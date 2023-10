CNN

—



Den größten Teil der Zeit, die Präsident Joe Biden diese Woche im Weißen Haus verbrachte, verbrachte er damit, sich mit der Krise in Israel auseinanderzusetzen, darunter vier Telefongespräche mit seinem israelischen Amtskollegen und weit über ein Dutzend Briefings seines nationalen Sicherheitsteams.

Aber als Zeichen der politischen Gegenströmungen hat Biden auch die meisten seiner regelmäßig geplanten Sendungen beibehalten, darunter eine Rose Garden-Rede über „Junk-Gebühren“ und eine Ansprache an eine landesweite Gruppe von Feuerwehrleuten.

Der Balanceakt ging am Freitag in Philadelphia weiter, wo Biden ein Hafenterminal besuchte, um die Standorte von sieben neuen regionalen Hubs zur Herstellung von Wasserstoff bekannt zu geben – eine Veranstaltung, die das Weiße Haus schon lange vor den Schrecken des Hamas-Angriffs am vergangenen Wochenende geplant hatte und an eine Absage nicht dachte .

Die Duellschwerpunkte – im Ausland und im Inland – fühlten sich zeitweise etwas verwirrend an. Bidens Empörung und Zorn über die Bilder, die aus Israel auftauchen, haben sich in einigen seiner eindringlichsten öffentlichen Reden als Präsident niedergeschlagen, so dass es etwas dissonant ist, ihn routinemäßigere Reden über Fluggebühren, Feuerwehrgehälter und die Herstellung von Wasserstoff halten zu hören.

Sie spiegeln auch die Regierungsrealität eines amtierenden Präsidenten mitten im Wahlkampf wider: Wahlen werden selten aus Gründen der Außenpolitik gewonnen, und es ist nur ein Teil der Aufgabe, die Welt vor einem Abgleiten in einen Krieg zu bewahren.

Für Biden, der bereits mit der schwindenden öffentlichen Unterstützung für den Krieg in der Ukraine zu kämpfen hatte, könnte es für Biden politisch gefährlich sein, sich zu sehr auf das Ausland zu konzentrieren. Er mag ein außenpolitischer Präsident sein, aber die Amerikaner sehen die Wirtschaft immer noch schlecht, und seine Berater glauben weiterhin, dass eine wirtschaftliche Botschaft durchsetzen kann.

Beamte des Weißen Hauses sagten, sie hätten Bidens Zeitplan nach den Anschlägen vom vergangenen Wochenende bewertet und entschieden, welche Veranstaltungen beibehalten und welche abgesagt werden sollten. Sie verwarfen einige ihrer Pläne und ersetzten sie durch Bemerkungen, die sich auf Israel konzentrierten.

Der Großteil von Bidens Zeit in der Residenz und im Westflügel wurde von der Auslandskrise in Anspruch genommen. Eine Liste des Weißen Hauses zeigte, dass seine Briefings und Telefonate sich von morgens bis abends erstreckten, einschließlich Treffen vor und nach dem Telefonat mit seinem nationalen Sicherheitsteam im Anschluss an seine Gespräche mit Netanyahu und anderen regionalen Führern.

Trotz dieser Konzentration hat er sich auch Zeit für seine innenpolitischen Ziele genommen. Er traf sich am Donnerstag mit einer Gruppe amerikanischer Wirtschaftsführer, darunter Führungskräfte von Target und IBM, um über „Bidenomics“ zu diskutieren.

Und die Beamten ließen Punkte wie die Junk-Fee-Veranstaltung bestehen, die Biden nutzte, um an die Amerikaner zu appellieren, die es satt hatten, steigende Preise aufgrund versteckter Kosten zu sehen.

„Die Leute haben es satt, ausgenutzt und zum Narren gehalten zu werden“, sagte Biden während seiner Rede im Rosengarten.

Eines von Bidens Potenzial – wenn auch Umfragen zufolge unwahrscheinlich –, dachten die Herausforderer der Republikaner, dass der Moment vorbei sei.

„Ich weiß nicht, warum Joe Biden Pressekonferenzen im Rosengarten abhält und über etwas anderes als Amerikas Rolle als Führer der freien Welt und die Tatsache spricht, dass in Gaza Amerikaner als Geiseln gehalten werden“, sagte der ehemalige Vizepräsident Mike Pence in einem Interview auf Fox News.

Das Weiße Haus sagt, Bidens Rolle sei vielfältig und erfordere seine Aufmerksamkeit in allen Bereichen im In- und Ausland. Außerdem wird er am Montag in einer Windkraftanlage in Pueblo, Colorado, eine Rede halten.

„Der Präsident wird den Amerikanern Priorität einräumen. Er muss mehrere Dinge gleichzeitig tun. Das wird der Präsident tun“, sagte Pressesprecherin Karine Jean Pierre am Donnerstag.

„Er wird weiterhin darüber reden, was er tut, um die Produktion wieder anzukurbeln und gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen“, sagte sie. „Das ist etwas, was die Amerikaner auch von ihm hören wollen.“