, Roe v. Wade zu stürzen. Und er lobte auch junge Leute, deren überwältigende Wahlbeteiligung ein großer Segen für seine Partei gewesen zu sein scheint.

„Rate mal? Ihr seid alle aufgetaucht und habt sie verprügelt“, bemerkte Biden.

Er fügte hinzu: „Diejenigen, die dafür sind, das Recht auf freie Wahl wegzunehmen, haben keine Ahnung von der Macht der Frauen in Amerika, aber jetzt denke ich, dass sie es tun.“

Biden hob auch Vizepräsidentin Kamala Harris für ihren Fokus auf reproduktive Rechte hervor und sagte: „Niemand hat härter daran gearbeitet, diese Botschaft in ganz Amerika zu verbreiten, als diese Dame hier.“