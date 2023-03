Een deel van de aankondiging kan betrekking hebben op plannen om aanvalsonderzeeërs van de Amerikaanse Virginia-klasse toe te staan ​​bezoeken aan Australië op te voeren, of zelfs aan de thuishaven van een van de onderzeeërs in het land terwijl het werk aan de Australische boten wordt voortgezet. De eerste Australische onderzeeër zal op zijn vroegst eind 2030 of begin 2040 operationeel zijn. Ambtenaren moeten nog steeds een reeks ingewikkelde kwesties uitzoeken, waaronder hoe nucleaire technologie moet worden geëxporteerd naar het land, dat geen civiele of militaire nucleaire programma’s in de maak heeft.

De mensen spraken op voorwaarde van anonimiteit omdat het evenement nog niet officieel is aangekondigd. Het Witte Huis weigerde de plannen te bevestigen.

Van de geallieerden wordt verwacht dat ze een pad voorwaarts beschrijven op “Pijler Een” van de deal, die draait om het ontwerp van de onderzeeër, training om de nieuwe vloot te beheren en alle bijbehorende kosten. Hervormingen van de Amerikaanse wetten over het delen van technologie zijn nodig voordat we verder kunnen gaan naar “pijler twee”, zeiden Amerikaanse functionarissen.

Maar de aankondiging zelf zal de vooruitgang laten zien die de bondgenoten hebben geboekt om de marinecapaciteiten van Australië en het partnerschap van de drie landen te versterken om het groeiende militaire gewicht van China in de Indo-Pacific tegen te gaan. De deal werd gezien als een win-win-win in elk van de drie hoofdsteden. Voor Canberra helpt AUKUS Australië met het schrappen van zijn Collins-klasse vloot van conventioneel aangedreven onderzeeërs. Ondertussen zal Londen zichzelf een grotere rol zien spelen in de Indo-Pacific, terwijl Washington de militaire capaciteiten van zijn bondgenoot helpt – een signaal afgevend aan Peking.

“Dit alles wordt ondernomen om onze naaste bondgenoten machtiger te maken en Peking ervan te overtuigen dat het niet langer in een tolerante veiligheidsomgeving opereert”, zegt Charles Edel, de Australische voorzitter van het in de VS gevestigde Centrum voor Strategische en Internationale Studies. denktank.

Door zich in 2021 bij AUKUS aan te sluiten, deed Canberra afstand van een nucleaire subovereenkomst van meerdere miljarden dollars met Parijs, wat een grote diplomatieke ruzie veroorzaakte die Frankrijk ertoe bracht zijn ambassadeur in de VS terug te roepen

Biden sprak dinsdag gedeeltelijk met de Franse president Emmanuel Macron over “gedeelde inspanningen om de uitdagingen aan te gaan die de Volksrepubliek China stelt aan de op regels gebaseerde internationale orde”, aldus een lezing van het Witte Huis.

Bloomberg News berichtte voor het eerst over de geplande aankondiging.