Ein US-Richter hat Bundesbeamten verboten, den von Texas installierten Ziehharmonikadraht zu durchtrennen, um illegale Einwanderer aufzuhalten

Ein Bundesrichter in Texas hat entschieden, dass die Regierung von Präsident Joe Biden den Stacheldraht, den der Staat entlang seiner Grenze zu Mexiko verlegt hat, um einen Rekordzustrom illegaler Einwanderer in die USA einzudämmen, nicht mehr durchtrennen oder entfernen darf.

Die Richterin des US-Bezirksgerichts Alia Moses in Del Rio, Texas, erließ am Montag ihr Urteil und gab dem Antrag des Staates auf eine einstweilige Verfügung gegen die Bundesregierung statt. Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, reichte letzte Woche eine Klage gegen die Biden-Regierung ein und sagte, Bundesagenten seien gesehen worden, wie sie mit schweren Maschinen große Teile des Ziehharmonikadrahts des Staates herausrissen, um dies zu erleichtern „Masseneintritt“ illegaler Einwanderer.

Gouverneur von Texas Greg Abbott rief den Gerichtsbeschluss vom Montag an „Ein weiterer Sieg für Texas und unsere Grenzmission.“ Er fügte hinzu, „Biden hat diese Krise verursacht und versucht, uns auf Schritt und Tritt zu blockieren.“ Der Staat führt außerdem einen Rechtsstreit mit der Bundesregierung über den Einsatz schwimmender Bojen, um Migranten an der Überquerung des Rio Grande zu hindern.









Die Landesregierung hat Grenzbarrieren an Migrations-Brennpunkten wie dem Eagle-Pass-Übergang errichtet und Einheiten der Nationalgarde eingesetzt, um bei der Bekämpfung der Grenzkrise zu helfen. Texas-Soldaten haben einige illegale Migranten unter anderem wegen Landesfriedensbruchs und anderer Strafgesetze festgenommen und Tausende mit Bussen nach New York, Chicago und in andere von den Demokraten kontrollierte Städte gebracht.

Die einstweilige Verfügung ist jedoch lediglich ein vorübergehender Sieg für den Staat. Sie gilt nur bis zum 13. November, sofern sie nicht verlängert wird. Eine weitere Anhörung in dem Fall ist für den 7. November angesetzt. Moses entschied, dass US-Grenzschutzbeamte den Stacheldraht in der Zwischenzeit nur in medizinischen Notfällen durchschneiden dürfen.

Die Biden-Regierung sah sich mit rechtlichen Herausforderungen seitens republikanisch kontrollierter Staaten konfrontiert, die versuchen, die Grenzkrise zu bekämpfen, anstatt dass die Bundesregierung die Grenze sichert. Die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze unterliegt der Bundesgerichtsbarkeit, Paxton hat jedoch argumentiert, dass Texas über eine solche verfügt „souveränes Recht“ Grenzbarrieren zu errichten. Er behauptete auch, dass Bundesagenten illegal Staatseigentum zerstörten, als sie den Grenzzaun entfernten.

MEHR LESEN:

Biden gerät wegen der Einwanderungskrise mit dem US-Bürgermeister aneinander

Die illegale Einwanderung in die USA ist seit Bidens Amtsantritt im Januar 2021 auf ein Rekordniveau gestiegen. Im letzten Geschäftsjahr der Regierung, das am 30. September endete, wurden fast 2,48 Millionen illegale Einwanderer von Grenzschutzbeamten angetroffen, ein Anstieg von 4,1 % gegenüber den vorangegangenen 12 Monaten . Im Vergleich dazu wurden im letzten vollen Geschäftsjahr von Präsident Donald Trump, das im September 2020 endete, nur 458.000 illegale Grenzübertritte gemeldet.