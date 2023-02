Warschau, Polen

De laatste keer dat president Joe Biden sprak vanaf de binnenplaats van het koninklijk kasteel in Polen, werd de inhoud van zijn 27 minuten durende toespraak grotendeels verdoezeld door wat hij aan het eind zei over de Russische president Vladimir Poetin.

“In godsnaam”, verkondigde hij, “deze man kan niet aan de macht blijven.”

Bijna een jaar later keert Biden deze week terug naar het koninklijk kasteel om de verjaardag te vieren van een oorlog die hem steeds meer op gespannen voet heeft gebracht met de Russische leider, een dynamiek uit de Koude Oorlog die werd onderstreept door Biden’s zeer geheime bezoek aan Kiev een dag eerder.

Biden stond naast de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en gebruikte zijn aanwezigheid in de Oekraïense hoofdstad om Poetin te beschimpen omdat hij zijn ambities om het land binnen te vallen en te beheersen, niet had waargemaakt.

“Poetins veroveringsoorlog mislukt”, zei Biden, en voegde er later aan toe: “Hij dacht dat hij ons kon overleven. Ik denk niet dat hij dat nu denkt.”

Als er ooit een moment was waarop Biden en zijn assistenten hoopten het conflict in Oekraïne niet te personaliseren, dan was het al lang voor de verjaardag van deze week voorbij. Biden heeft Poetin tot een “oorlogsmisdadiger” en een “pure misdadiger” verklaard, waarbij hij Rusland beschuldigt van genocide en in zijn toespraak op het kasteel een impliciete oproep doet tot regimeverandering.

Toch valt de zorgvuldig geplande choreografie van deze week niettemin op door de openlijke confrontatie tussen Biden en zijn tegenhanger in het Kremlin. Op dinsdag zullen ze allemaal opnieuw deelnemen aan een retorische wedstrijd op afstand, waarbij ze belangrijke toespraken houden ter gelegenheid van een jaar geleden dat Rusland zijn invasie lanceerde.

Vanuit het kasteel van Warschau is Biden van plan zich opnieuw in te zetten om Oekraïne te steunen, zelfs nu de kosten oplopen en de publieke steun lijkt af te nemen. En in Moskou hield Poetin een belangrijke toespraak voor de Federale Vergadering, waarin hij opnieuw valselijk beweerde dat Oekraïne en zijn bondgenoten in het Westen de oorlog begonnen en geen tekenen gaf dat hij zijn ambities terugtrok.

In een gesprek met verslaggevers voorafgaand aan de toespraak van Biden, beschreef de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan de toespraak in Warschau als een “bevestigende verklaring van waarden” die het conflict in Oekraïne in een grotere context zou plaatsen. Hij zei dat het niet was bedoeld als directe weerlegging van Poetin.

“We hebben de toespraak niet op een of andere manier opgezet”, zei Sullivan. “Dit is geen retorische wedstrijd met iemand anders.”

Sullivan zei dat de toespraak van Biden groter zou zijn dan een enkele reactie op de toespraak van zijn ambtgenoot in Moskou.

‘De opmerkingen van de president vandaag gaan… over iets groters. En we hebben deze tijd uitgekozen, we hebben deze datum gekozen, niet omdat president Poetin vandaag sprak”, zei hij.

Volgens hoge Amerikaanse en Europese functionarissen zijn de doelstellingen van Poetin niet veranderd sinds hij een jaar geleden zijn invasie lanceerde. Ondanks vernederende tegenslagen voor zijn leger en een schijnbare machtsstrijd tussen de huurling Wagner Group en het Russische ministerie van Defensie, heeft Rusland de laatste tijd winst geboekt in het oosten. De troepen van Poetin lijken klaar om de stad Bakhmut in te nemen, de eerste belangrijke Russische militaire overwinning in maanden.

In tegenstelling tot het laatste optreden van Biden in Warschau, dat plaatsvond toen de troepen van Poetin zich terugtrokken en waarnemers verwachtten dat de Russische economie zou instorten onder het gewicht van westerse sancties, lijkt de oorlog nu klaar om nog minstens een jaar te duren. Er zijn momenteel geen serieuze pogingen om te onderhandelen over een einde aan de gevechten.

Biden, die deze week de regio bezoekt, hoopt opnieuw een strijdkreet voor Oekraïne te geven en Poetin en Rusland te laten zien dat de westerse vastberadenheid niet verzwakt. Tijdens ontmoetingen met de Poolse president Andrzej Duda en andere Oost-Europese bondgenoten herhaalde hij zijn inzet voor de veiligheid van die landen.

