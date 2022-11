Biden lässt seine politischen Muskeln im Ausland spielen, während Trumps Schatten zu Hause wieder auftaucht.

Eine Raketenexplosion in Polen erzwang ein Dringlichkeitstreffen der führenden Politiker der Welt und riskierte eine Vertiefung des Krieges in der Ukraine. Und während Bidens Gipfeltreffen mit Chinas Xi Jinping für ein vorübergehendes Tauwetter in einem beginnenden Kalten Krieg sorgte, trug es wenig dazu bei, die Spannungen in Angelegenheiten wie Taiwan abzubauen.

Zu Hause bildete sich eine ähnliche Dichotomie heraus. Eine äußerst erfolgreiche Halbzeitwahl sollte von einer kommenden republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus geprägt werden. Diese GOP-Mehrheit wird Bidens nächste zwei Jahre im Amt erschweren, obwohl sie in ihrer Marge nicht gerade berauschend ist. Und Donald Trump, der Mann, von dem Biden glaubt, dass er eine Bedrohung für die Demokratie der Nation darstellt, kündigte seine Kandidatur an wieder zum Präsidenten.

Trotzdem wird Biden in Washington landen, das besser geeignet ist, sich diesen Herausforderungen zu stellen, beflügelt von seiner Auslandsreise und dem Gefühl, dass die Zwischenwahlen seiner Regierung die notwendige politische Stabilität verliehen haben.

„Amerika arbeitet mit unseren Verbündeten und Partnern zusammen, um weltweit echte und bedeutsame Fortschritte zu erzielen“, sagte er auf einer Pressekonferenz in Bali. „Und in diesem kritischen Moment ist keine Nation besser positioniert, um beim Aufbau der Zukunft zu helfen, die wir wollen, als die Vereinigten Staaten von Amerika.“

Die Reise nach Asien war wohl der wichtigste diplomatische Vorstoß von Bidens Präsidentschaft wegen der doppelten Bedrohung durch Moskau und Peking.

Bis eine Woche vor Bidens Landung auf Bali glaubten US-Beamte, dass auch der russische Präsident Wladimir Putin an den G-20 teilnehmen würde. Aber nach einer weiteren demütigenden Niederlage des russischen Militärs in der Ukraine machte er einen Rückzieher.

Dennoch stand Putin über dem Verfahren, insbesondere in den letzten Stunden der G-20 am Mittwoch nach einer Explosion in Polen. Die genauen Umstände der Explosion – bei der mindestens zwei Zivilisten ums Leben kamen – waren jedoch nicht klar vorläufige Funde vermutete, dass es durch eine unberechenbare ukrainische Abwehrrakete verursacht wurde. Aber in den frühen Morgenstunden nach dem Ausbruch riskierte er eine Eskalation des Konflikts, da Polen als NATO-Mitglied einen gegenseitigen Verteidigungspakt hat, der zu weiteren Rückschlägen gegen Russland führen könnte. Biden berief hastig ein Treffen einiger Führer der NATO und anderer Welt in seinem Hotel in Bali ein und saß in der Mitte, während sie eine Reaktion planten.

Biden wetterte gegen die „Brutalität und Unmenschlichkeit“, die Russland demonstriert habe, indem es ukrainische Städte und zivile Infrastruktur angegriffen habe, und erklärte sie für „völlig skrupellos“.

An anderer Stelle auf dem Gipfel gab es Meinungsverschiedenheiten darüber, wie man Moskaus Kriegsmaschinerie angehen sollte. Anders als die G-7, eine Gruppe wohlhabender Demokratien, die auf ihrer Sommerkonferenz im Gleichschritt mit Biden marschierten, ist die G-20 eher eine Mischung aus Führern, darunter einige von Putins autoritären Kollegen wie Saudi-Arabien und China.

Biden drängte die Nationen, Putin weiter zu isolieren, aber er tat dies, als die globale Inflation und die nachlassende Wirtschaft neuen Druck auf die Länder ausübten.

Bidens erste Station auf der Reise war letzte Woche eine Klimakonferenz in Ägypten, wo er nervöse Verbündete über die amerikanische Führung an dieser Front beruhigte. Der Präsident reiste dann nach Kambodscha, getragen von der Nachricht, dass die Demokraten die Kontrolle über den Senat behalten hatten, was ihm geopolitischen Auftrieb gab, als sich sein Fokus auf China verlagerte.

Biden bot ein vollmundiges amerikanisches Engagement an an die Nationen Südostasiens und versprach auf einem Gipfel in Phnom Penh, sich gegen Chinas wachsende Dominanz in der Region zu wehren – ohne diese Nation namentlich zu nennen. Die USA haben lange Chinas Verletzung der internationalen regelbasierten Ordnung verspottet – vom Handel über die Schifffahrt bis hin zum geistigen Eigentum – und Biden versuchte, die Solidarität seiner Regierung mit einer Region zu betonen, die Amerika oft übersehen hat.

