In totaal zoekt de president meer dan $ 688 miljard aan niet-defensiefinanciering voor het fiscale jaar dat in oktober van start gaat. Biden roept op tot een kleinere verhoging voor de militaire en nationale veiligheidsprogramma’s en vraagt ​​​​voor die inspanningen ongeveer $ 886 miljard, ongeveer een verhoging van 3 procent.

Democraten benadrukten snel het plan van Biden om het tekort terug te dringen, gezien de Republikeinse geloften om een ​​voorstel te onthullen – dat ze nog steeds niet hebben onthuld – dat de begroting binnen 10 jaar in evenwicht zou brengen. House GOP-leiders hebben gezegd dat ze het zouden doen zonder populaire programma’s zoals Medicare en sociale zekerheid aan te raken, die het grootste deel van de federale uitgaven uitmaken.

“Congresrepublikeinen blijven zeggen dat ze het begrotingstekort willen terugdringen, maar ze hebben geen alomvattend plan opgesteld waarin ze laten zien wat ze gaan bezuinigen”, zegt Shalanda Young, de directeur van het Witte Huis. “Wordt het Medicare of sociale zekerheid? De Wet betaalbare zorg? Voordelen voor veteranen? Dat weten we pas als ze een plan hebben uitgebracht.”

House Budget Stoel Jodey Arrington (R-Texas) zei woensdagavond dat de Republikeinen “geen tijdschema” hebben voor de invoering van dat plan, en dat ze toegewijd zijn aan het bestuderen van het voorstel van Biden, dat “weken zal duren”.

“We boeken goede vooruitgang met onze begrotingsresolutie”, vertelde Arrington aan POLITICO.

In de Senaat twijfelen de Democraten of ze hun eigen begroting zullen invoeren, met het argument dat het aan de Republikeinen in het Huis is om hun voorkeur voor bezuinigingen uit te werken.

“Ik denk dat we willen dat de caucus de begroting van de president grondig onder de loep neemt en kijkt of er enige reden is om iets anders aan te bevelen”, zei de voorzitter van de senaatsbegroting. Sheldon Whitehouse (DR.I.) zei eerder deze week.

“De bal ligt wat dat betreft in het kamp van de Republikeinen, omdat zij degenen zijn die de economische veiligheid van het land bedreigen met capriolen om de schulden te beperken”, zei Whitehouse.

Terwijl Republikeinen worstelen over hoe ze hun rechten moeten benaderen, is Bidens voorgestelde begroting bedoeld om het leven van Medicare met minstens 25 jaar te verlengen door het belastingtarief op het programma te verhogen voor Amerikanen die meer dan $ 400.000 verdienen. Het zou ook een maas in de wet dichten die sommige rijke ondernemers en grootverdieners heeft beschermd tegen het betalen van die belasting.

Het budget zou Medicare ook in staat stellen te onderhandelen over de kosten van meer geneesmiddelen op recept, waardoor ongeveer $ 200 miljard aan besparingen in het programma zou worden gesluisd.

Het plan van Biden biedt geen soortgelijke oplossing voor de sociale zekerheid, en merkt op dat de regering “er naar uitkijkt om met het congres samen te werken” om ervoor te zorgen “dat mensen met een hoog inkomen hun eerlijke deel betalen”, zogenaamd door de loonbelasting voor de rijken te verhogen, hoewel Biden heeft dat idee niet officieel omarmd. Het budget zou een verhoging van $ 1,4 miljard of een verhoging van 10 procent opleveren voor de socialezekerheidsadministratie.

Boyle, de belangrijkste democraat in de begrotingscommissie, zei dat de “grootste tegenstander van de republikeinen … geen enkele democraat is. De grootste tegenstander die ze hebben is wiskunde.”

“Al het andere dat de federale overheid doet, zou volledig op nul moeten worden gezet en geëlimineerd om de begroting in evenwicht te houden en sociale zekerheid, gezondheidszorg, defensie en veteranen niet aan te raken”, zei hij in een interview.

Het derde budget van Biden wijkt scherp af van zijn eerste, toen hij biljoenen dollars voorstelde om de haperende economie tijdens de pandemie te ondersteunen. Nu hij geconfronteerd wordt met een verdeeld congres voor de rest van zijn eerste ambtstermijn, zei Biden dat hij wil voortbouwen op de belangrijke uitgavenwetgeving die zijn eerste twee jaar in functie heeft bepaald – zoals de kenmerkende klimaat-, gezondheids- en belastingwet van de Democraten en het tweeledige infrastructuurpakket.

Voor het Pentagon roept de president op tot 842 miljard dollar, een stijging van 26 miljard dollar of ongeveer 3 procent. Het Witte Huis vraagt ​​het Congres ook om nog eens 121 miljard dollar beschikbaar te stellen voor de financiering van medische programma’s voor veteranen, ongeveer 2 procent meer dan de huidige uitgaven.

Ondertussen richten de Republikeinen zich op Biden’s voorgestelde financiering voor het Department of Homeland Security, wat een daling van 1 procent is in vergelijking met de huidige niveaus, gezien de constante druk van de toegenomen immigratie aan de grens. Een GOP-assistent zei dat de begroting van de president “het Department of Homeland Security niet voldoende financiert”.

“Als het agentschap met hoofdverantwoordelijkheid voor het beschermen van de grenzen, transportsystemen en cyberbeveiliging van ons land, is dit een onaanvaardbaar voorstel”, zei de assistent.

Nu de overheidsfinanciering over iets meer dan zes maanden afloopt, hebben wetgevers het al over het goedkeuren van militaire uitgavenniveaus die veel hoger zijn dan de vraag van Biden. Zelfs toen de Democraten tijdens de eerste twee jaar van de president zowel het Huis als de Senaat controleerden, steunde het Congres tientallen miljarden dollars aan extra defensiefinanciering boven het verzoek van het Witte Huis uit.

Biden verkoopt zijn beleidsideeën als een manier om massale tekortreductie te stimuleren en wil $ 3 biljoen afschaffen van de federale begrotingskloof, met een voorstel voor een nieuwe belasting van 25 procent voor miljardairs, een verhoging van het vennootschapsbelastingtarief van 21 procent naar 28 procent en een verviervoudiging van de belasting van 1 procent op het terugkopen van aandelen die eerder dit jaar van kracht werd.

Democratische leiders prezen ook Biden’s voorgestelde herstel van het uitgebreide belastingkrediet voor kinderen, ingeluid door het coronavirushulppakket van $ 1,9 biljoen dat het Congres tijdens zijn eerste ambtsjaar goedkeurde. Dat populaire krediet liep eind 2021 af, ondanks verzet van Republikeinen en senatoren. Joe Manchin (DW.Va.).

Het voorstel van Biden voor het boekjaar 2024 zou ook een partnerschap tussen de federale staat financieren dat gericht is op het uitbreiden van de gratis kleuterschool, het bieden van nationaal betaald verlof en het investeren van $ 500 miljoen in een nieuw subsidieprogramma gericht op het bieden van gratis community college.

Jennifer Scholtes en Burgess Everett hebben bijgedragen aan dit rapport.