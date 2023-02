“Ik neem het mensen niet kwalijk dat ze down zijn, weet je,” zei Biden, “toen je het jaar, twee jaar van de pandemie had, kinderen niet naar school gingen, zijn de geestelijke gezondheidsproblemen in het land ernstig toegenomen, vooral onder jongeren mensen.”

Hij voegde eraan toe: “De inflatie is nog steeds hoger dan zou moeten, en, weet je, alles van benzineprijzen tot een oorlog in Oekraïne. Ik bedoel, dus ik kan geen tijd bedenken waarin er meer onzekerheid is geweest.

Biden, die blijft aangeven dat hij zich waarschijnlijk kandidaat stelt voor een tweede termijn in 2024, legde een deel van de verantwoordelijkheid bij de nieuwsmedia. Zijn opmerkingen aan Muir omvatten een toespeling op recente rapporten over de inspanningen van Fox News na de presidentsverkiezingen van 2020 om samenzweringstheorieën over de integriteit van de stemming te ondersteunen, ook al wisten de medewerkers dat die theorieën onzin waren.

“Alles is negatief”, zei Biden over televisienieuws. “We komen er nu ook achter dat een van de verkooppunten heeft besloten dingen op te zetten waarvan ze weten dat ze niet kloppen om hun kijkcijfers te verhogen.”

Gastheer Martha Raddatz merkte vervolgens tegen panellid Donna Brazile, voormalig voorzitter van het Democratisch Nationaal Comité, op dat Bidens verklaring over economisch onbehagen in 2024 niet iets leek waarop hij kon doorgaan.

“Dat wordt geen slogan als hij besluit zich kandidaat te stellen voor herverkiezing”, erkende Brazile.