Biden nennt Trump als Motivation für die Wiederwahl im Jahr 2024

Stand: 6. Dezember 2023 03:23 Uhr

Joe Biden kandidiert trotz aller Kritik an seinem hohen Alter für eine zweite Amtszeit als US-Präsident. Das hat auch mit seinem wahrscheinlichen Konkurrenten Trump zu tun.

US-Präsident Joe Biden sieht in der erneuten Kandidatur seines Vorgängers Donald Trump für das Weiße Haus eine treibende Kraft für seinen eigenen Wiederwahlkampf.

„Wenn Trump nicht kandidieren würde, bin ich mir nicht sicher, ob ich kandidieren würde“, sagte Biden bei einer Spendenaktion im Raum Boston. „Wir können ihn nicht gewinnen lassen.“

Bei den Wahlen 2024 steht die amerikanische Demokratie auf dem Spiel. Denn der ehemalige Präsident Trump und seine Anhänger seien darauf aus, demokratische Institutionen zu „zerstören“, warnte Biden.

Martialische Warnung vor Trump-Wahl

Trump habe sich im Wahlkampf als die „Vergeltung“ seiner Anhänger in Person bezeichnet und mit Blick auf seine politischen Gegner geschworen, „Ungeziefer“ aus dem Land auszurotten, wenn er ins Weiße Haus zurückkehre, sagte der Präsident.

Zudem sei sein Vorgänger der „einzige unterlegene Kandidat“ in der US-Geschichte gewesen, der das Ergebnis einer Wahl nicht anerkannt habe. Als Trumps Anhänger am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten, verfolgte er die Ereignisse am Fernseher im Speisesaal neben dem Oval Office und „sah zu, wie sie seinen eigenen Vizepräsidenten bedrohten“, sagte Biden.

Trumps Stellvertreter Mike Pence überwachte in seiner damaligen Funktion als Senatspräsident an diesem Tag die Zertifizierung von Bidens Wahlsieg im Kongress.

Trump sinnt auf Rache

Der US-Präsident lobte die „mächtige Stimme“ der ehemaligen republikanischen Abgeordneten Liz Cheney, die davor warnte, dass die USA „in eine Diktatur verschlafen“ würden, wenn der 2020 abgewählte US-Präsident Trump ins Weiße Haus zurückkehren würde.

Trump unterlag bei der Präsidentschaftswahl 2020 Biden, weigert sich aber bis heute, seine Niederlage einzugestehen und verbreitet die Lüge vom Wahlbetrug. Dadurch muss er sich in mehreren Strafverfahren vor Gericht verantworten – ein Novum in der Geschichte der USA.

Im vergangenen Jahr forderte er auf der von ihm mitbegründeten Social-Media-Plattform sogar die Aushöhlung der Verfassung. Er schrieb: „Ein massiver Betrug dieser Art und Größenordnung ermöglicht die Aufhebung aller Regeln, Vorschriften und Artikel, einschließlich derjenigen in der Verfassung.“

Angst vor dem Alter

Trump führt in parteiinternen Umfragen mit großem Abstand das Feld der Kandidaten für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner an.

Umfragen zeigen, dass angesichts Bidens Alter in der US-Bevölkerung zunehmend Zweifel an seiner Fitness aufkommen. Der Präsident ist kürzlich 81 Jahre alt geworden, sein möglicher Gegner Trump ist 77 Jahre alt. Seine Nominierung als demokratischer Kandidat gilt weiterhin als sicher.

Am 5. November 2024 wird in den USA ein neuer Präsident gewählt.