Biden ruft Erdogan an und unterstützt den NATO-Beitritt Schwedens

Stand: 09.07.2023 22:03 Uhr

US-Präsident Biden und der türkische Präsident Erdogan haben sich am Telefon über Themen des bevorstehenden NATO-Gipfels ausgetauscht. Es würde auch um F-16-Jets gehen, die es der Türkei erleichtern könnten, Ja zum NATO-Beitritt Schwedens zu sagen.

Zwei Tage vor Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius haben US-Präsident Joe Biden und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Telefon über Knackpunkte beim Gipfel gesprochen. Das türkische Präsidialamt teilte mit, dass man sich auch auf ein bilaterales Treffen in der litauischen Hauptstadt geeinigt habe.

Biden habe in dem Aufruf erneut seinen Wunsch geäußert, Schweden schnellstmöglich in die Nato aufzunehmen, teilte das Weiße Haus mit. Erdogan wiederum dankte Biden für die Unterstützung der Forderung nach US-amerikanischen F-16-Kampfflugzeugen, heißt es in Ankara. Gleichzeitig machte Erdogan deutlich, dass er es nicht für richtig halte, die F-16-Frage mit dem NATO-Beitritt Schwedens zu verknüpfen.

Biden ist optimistisch

Die Türkei blockiert derzeit den Beitritt des skandinavischen Landes zum Militärbündnis. Erdogan sagte Biden, Schweden habe mit der Änderung der Terrorgesetzgebung Schritte in die richtige Richtung unternommen. Gleichzeitig warf er Schweden jedoch vor, „terroristische“ Demonstrationen zuzulassen und so den Fortschritt zu zerstören, wie aus der Erklärung hervorgeht. Kürzlich wurde bei einer Demonstration in Schweden ein Koran verbrannt, was in der muslimischen Welt für Empörung sorgte.

Biden hatte sich zuvor in einem CNN-Interview zum Kampf um einen NATO-Beitritt Schwedens geäußert. Er machte deutlich, dass er die Kampfjets als Mittel zur Lösung der Blockade betrachte: Die Türkei strebe eine Modernisierung ihrer F-16-Flotte an und auch Griechenland bitte um Hilfe, sagte er. „Offen gesagt versuche ich, so etwas wie ein Konsortium zusammenzustellen, mit dem wir die NATO hinsichtlich der militärischen Fähigkeiten Griechenlands und der Türkei stärken und Schweden den Einstieg ermöglichen können.“ Biden fügte hinzu, dass es noch nicht fertig sei, aber er sei optimistisch.

Erdogan trifft Schweden Premierminister

Die US-Regierung hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass sie die Bemühungen der Türkei zur Modernisierung ihrer F-16-Flotte unterstütze, dies jedoch nicht im Austausch für die Zustimmung des Landes zur NATO-Erweiterung erhalte. Biden ging auch auf die Koranverbrennung in Schweden ein. Dies würde Erdogan „zu Hause in eine schwierige Situation bringen“, sagte Biden. „Sie arbeiten daran, das zu verhindern“, fügte er hinzu, ohne genauer zu sagen, ob er damit Schweden meinte.

Dem zweitägigen Nato-Gipfel, der am Dienstag beginnt, gehen am Montag Gespräche zwischen Erdogan und dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Vilnius voraus. Kristersson hofft, Erdogan davon zu überzeugen, die Einwände der Türkei gegen die Aufnahme Schwedens als 32. NATO-Mitglied zu zerstreuen.