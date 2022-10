Biden prognostiziert, dass Kreditnehmer von Studentendarlehen trotz gerichtlicher Anfechtung innerhalb weniger Wochen Erleichterungen erhalten werden

CNN

Präsident Joe Biden sagte am Donnerstag voraus, dass die Kreditnehmer von Studentendarlehen innerhalb von Wochen Erleichterungen erhalten werden – die derzeit wegen einer gerichtlichen Anfechtung ausgesetzt sind – und gaben Zuversicht, dass seine Regierung die Anfechtung gewinnen wird.

„Wir werden diesen Fall gewinnen. Ich denke, in den nächsten zwei Wochen werden Sie sehen, wie diese Schecks ausgestellt werden“, sagte Biden dem Washington-Korrespondenten von Nexstar, Reshad Hudson.

Die Biden-Regierung begann am 14. Oktober mit der Entgegennahme von Anträgen auf Schuldenerlass für Studenten, und Beamte sagten, es könne Wochen dauern, bis sie bearbeitet und Erleichterungen gewährt werden.

Berechtigte Kreditnehmer erhalten keine tatsächlichen Schecks. Stattdessen werden sie eine Reduzierung ihrer Studentenschulden um bis zu 20.000 US-Dollar sehen.

Das Bildungsministerium hat Kreditnehmern, die Anspruch auf einen automatischen Schuldenerlass haben, ohne Antragstellung mitgeteilt, dass sie nicht vor dem 14. November mit dem Schuldenerlass rechnen dürfen.

Ein Bundesberufungsgericht hat letzte Woche das Erlassprogramm für Studentendarlehen der Regierung vorübergehend ausgesetzt, das die Regierung daran hinderte, unter die neue Richtlinie fallende Darlehen zu kündigen, während das Gericht eine Anfechtung prüft, die von sechs von Republikanern geführten Staaten erhoben wurde. Die Biden-Administration sieht sich auch mit Klagen des Generalstaatsanwalts von Arizona, Mark Brnovich, und konservativer Gruppen wie der Job Creators Network Foundation und dem Cato Institute konfrontiert.

Bidens Programm zum Erlass von Studentendarlehen, das erstmals im August angekündigt wurde, zielt darauf ab, Millionen von Kreditnehmern einen Schuldenerlass zu gewähren, bevor die Zahlungen für Studentendarlehen des Bundes im Januar nach einer fast dreijährigen pandemiebedingten Pause wieder aufgenommen werden.

Der Präsident äußerte sich während eines Interviews mit dem lokalen Fernsehsender Nexstar Media während seines Besuchs in Syracuse, New York, um ein neues Abkommen über die Halbleiterherstellung anzukündigen. Weniger als zwei Wochen vor den Zwischenwahlen beantwortete Biden Fragen zur Wirtschaft, zu seiner Botschaft an die Wähler und zum ins Stocken geratenen Programm zum Schuldenerlass für Studenten.