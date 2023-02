CNN

President Joe Biden vertelde vrijdag aan verslaggevers in het Witte Huis dat hij geen plannen heeft om naar Oost-Palestina, Ohio te reizen, en verdedigde de reactie van zijn regering op de treinontsporing daar die een giftige chemische lekkage veroorzaakte.

“Op dit moment niet”, zei Biden, toen hem werd gevraagd of hij plannen heeft om de gemeenschap te bezoeken, in plaats daarvan wijzend op de vroege en consequente reactie van hem en zijn regering op de ramp.

“Weet je, we waren daar twee uur nadat de trein uitviel – twee uur”, zei Biden. ‘Ik heb met elke belangrijke figuur in zowel Pennsylvania als Ohio gesproken, dus het idee dat we niet verloofd zijn, is er gewoon niet. En aanvankelijk was er geen verzoek om uit te gaan, zelfs niet voordat ik naar Kiev ging, dus ik houd het nauwlettend in de gaten. We doen wat we kunnen.”

Biden, die vrijdag werd geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, merkte op dat hij een “lange vergadering met mijn team” had gehouden op Zoom.

Na de opmerkingen van Biden deelde een functionaris van het Witte Huis een gedetailleerde tijdlijn met de reactie van de federale regering in de nasleep van de ontsporing, inclusief de komst van federale teams van de Environmental Protection Agency, het Department of Transportation, de Federal Railroad Administration en de Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration slechts twee uur nadat Norfolk Southern op 3 februari om 22:53 uur ET de ontsporing meldde aan het National Response Center.

Volgens de tijdlijn nam het Witte Huis op 5 februari contact op met de Republikeinse gouverneur van Ohio, Mike DeWine, om aanvullende federale hulp aan te bieden, waarbij Biden op 6 februari DeWine en de democratische gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro, belde.

“Federale teams zijn blijven aankomen in Oost-Palestina – ze onderzoeken de oorzaak van de ontsporing, zorgen ervoor dat Norfolk Southern zijn rotzooi opruimt en families vergoedt, volksgezondheidsonderzoeken uitvoert, de lucht en het water bewaakt en meer dan 550 huizen doorzoekt”, vertelde de ambtenaar. CNN.

Maar de reactie van de regering-Biden heeft kritiek gekregen van Republikeinen, waaronder de burgemeester van Oost-Palestina, Trent Conaway, die eerder deze week tegen Fox News zei dat Biden’s beslissing om Oekraïne te bezoeken terwijl de situatie zich in Ohio ontvouwde, “de grootste klap in het gezicht was, dat zegt je”. op dit moment geeft hij niet om ons.” In opmerkingen uit Oost-Palestina woensdag hekelde voormalig president Donald Trump de aanpak van de situatie door de regering-Biden en zei tegen supporters in Ohio: “U bent niet vergeten.”

Volgens het Witte Huis belde Biden dinsdag vanuit Warschau, Polen, om updates te ontvangen over de reactie van de EPA, onder meer met PA-beheerder Michael Regan, Democratische senator Sherrod Brown uit Ohio, Republikeinse vertegenwoordiger Bill Johnson, DeWine en Shapiro uit Ohio.

Onder druk gezet door de reactie van de regering, zei de perssecretaris van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, donderdag tegen verslaggevers: “Ja, hij (Biden) is tevreden” over de reactie van zijn regering, terwijl ze tijdens de crisis uitzendwerk prees.

“Opdagen is de beheerder van de milieubescherming ter plaatse hebben, opdagen is de DOT-secretaris ter plaatse hebben om te praten over wat het volgende proces is, rekening houden met het bedrijf dat de lekkage heeft veroorzaakt”, zei ze, terwijl ze kritiek had “aanvallen te kwader trouw” tegen leden van de regering van Biden, waaronder minister van Transport Pete Buttigieg.