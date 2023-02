Door te bouwen op Palestijns land verbreekt Israël een deal die het bijna 20 jaar geleden met de VS heeft gesloten, zei Daniel Kurtzer.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden zou Israël eraan moeten herinneren dat de voortdurende nederzetting van de Westelijke Jordaanoever in strijd is met een deal die het in 2004 met Washington heeft gesloten, zei de voormalige Amerikaanse ambassadeur in het land, Daniel Kurtzer, donderdag.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verleende eerder deze maand met terugwerkende kracht toestemming aan negen nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Minister van Financiën Bezalel Smotrich verklaarde achteraf dat er op deze locaties 10.000 woningen voor Joodse kolonisten zouden worden gebouwd. Terwijl de VN-Veiligheidsraad een verklaring aflegde waarin hij de actie aan de kaak stelde, kwamen de VS naar verluidt tussenbeide om een ​​Palestijns plan te dwarsbomen om in plaats daarvan een juridisch bindende resolutie uit te vaardigen.

Het autoriseren van deze illegaal gebouwde buitenposten met terugwerkende kracht wel “een aanzienlijke schending van een toezegging die de Israëlische regering in 2004 schriftelijk aan de Amerikaanse regering heeft gedaan”, Kurtzer vertelde donderdag op een conferentie van de Joods-Democratische Raad van Amerika.

De Israëlische premier Ariel Sharon beloofde in 2004 dat hij alle ongeautoriseerde Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zou slopen. Sharon sloopte het jaar daarop 21 nederzettingen in Gaza en vier op de Westelijke Jordaanoever, maar onder Netanyahu begonnen in 2012 weer buitenposten op te staan, en 132 zijn nu officieel gesanctioneerd door de Israëlische regering, volgens gegevens van Israëlische activisten.









“Ze ontmantelen deze illegale buitenposten niet alleen niet, maar ze proberen ze ex post facto te legaliseren,” zei Kurtzer. “En er zijn er sinds die tijd veel gebouwd, dus het aantal is echt behoorlijk aanzienlijk.”

“Ik hoop dat de regering-Biden Israël eraan herinnert dat dit een schriftelijke toezegging is die wij beiden in onze dossiers hebben”, hij voegde toe.

Netanyahu verleende Smotrich donderdag de controle over civiele kwesties op de Westelijke Jordaanoever, waardoor de hardline zionistische minister gezag kreeg over planning, bouw en landtoewijzing. De eerste daad van Smotrich was het goedkeuren van plannen voor meer dan 7.000 nieuwe huizen, waarvan sommige zich in buitenposten bevinden die nog niet formeel zijn gelegaliseerd.

Critici van het Israëlische nederzettingenbeleid beweren dat de regering door het afhakken van Palestijns land de kans op een tweestatenoplossing met de Palestijnse Autoriteit verkleint.

Kurtzer noemde het schikkingsproces een “sluipende annexatie” van de Westelijke Jordaanoever, en verklaarde dat “Als Israël nog steeds geïnteresseerd is in een vredesproces, zal het een aantal van de acties die het onderneemt moeten stopzetten… en de Verenigde Staten zullen onze eigen vastberadenheid moeten tonen om Israël in die richting te helpen.”