Biden kündigt 16 Milliarden US-Dollar für Verbesserungen der Amtrak-Bahn im Nordostkorridor an





Die Bundesregierung plant, mehr als 16 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der verkehrsreichsten Eisenbahnstrecke des Landes zu investieren.

Präsident Joe Biden wird die Finanzierung voraussichtlich am Montag bei einer Veranstaltung in Delaware bekannt geben. Die Mittel fließen in mehr als zwei Dutzend Projekte entlang des Nordostkorridors – dem Amtrak-System, das Städte wie Washington, New York und Boston verbindet.

Die Ankündigung erfolgt im Rahmen einer Veranstaltung am Montag in New Castle, Delaware, in den Amtrak Bear Maintenance Shops, einem 85 Hektar großen Campus, auf dem Züge gewartet und repariert werden. Der Gouverneur von Delaware, John Carney, und die Senatoren Chris Coons und Tom Carper werden an der Veranstaltung teilnehmen.

Die Biden-Regierung sagte, sie habe Projekte ausgewählt, darunter alternde Brücken und Tunnel, die ersetzt werden müssten, und sagte, dass die 16,4 Milliarden US-Dollar Mittel aus dem überparteilichen Infrastrukturgesetz beinhalteten.

Die Finanzierung „wird die veraltete Infrastruktur auf dem am stärksten befahrenen Eisenbahnkorridor des Landes modernisieren, um die Zuggeschwindigkeit zu erhöhen, Verspätungen bei Passagieren zu reduzieren und gut bezahlte Gewerkschaftsarbeitsplätze zu schaffen“, sagte ein Beamter des Weißen Hauses.

Verkehrsminister Pete Buttigieg sagte, die Projekte seien „kritisch“ und „stellen einige der häufigsten Ursachen für Probleme, Störungen und Verzögerungen dar“.

Der größte Teil der Finanzierung wird in die Unterwasser-Eisenbahntunnel fließen, die New York und New Jersey verbinden. Der Gateway-Hudson-River-Tunnel – von dem der Vorstandsvorsitzende von Amtrak sagte, dass er bei einem Ausfall zur „Kernschmelze“ führen würde – ist mehr als ein Jahrhundert alt und korrodiert nach der Überschwemmung während des Supersturms Sandy vor mehr als einem Jahrzehnt. Der Zuschuss in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar folgt auf eine weitere Bundeszuwendung in Höhe von fast 7 Milliarden US-Dollar in diesem Sommer.

Die Finanzierung umfasst auch 4,7 Milliarden US-Dollar für den Ersatz eines Tunnels aus der Zeit des Bürgerkriegs in der Nähe von Baltimore. Der Baltimore- und Potomac-Tunnel ist überschwemmt und versinkt und führt häufig dazu, dass Züge in die Stadt nur noch langsam fahren, was zu Verzögerungen auf der gesamten Strecke führt. Die Fertigstellung des neuen Tunnels wird für 2033 erwartet.

Zu den weiteren zu finanzierenden Projekten gehört der Ersatz einer 100 Jahre alten Brücke in Maryland und einer 116 Jahre alten Brücke in Connecticut.

„Amerikaner brauchen und verdienen Schienenfahrzeuge von Weltklasse, das ist die Vision des Präsidenten“, sagte Buttigieg gegenüber Reportern. „Aber seit Jahrzehnten investieren wir als Land zu wenig in den Schienenpersonenverkehr in den Vereinigten Staaten.“