US-Präsident Joe Biden sagte am Donnerstag, es gebe für den Kongress „keine Alternative“, als die Bereitstellung neuer Militärhilfe für die Ukraine im Kampf gegen die einmarschierenden russischen Streitkräfte zu unterstützen.

Im Kongress sind die Führer der Republikaner und der Demokraten in einen Ausgabenkampf verstrickt, der einen Regierungsstillstand in den USA auslösen könnte, wobei ein Hilfspaket in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar (22,5 Milliarden Euro) für die Ukraine gefährdet ist.

Was Biden gesagt hat

„Ich zähle auf das gute Urteilsvermögen des US-Kongresses. Es gibt keine Alternative“, sagte Biden, als er von einem Reporter gefragt wurde, ob der Kongress die Finanzierung bewilligen würde.

Biden äußerte sich dazu, als er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus empfing, und sprach vom langfristigen Engagement für die Sicherheit der Ukraine.

Biden lobte „die tapferen Menschen der Ukraine“ und sagte, sie seien eine Inspiration für den Rest der Welt gewesen, und fügte hinzu: „Das amerikanische Volk ist entschlossen, dafür zu sorgen, dass wir alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass die Welt an Ihrer Seite steht.“

Biden sagte, er habe eine neue Tranche der Sicherheitshilfe genehmigt, die das Pentagon später auf 325 Millionen US-Dollar bezifferte, und dass die ersten US-Panzer M1 Abrams „nächste Woche“ in der Ukraine eintreffen würden.

Was der ukrainische Präsident sagte

Selenskyj saß mit Biden unter Porträts der ehemaligen US-Präsidenten George Washington und Abraham Lincoln und dankte Biden für die Unterstützung.

„Wir schätzen die Hilfe der Vereinigten Staaten bei der Bekämpfung des russischen Terrors, wirklich des Terrors, sehr“, sagte Selenskyj gegenüber Biden.

„Ich habe meinen Tag im US-Kongress damit begonnen, seinen Mitgliedern und dem amerikanischen Volk für diese große, enorme Unterstützung zu danken. Ich habe das Vertrauen zwischen uns gespürt und es hat uns einen offenen und konstruktiven Dialog ermöglicht, Herr Präsident.“

Die jüngste US-Hilfe für die Ukraine umfasst Flugabwehrraketen, Munition für HIMARS-Präzisionsraketenwerfer, Panzerabwehrwaffen und Artilleriegeschosse.

Bei Selenskyjs zweitem Besuch in Washington, seit Russland im Februar 2022 seine umfassende Invasion in der Ukraine startete, beschäftigte sich die Welt jedoch mit der Frage, ob die Unterstützung der Ukraine durch ihre Verbündeten möglicherweise nachlässt.

Ein rechtsextremer Flügel der Republikanischen Partei, angeführt vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump, lehnt es zunehmend ab, mehr Geld auszugeben, um die Ukraine bei ihren Kriegsanstrengungen zu unterstützen.

Auch Kiew erlebte einen Rückschlag, als Polen erklärte, dass es aufgrund eines Handelsstreits keine neuen Waffenzusagen mehr an seinen Verbündeten machen werde, obwohl Warschau bestritten hat, dass zwischen den beiden Problemen ein Zusammenhang besteht.

kb,rc/jsi (dpa, AP, AFP, Reuters)