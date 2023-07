„Ich denke, der Weg zur Wiederwahl wird dieses Mal über North Carolina führen. Und wir sind ermutigt durch das frühe Engagement der (Biden-)Kampagne für unseren Staat“, sagte der demokratische Gouverneur Roy Cooper, Mitglied des nationalen Beirats des Präsidenten. „Es ist ziemlich klar, dass sie entschieden haben, dass North Carolina einer ihrer Zielstaaten sein wird … Ich habe dem Präsidenten gesagt, dass diese Investition für seine Wiederwahl von entscheidender Bedeutung sein wird und dass ich glaube, dass wir diesen Staat für ihn gewinnen können.“

So früh in einem Präsidentschaftswahlkampf ist es typisch, dass Wahlkämpfer über neue Perspektiven und Pläne zur Erweiterung der Wahlkarte sprechen, und es ist keine Überraschung, dass das Team des Präsidenten nach North Carolina blickt, einem umkämpften Staat, den die Demokraten schon lange im Visier haben. Aber abgesehen von Wahlkampfgesprächen und einer Reihe früher Auftritte von Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris in den letzten Monaten wird erst im nächsten Jahr klar, wie ernst die Nationaldemokraten North Carolina nehmen, wenn der Wahlkampf, der DNC und die Top-Super-PACs darüber entscheiden, wie viel Geld und Ressourcen in den Staat fließen sollen.

Die Biden-Kampagne veröffentlichte Anfang Mai ein Strategiememo, in dem sie ihren Weg zum Sieg bis 2024 darlegte, einschließlich ihrer Pläne, den Staat Tar Heel ins Visier zu nehmen. Die DNC und die Kampagne haben in diesem Zyklus bereits Anzeigen in North Carolina geschaltet, unter anderem im Fernsehen und auf zwei Werbetafeln in Charlotte und Rocky Mount, die Bidens Wirtschaftsagenda hervorheben. Im Rahmen der Kampagne wurden auch Cooper, dem es gesetzlich untersagt ist, für eine weitere Amtszeit als Gouverneur zu kandidieren, und der Bürgermeister von Charlotte, Vi Lyles, als Mitglieder des nationalen Beirats des Präsidenten ausgewählt.

„Präsident Biden und Vizepräsident Harris haben eine starke Bilanz vorzuweisen, die bei den Einwohnern North Carolinas Anklang findet und die Wähler mobilisieren wird, die wir brauchen, um im Jahr 2024 zu gewinnen, einschließlich der Schaffung Tausender Arbeitsplätze, der Senkung der Kosten für Familien und dem Kampf gegen extremistische Abtreibungsverbote der MAGA“, sagte Kevin Munoz, Sprecher der Biden-Kampagne. „Wir gehen davon aus, dass North Carolina wettbewerbsfähig sein wird, und planen eine aggressive und erfolgreiche Kampagne, die auf unseren erheblichen Investitionen im gesamten Bundesstaat aufbaut.“

Die DNC unterstützt auch die Bemühungen der Demokraten des Bundesstaates, Wähler nach dem zwölfwöchigen Abtreibungsverbot in North Carolina zu mobilisieren, und erhöht gleichzeitig ihre Investition in die NC Democratic Party auf 12.500 US-Dollar pro Monat, was einer Steigerung von 25 Prozent gegenüber 2020 und einer Steigerung von 66 Prozent gegenüber 2016 entspricht.

Führende Super-PACs der Demokraten haben ebenfalls ein Auge auf North Carolina geworfen, obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, wohin die Gruppen die Gelder zielen werden. Pat Dennis, Präsident von American Bridge, sagte, sein PAC führe im Jahr 2024 ein großes Werbeprogramm durch und prüfe Optionen – darunter North Carolina.

„Wir freuen uns, dass die Biden-Kampagne in North Carolina investiert, da die Republikaner die Demokraten immer dazu ermutigen, dort Geld anzuzünden, wo die Wähler sie Zyklus für Zyklus entschieden abgelehnt haben“, sagte RNC-Sprecherin Emma Vaughn in einer Erklärung und verwies auf Cheri Beasleys Niederlage gegen Senator Ted Budd im Jahr 2022 und einen Rückgang der Wählerregistrierung bei den Demokraten, während die Republikaner leichte Zuwächse verzeichneten.

Biden und Harris haben den Staat in den letzten Monaten häufig besucht, wobei der Vizepräsident am Jahrestag des Urteils des Obersten Gerichtshofs von Dobbs zum Abtreibungsrecht im Juni nach Charlotte reiste. Im Mai setzte sich die von den Republikanern kontrollierte Legislative des Bundesstaates über Coopers Veto hinweg und war damit der jüngste Bundesstaat, der das medizinische Verfahren verbot. Die Demokraten gehen davon aus, dass dieser Schritt die Wähler im nächsten Jahr zu den Wahlen treiben wird.

GOP-Stratege Jonathan Felts sagte, er würde mehr Auftritte von Biden und Harris begrüßen, insbesondere solche, die sich auf die Botschaft des Präsidenten zur Wirtschaft konzentrieren – das Thema, von dem er glaubt, dass es im Staat Vorrang haben wird. Er fügte hinzu, dass Beasley es im Jahr 2022 häufig vermied, mit dem Präsidenten zu erscheinen, eine Anspielung auf Bidens sinkende Umfragewerte.

