Biden lehnt offenbar Antrag ab, US-F-16 in die Ukraine zu schicken

Aber ein US-Beamter sagte auf die Frage nach Bidens Bemerkung: „Es hat keine ernsthafte Diskussion auf hoher Ebene über F-16 gegeben.“ Mit anderen Worten, es scheint nicht, dass Bidens Erklärung das Ergebnis einer internen politischen Überprüfung ist, sondern die aktuelle Haltung des endgültigen Entscheidungsträgers. Dieser Beamte sprach unter der Bedingung der Anonymität, um interne Angelegenheiten offenzulegen.

Es ist auch unklar aus der Video des kurzen Austauschs wenn das „Nein“ des Präsidenten „niemals“ oder „nicht jetzt“ bedeutete. Die Regierung hat wiederholt gesagt, dass Entscheidungen über Sicherheitsunterstützung von der Realität auf dem Schlachtfeld in der Ukraine abhängen. In einem Interview mit MSNBC am Donnerstag sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Jon Finer, die USA würden mit Kiew und seinen Verbündeten „sehr sorgfältig“ über Kampfjets sprechen.

„Wir haben keine bestimmten Systeme ausgeschlossen oder ausgeschlossen“, fügte er hinzu.

Eine andere Möglichkeit ist, dass die USA den Re-Export von F-16 aus Drittländern, die sie betreiben, genehmigen könnten, eine Voraussetzung für den Transfer der in Amerika hergestellten Kampfflugzeuge.

Diskussionen über die Entsendung von F-16 in die Ukraine gewinnen im Pentagon an Fahrt, wobei ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums letzte Woche gegenüber POLITICO sagte: „Ich glaube nicht, dass wir dagegen sind.“

Andriy Yermak, ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymr Selenskyy, sagte am Montag, Polen sei bereit, der Ukraine seine F-16 in Abstimmung mit der NATO zur Verfügung zu stellen. Dennoch hat Bundeskanzler Olaf Scholz wiederholt alle F-16-bezogenen Anfragen aus Kiew zurückgewiesen.

„Die Frage nach Kampfflugzeugen stellt sich überhaupt nicht“, sagte Scholz in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem Tagesspiegel. „Ich kann nur davon abraten, sich bei Waffensystemen in einen ständigen Wettstreit zu überbieten.“