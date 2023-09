Den Quellen zufolge wird das Innenministerium außerdem keine neue Pacht für die Ölförderung auf 10 Millionen Acres in Alaskas National Petroleum Reserve zusagen, einem Gebiet westlich von ANWR, in dem seit langem Öl- und Gasbohrungen stattfinden.

Der frühere Präsident Donald Trump hatte mit seinem Erfolg geprahlt, ANWR nach jahrzehntelangen politischen Kämpfen um die unter der dortigen Tundra gesperrten Ressourcen für die Ölförderung zu öffnen. Doch das Interesse der Ölindustrie an Bohrungen für Alaska hat im Laufe der Jahre nachgelassen, da sich die Unternehmen billigerem und leichter zugänglichem Öl in Texas, New Mexico und anderen Bundesstaaten zuwandten.

Der vom Trump-Innenministerium durchgeführte Pachtverkauf galt als Flop und brachte nur 14,4 Millionen US-Dollar an Angeboten von zwei Unternehmen und der staatlichen Ölentwicklungsgesellschaft Alaskas ein.