„Was die Auswirkungen auf die reale Welt angeht, leiden berufstätige Familien immer noch“, sagte Felts, der Gründer der Indie Group NC, der 2004 die Wiederwahl von Bush-Cheney in North Carolina leitete und später unter Bush als politischer Direktor des Weißen Hauses fungierte. „Wenn Joe Biden hierherkommt, um über seine wirtschaftliche Bilanz zu sprechen – das wäre wahrscheinlich eine illegale Wahlkampfkoordinierungsaktivität –, aber ich bin sicher, wir können einen republikanischen Super-PAC finden, der die Kosten dafür trägt, denn das wäre großartiges Filmmaterial für republikanische Fernsehwerbung.“

Die Demokraten argumentieren, dass sich das politische Umfeld im Staat nur zu Bidens Gunsten verändert habe. Trump hatte im Jahr 2020 eine positivere Wählerschaft in North Carolina im Vergleich zu 2016, mit einem höheren Prozentsatz der registrierten Republikaner und einer höheren Wahlbeteiligung auf dem Land und bei Weißen, aber er schnitt immer noch schlechter ab als gegen Hillary Clinton im Jahr 2016, sagte der demokratische Politikberater Morgan Jackson. Das liegt daran, dass es den Demokraten aufgrund der Zuwächse, die sie in städtischen und vorstädtischen Landkreisen erzielen, gelungen ist, die Stärke der Republikaner in ländlichen Gebieten in North Carolina zu überwinden – wo nach Texas die zweitgrößte Landbevölkerung der USA lebt. Die Demokraten erhalten jetzt einen höheren Prozentsatz der Gesamtstimmen, sagte Jackson.

Jackson, Mitbegründer von Nexus Strategies und Berater von Cooper und dem demokratischen Generalstaatsanwalt Josh Stein, argumentiert auch, dass 2024 nicht mit den Zwischenwahlen verglichen werden könne, als den Nationaldemokraten vorgeworfen wurde, Beasley zu vernachlässigen. Die Karte von Biden und der DNC unterscheidet sich von der des Democratic Senatorial Campaign Committee im Jahr 2022, und basierend auf fast täglichen Gesprächen mit der Kampagne erwartet er, im nächsten Jahr viel mehr von Biden und Harris zu sehen, und dass das Geld mit ihnen kommt.

„Vielleicht bekommen wir kein Geld aus Wisconsin oder Pennsylvania, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand sonst so viel Geld bekommen wird. Ich denke, wir sind das nächste Level“, sagte Jackson.

Die Biden-Kampagne setzt auch darauf, dass die Gouverneurswahl einen Teil ihrer Kosten im Bundesstaat ausgleichen könnte, der zum teuersten Gouverneurswahlkampf der Geschichte werden könnte. Die Demokraten hoffen auf ein Trump-Mark Robinson-Ticket. Der republikanische Vizegouverneur, der ein völliges Abtreibungsverbot befürwortet und gleichgeschlechtliche Ehen ablehnt, führt auf Seiten der Republikaner das Feld gegen Stein an, der seit seiner Wahl im Jahr 2016 als oberster Strafverfolgungsbeamter des Staates fungiert.

„Ein Donald Trump-Mark Robinson-Ticket ist etwas, auf das sich die Demokraten hier freuen. Beide haben die Fähigkeit, Wechselwähler abzuwehren wie nichts anderes“, sagte Jackson.

Als Schlüsselfaktor für die Strategie der Biden-Kampagne in North Carolina verweisen die Demokraten auch auf Parteiführer des Staates wie Cooper und Anderson Clayton, den 25-jährigen Vorsitzenden der Demokratischen Partei des Staates, Stellvertreter, die ihrer Meinung nach bei jungen Wählern im Staat Begeisterung wecken können.

Clayton, der Anfang des Jahres die Staatspartei übernommen hat, reist bereits durch den Staat, um junge Menschen zu motivieren, und plant, in diesem Herbst Hunderttausende Wähler zu gewinnen, die an Colleges und Universitäten in North Carolina eingeschrieben sind. Sie engagiert sich auch ganzjährig für die Organisierung, arbeitet daran, die Wähler auf dem Land wieder anzusprechen und sicherzustellen, dass im Bundesstaat kein Republikaner unangefochten antritt.

„Es ist absolut absurd zu glauben, dass ein bisschen mehr Feenstaub in North Carolina unseren Staat im Jahr 2020 nicht für Joe Biden gestärkt hätte“, sagte Clayton. „Alles, was ich tun kann, ist (den Nationaldemokraten) zu sagen, dass North Carolina aufgeregt ist. Ehrlich gesagt sind wir wütend und voller Energie … die Energie vor Ort ist anders.“

Wie viel Geld die Nationaldemokraten bereit sind, in den Staat zu stecken, wird wahrscheinlich davon abhängen, wer Bidens Gegner ist. Auch wenn es so aussehe, dass es die von den Demokraten erhoffte Wiederholung von Biden und Trump wird, sei es noch früh, sagte Jordan Shaw, Executive Vice President bei OnMessage Inc. und ehemaliger Wahlkampfmanager und Staatsdirektor des Senators. Thom Tillis (RN.C.). Für die Demokraten wäre es sinnvoll, stark in den Staat zu investieren, wenn es Trump ist, aber wenn ein anderer GOP-Anwärter das möchte Tim Scott oder Nikki Haley den Durchbruch schafft, sieht Shaw keinen Weg für einen Biden-Sieg im Staat.

„Nach den Zahlen, die wir gesehen haben, ist Biden bei unabhängigen Wählern äußerst unbeliebt. Aber Trump ist es auch, also könnte es zu einem Szenario kommen, in dem wir einen der unpopulärsten Präsidentschaftswahlkämpfe in der amerikanischen Geschichte haben“, sagte Shaw. „Aber ich denke, wenn Trump nicht der Kandidat ist, dann denke ich, dass North Carolina für die Demokraten ziemlich schnell von der Landkarte verschwindet.“