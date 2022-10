Biden leitet weitere 18 Millionen US-Dollar an die Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat weiter, um die Mehrheit zu halten

CNN

—



Präsident Joe Biden hat das Nationalkomitee der Demokraten angewiesen, unverzüglich weitere 10 Millionen US-Dollar an die Wahlkampfwaffen der Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat zu überweisen, und hat den beiden Gruppen weitere 8 Millionen US-Dollar durch Spendenaktionen im Vorfeld des Wahltages angeboten, so ein Vertreter der Demokraten.

Die neue Zuführung von DNC-Geldern bringt die Gesamtsumme, die an das Wahlkampfkomitee der Demokratischen Senatoren und das Wahlkomitee der Demokratischen Kongresse überwiesen wurde, auf 27 Millionen US-Dollar, ein Rekord für die Partei und fast doppelt so viel wie die 13,9 Millionen US-Dollar, die 2010 erzielt wurden, die vorherige Höchstmarke.

Die zusätzliche Verpflichtung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar wird durch eine Kombination aus persönlichen und virtuellen Spendenaktionen und der Verwendung von Bidens Basis-Spendenliste aufgebracht.

Die neue Investition erfolgt, während die Demokraten in erbitterten politischen Kämpfen in Distrikten und Bundesstaaten im ganzen Land verwickelt sind, um ihre knappen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat zu halten. Es bietet auch einen Einblick in eine Rolle, die Biden in den letzten Monaten voll und ganz übernommen hat, auch wenn er große Wahlkampfveranstaltungen mit Kandidaten an vorderster Front vermieden hat: Chef-Spendenaktion.

Biden seinerseits hat einen optimistischen Blick auf die letzten zwei Wochen der Wahlkampfsaison geworfen, selbst als die Republikaner darauf drängten, Anzeichen einer Umfragedynamik in erhebliche Gewinne im Repräsentantenhaus und einen Weg zum Umdrehen des Senats umzuwandeln.

„Die Umfragen waren überall“, sagte Biden am Montag in einer Bemerkung vor dem Democratic National Committee. „Republikaner voraus. Demokraten voraus. Republikaner voraus. Aber es wird, denke ich, mit einer weiteren Verschiebung enden: Demokraten vorn in den letzten Tagen.“

Dennoch versuchen die Demokraten, die Geschichte und den akuten wirtschaftlichen Gegenwind zu überwinden, wenn sie in die letzte Phase des Wahlkampfzyklus eintreten. Die erste Zwischenwahl für eine Präsidentenpartei hat fast immer zu Verlusten geführt, einschließlich einiger groß angelegter Auslöschungen, die Bidens Vorgängern 2010 und 2018 Mehrheiten gekostet haben.

Um die Aussichten der Partei zu stärken, begann die DNC volle acht Monate früher als in den vergangenen Wahlzyklen, koordinierte Kampagnen in kritischen Schlachtfeldstaaten zu unterstützen. Diese Staaten – die jetzt alle als die engsten Rennen des Landes im Mittelpunkt stehen – waren Arizona, Georgia, Michigan, New Hampshire, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin.

Kurz nachdem Biden im Jahr 2020 gewählt worden war, begannen er und seine wichtigsten politischen Helfer, die DNC in ihren primären externen politischen Apparat zu integrieren. Biden übergab sein Wahlkampfvermögen an das Parteikomitee, einschließlich seiner Basis-Spendenliste und des verteilten Organisationsprogramms seiner Kampagne. Beide waren Schlüsselkomponenten des Parteiaufbaus und der mittelfristigen Organisationsbemühungen der DNC.

„Das Wahlkampfvermögen von Präsident Biden für das Jahr 2020 hat dazu beigetragen, bisher beispiellose 155 Millionen US-Dollar an Spendenaktionen an der Basis zu ermöglichen, dem besten mittelfristigen Zyklus des Ausschusses für Spendensammlungen an der Basis aller Zeiten, und damit zu einem historischen Niveau an Investitionen zur Unterstützung des Parteiaufbaus und direkter Kampagneninvestitionen geführt“, Sam Cornale, der Exekutivdirektor des DNC, schrieb in einem Memo, das am Dienstag in Umlauf gebracht und von CNN erhalten wurde.

Die DNC hat ihre mehrjährigen Investitionen in die Daten- und Technologieinfrastruktur fortgesetzt, nachdem weit verbreitete Kritik geäußert wurde, dass die Partei nach den Wahlen von 2016 hinter ihr republikanisches Pendant zurückgefallen war

Für Biden, dessen fünf Jahrzehnte in der Politik sich lange darauf konzentriert haben, die Partei zu stärken, sind die finanziellen Ressourcen und Investitionen zu einem entscheidenden Teil der demokratischen Bemühungen geworden, sich der Geschichte zu widersetzen – und das aufrechtzuerhalten, was seine Berater als einen Weg ansehen, um am Senat festzuhalten und zu kämpfen Dutzende von Rennen im Haus.

Aber die Investitionen in staatliche Parteien, Infrastruktur und Daten dienen auch einem längerfristigen Zweck für eine Partei, die lange darüber gekämpft hat, wo – oder ob – Parteiressourcen zentralisiert werden sollen. Während Biden seine Entscheidung abwägt, ob er sich zur Wiederwahl stellen will, was er angekündigt hat, aber noch nicht abgeschlossen hat, ist das DNC zur Drehscheibe für eine wartende Wahlkampfinfrastruktur geworden.

„Unter der Führung von Präsident Biden hat die DNC nicht nur früher und robuster als je zuvor in die diesjährigen Zwischenwahlen investiert, um sicherzustellen, dass unsere Kandidaten über die erforderlichen Ressourcen verfügen, um starke Kampagnen aufzubauen – wir haben dafür gesorgt, dass Demokraten im ganzen Land über die Ressourcen verfügen, die sie benötigen und legen den Grundstein für kommende Zyklen“, schrieb Cornale in dem Memo.