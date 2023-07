Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu sagte, er sei von Präsident Joe Biden zu einem Treffen in die USA eingeladen worden. Dateibild.

Präsident Joe Biden lud den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu zu einem Treffen in die Vereinigten Staaten ein, das erste seit seiner Rückkehr ins Amt Ende letzten Jahres, teilte Netanyahus Büro am Montag mit.

Die Einladung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Washington weiterhin seine Missbilligung über die umstrittenen Gesetzesreformen und aggressiven Siedlungsausweitungen der israelischen Regierung zum Ausdruck bringt.

Es findet auch am selben Tag statt, an dem der israelische Präsident Isaac Herzog zu einem Besuch in die Vereinigten Staaten reisen wird, wo er voraussichtlich Biden im Weißen Haus treffen wird.

„Präsident Biden hat Premierminister Netanyahu bald zu einem Treffen in den USA eingeladen“, sagte das Büro des israelischen Premierministers in einer Erklärung.

„Der Premierminister nahm die Einladung an und es wurde vereinbart, dass israelische und US-amerikanische Teams die Einzelheiten des Treffens koordinieren.“

In den letzten Wochen hat die Regierung Netanyahu eine neue politische Offensive gestartet, um eine umstrittene Gesetzesreform durchzusetzen, gegen die sich Biden selbst ausgesprochen hat.

In einem Telefongespräch am Montag informierte Netanyahu Biden über „den Gesetzentwurf, der nächste Woche verabschiedet werden soll … und über seine Absicht, während der Sommerpause breite öffentliche Unterstützung für den Rest der Reform zu erreichen“, teilte Netanyahus Büro mit.

Es hieß, das Telefonat zwischen den beiden Führern sei „lang und herzlich“ gewesen.

Zu den von Netanyahus Regierung vorgeschlagenen Justizreformen gehört die Einschränkung der „Angemessenheitsklausel“, mit der die Justiz Regierungsentscheidungen aufheben kann.

Gegner warnen davor, dass die Reformen eine Bedrohung für die Demokratie Israels darstellen, und seit ihrer Einführung im Januar kam es regelmäßig zu Massendemonstrationen.

Israel, ein demokratischer Staat

Herzogs Besuch in den Vereinigten Staaten in dieser Woche verdeutlicht das schwierige Verhältnis Bidens zu Netanjahu, der seit seinem Amtsantritt bisher nicht nach Washington eingeladen worden war.

Auf die Frage in einem CNN-Interview, das Anfang des Monats ausgestrahlt wurde, warum er Netanyahu nicht eingeladen habe, sagte Biden, Washington habe „andere Kontakte“ wie Herzog.

Er sagte, Netanjahus Koalition verschärfe die Spannungen mit den Palästinensern, indem sie die Siedlungserweiterung auf palästinensischem Land ermögliche.

Kombiniert mit der Schwächung der Palästinensischen Autonomiebehörde, sagte Biden, schaffe dies alles „ein Vakuum für Extremismus unter den Palästinensern“.

„Ich denke, Bibi versucht, seine bestehenden Probleme in Bezug auf seine Koalition zu lösen“, sagte Biden und benutzte dabei Netanyahus Spitznamen.

„Dies ist eines der extremistischsten … Kabinette, die ich je gesehen habe“, sagte Biden.

Netanjahu kehrte im Dezember an der Spitze einer Koalition mit ultraorthodoxen und rechtsextremen Verbündeten an die Macht zurück.

Seine Regierung argumentiert, dass die Justizumgestaltung notwendig sei, um ein besseres Kräftegleichgewicht zwischen gewählten Beamten und der Justiz zu gewährleisten, während Gegner sagen, dass sie nur der israelischen Demokratie schaden werde.

Während der Kabinettssitzung am Montag sagte Netanjahu:

Wir alle kämpfen dafür, dass Israel ein jüdisches und demokratisches Land bleibt. Der Staat Israel ist und bleibt ein demokratischer Staat.

Das Maß der „Vernünftigkeit“ wurde kürzlich genutzt, um Netanjahu zu zwingen, Aryeh Deri von der ultraorthodoxen jüdischen Partei Schas aus seinem Kabinett zu entfernen, weil der hochrangige Politiker zuvor wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war.

Kritiker warfen Netanjahu, der wegen Korruptionsvorwürfen, die er bestreitet, vor Gericht steht, vor, er versuche, die Reformen zu nutzen, um mögliche Urteile gegen ihn aufzuheben.

Er weist den Vorwurf zurück.

Demonstranten in Israel haben für Dienstag zu landesweiten Kundgebungen gegen die Justizreformen aufgerufen.