Das Weiße Haus von Biden hat sich zum Ziel gesetzt, dem Gebiet Priorität einzuräumen, und der Präsident drängte sich mit den Führern Südkoreas und Japans zusammen, um Anregungen zu erhalten, wie er sein Gipfeltreffen mit Xi am Rande der G-20 in Indonesien angehen könnte.

Dieses persönliche Treffen , das Hauptereignis der Reise, dauerte fast zwei Jahre, und Peking und Washington führten schwierige Verhandlungen, um es zu verwirklichen. Biden sagte, es gebe „wenig Ersatz für einen persönlichen“ Kontakt mit Xi, als sich die beiden Männer am Montag vor einem Hintergrund von Flaggen die Hand schüttelten. Später, als sie sich zu Beginn ihres dreistündigen Treffens gegenübersaßen, merkten beide Männer, dass sie eine gemeinsame Basis finden mussten, dass sie der Welt zeigen mussten, dass sie in der Lage waren, die Beziehungen zu verbessern.

Biden sagte, die beiden Männer hätten „stumpfe“ Meinungsverschiedenheiten, versprachen aber, weiter zu reden.

Es wurden nur wenige konkrete Erfolge erzielt, aber es wurde als wichtiger Schritt zur Deeskalation angesehen, sich überhaupt zu treffen.

„Die Welt steht an einem Scheideweg [and] wir müssen den richtigen Kurs einschlagen“, sagte Xi laut einer englischen Übersetzung. „Die Welt erwartet, dass China und die Vereinigten Staaten die Beziehung ordnungsgemäß handhaben.“

Beide Nationen räumten ein, dass sie mit Herausforderungen konfrontiert sind, die durch globale Konflikte und wirtschaftlichen Gegenwind entstehen. Sie versprachen, die Klimagespräche wieder aufzunehmen, und vereinbarten, dass ihre hochrangigen Berater die Kommunikation nach Monaten des Schweigens wieder aufnehmen sollten. Und beide Seiten schworen, dass es keinen Platz für nukleare Konflikte auf der Welt gibt, einschließlich der Ukraine.

Aber während Biden und Xi auf ihre persönliche Geschichte setzten, um die Möglichkeit eines offenen Konflikts zu verringern, waren ihre scharfen Meinungsverschiedenheiten deutlich sichtbar, die sich in Bezug auf Handel, technologische Beschränkungen, Menschenrechte und vor allem Taiwan unterschieden.

Biden erklärte danach, er glaube nicht, dass China „unmittelbar“ einen Schritt gegen den Inselstaat unternehmen werde. Aber Pekings Erklärung nach dem Treffen deutete an, dass Washington sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern sollte, und erklärte: „Jeder, der versucht, Taiwan von China zu trennen, wird die grundlegenden Interessen der chinesischen Nation verletzen.“

Biden kündigte bei den G-20 Klimawandel und Infrastrukturinvestitionen an, aber wirtschaftliche Sorgen erwarten den Präsidenten, wenn er nach Washington zurückkehrt. Die Inflation hat sich zwar leicht abgekühlt, bleibt aber hoch, und viele Wirtschaftsprognosen sagen Anfang nächsten Jahres eine Rezession voraus. Aber Biden hat standhaft bestritten, dass dies unvermeidlich ist, und glaubt, dass die Wähler ihn belohnt haben, indem sie die Demokraten für den Senat verantwortlich gemacht haben.

Dies wird es ihm ermöglichen, seine Ernennungen in der Justiz und im Kabinett weiterhin bestätigen zu lassen und ein Bollwerk gegen einige der extremen GOP-Opposition zu schaffen. Dennoch werden die Republikaner des Repräsentantenhauses wahrscheinlich einen Großteil von Bidens Agenda behindern und könnten die Hilfe für die Ukraine gefährden – etwas, das der Präsident in Indonesien herunterzuspielen versuchte. Und während viele in Bidens Umkreis denken, dass Kongressrepublikaner als nützliche politische Folie dienen könnten, hat sich auch eine grimmige Resignation darüber eingestellt, wie die Ermittlungen, ob leichtfertig oder nicht, die tägliche Arbeit des Weißen Hauses dominieren würden .

Und dann ist da noch Trump, dessen Schatten ebenfalls lauert.

In einem bemerkenswerten geteilten Bildschirm erklärte Trump seine Präsidentschaftskandidatur in seinem vergoldeten Mar-a-Lago-Club genau in dem Moment, als Biden auf der anderen Seite des Planeten mit Reportern auf Bali über die Explosion in Polen sprach.

Welten von Trump entfernt, wurde Biden schließlich gefragt, ob er eine Reaktion auf die Kandidatur seines Vorgängers habe.

„Nicht wirklich.“