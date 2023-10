Washington behauptet, der „Schutz“ seiner illegalen Außenposten sei „im Einklang mit dem Völkerrecht“

US-Präsident Joe Biden hat diese Woche eine rechtliche Rechtfertigung für amerikanische Luftangriffe auf Ostsyrien vorgelegt und erklärt, die Operationen seien eine berechtigte Reaktion auf eine Reihe von Drohnen- und Raketenangriffen auf US-Streitkräfte in der Region.

In einem am Freitag veröffentlichten Brief an US-Gesetzgeber erklärte das Weiße Haus, dass die Luftoperationen im Einklang mit den Kriegsbefugnissen des Präsidenten stünden, und befolgte dies wiederholt „Angriffe gegen US-Personal und Einrichtungen im Irak und in Syrien“ diesen Monat.

„Auf meine Anweisung hin führten US-Streitkräfte in der Nacht des 26. Oktober 2023 gezielte Angriffe gegen Einrichtungen im Osten Syriens durch.“ Biden sagte und fügte hinzu, dass die Einsätze Standorte des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran getroffen hätten „verbundene Gruppen“.









Die Streiks „dienen der Abschreckung und wurden so durchgeführt, dass das Risiko einer Eskalation begrenzt und zivile Opfer vermieden werden.“ Der Brief fuhr fort und beschrieb sie als „notwendig und verhältnismäßig.“

Das Pentagon kündigte die Militäraktion erstmals am Donnerstagabend an und sagte, die Mission sei abgeschlossen „Selbstverteidigung“ und gezielt „ausschließlich zum Schutz und zur Verteidigung des US-Personals im Irak und in Syrien.“ Luftwaffenbrigade. General Pat Ryder sagte später, US-Kampfflugzeuge hätten Waffen- und Munitionslager in der Nähe der Grenzstadt al-Bukamal getroffen „Beide Einrichtungen wurden zerstört.“ Während der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, feststellte, dass die Beamten die Operation noch prüften, warnte er davor, dass die US-Streitkräfte dies tun würden „Zögern Sie nicht, weitere Maßnahmen zu unserer eigenen Selbstverteidigung zu ergreifen.“

Nach Angaben des US-Zentralkommandos sind amerikanische Stützpunkte in beiden Ländern seit dem 17. Oktober nicht weniger als 16 Mal unter Beschuss geraten. Mehrere Soldaten wurden in dieser Zeit verletzt, zusätzlich zu einem zivilen Auftragnehmer, der während eines Sperrfeuers an einem Herzinfarkt starb.

Derzeit sind bis zu 1.000 US-Soldaten in Syrien stationiert und besetzen mit Unterstützung einer kurdisch geführten Miliz wichtige Ölfelder und Euphrat-Übergänge. Die Regierung in Damaskus hat wiederholt protestiert, dass ihre Anwesenheit gegen das Völkerrecht verstoße.













Der Anstieg der Raketen- und Drohnenangriffe fiel mit erneuten Kämpfen zwischen Israel und palästinensischen Militanten in Gaza zusammen, bei denen nach Angaben lokaler Beamter auf beiden Seiten mehr als 8.000 Menschen ums Leben kamen.

Washington hat auf die steigenden Spannungen mit bedeutenden Militäreinsätzen reagiert, darunter zwei Flugzeugträger-Angriffsgruppen im Mittelmeer, ein amphibisches Angriffsschiff mit 2.000 Soldaten nahe der israelischen Küste und 900 weitere Truppen, die an unbekannte Orte im Nahen Osten geschickt wurden. US-Beamte sagten, die Schritte seien dazu gedacht, die Lage zu stärken „Kraftschutz“ in der Region und schrecken externe Akteure von einer Beteiligung am Gaza-Krieg ab.