Biden bedankte Duda voor de inzet van zijn land om de bevolking van Oekraïne te steunen en noemde de relatie tussen de twee naties “kritiek, kritisch, kritisch”. Biden zei dat hij gelooft dat Oekraïne in een “betere positie verkeert dan we ooit zijn geweest” en riep de NAVO-landen op om “ons hoofd en onze focus te behouden”.

“Ik heb duidelijk gemaakt dat de toezegging van de Verenigde Staten reëel is en dat ik een jaar later zou beweren dat de NAVO sterker is dan ooit tevoren”, zei Biden.

“Ik kan met trots zeggen dat onze steun aan Oekraïne onwrikbaar blijft.”

Biden kondigde maandag aan dat hij zich bij de Europese landen zou aansluiten bij het aankondigen van nieuwe sancties tegen Moskou en nog een veiligheidspakket zou onthullen bovenop de tientallen miljarden die dit jaar al zijn toegezegd.

Het Witte Huis zei voorafgaand aan zijn reis dat Biden in de loop van de week telefonisch zou spreken met andere westerse leiders, waaronder premier Rishi Sunak van het Verenigd Koninkrijk en president Emmanuel Macron van Frankrijk.

“Vrijheid is onbetaalbaar. Het is de moeite waard om voor te vechten, zolang het duurt. En zo lang zullen we bij u blijven, meneer de president – ​​zo lang als nodig is”, zei Biden maandag tegen Zelensky in Kiev.

Toch heeft Biden – noch enige andere westerse leider – niet precies kunnen zeggen hoe lang dat zal duren, waardoor deze week net zo veel over het komende jaar gaat als over de afgelopen 12 maanden.

De oorlog heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op bijna alle aspecten van het presidentschap van Biden en hij heeft zijn stempel op de oorlog gedrukt, van de miljarden dollars aan wapenleveranties tot de pas versterkte westerse alliantie. Het heeft stuiptrekkingen in de wereldeconomie veroorzaakt en politieke problemen in eigen land veroorzaakt, terwijl het Biden nog steeds een opening bood om zijn vaak gereciteerde bewering dat “Amerika terug is” te demonstreren.

Ambtenaren van het Witte Huis kijken al weken uit naar het jubileum van deze week, waarbij ze consequent erop wijzen dat een jaar geleden, toen Russische troepen zich verzamelden aan de grens met Oekraïne, er genoeg mensen waren – ook binnen de regering-Biden – die voorspelden dat Kiev zou vallen binnen een paar dagen.

De verrassende veerkracht van het Oekraïense volk, samen met de onverwachte onbekwaamheid van de Russische strijdkrachten, hebben een volledige overname voorkomen. In plaats daarvan is de oorlog geworden wat NAVO-chef Jens Stoltenberg vorige week omschreef als een “slijtende uitputtingsoorlog” zonder waarneembaar einde.

“Ik denk dat het verstandig is om voorbereid te zijn op een lange oorlog”, zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die Biden begin volgende maand in het Witte Huis zal bezoeken, vrijdag tegen Christiane Amanpour van CNN.

De Verenigde Staten en andere westerse landen hebben tranches wapens, tanks en munitie naar Oekraïne verscheept, waarbij ze gestaag toenamen van wat ze bereid zijn te leveren in de hoop het traject van de oorlog te veranderen. Het is niet genoeg voor Zelensky, die zwaardere wapens en straaljagers wil.

Amerikaanse functionarissen hebben gezegd dat ze hopen dat de massale toestroom van wapens naar Oekraïne – waaronder nieuwe voertuigen, langereafstandsraketten en Patriot-luchtverdedigingssystemen – Oekraïne kan helpen zegevieren op het slagveld en het land in een sterkere positie zal brengen om te onderhandelen over een einde aan de oorlog.

Maar het blijft onduidelijk welke parameters Zelensky bereid zou zijn te accepteren in vredesonderhandelingen, en de VS hebben standvastig geweigerd om te definiëren hoe een regeling eruit zou kunnen zien, afgezien van het feit dat het aan Zelensky is om te beslissen.

Ondertussen zijn er de afgelopen week nieuwe zorgen ontstaan ​​over de beschikbare voorraden munitie en wapens, een duidelijke indicatie dat het Westen niet voor altijd onbeperkte steun kan bieden – noch logistiek noch politiek – zoals blijkt uit peilingen die aantonen dat de steun voor de oorlogsinspanning afneemt.

In de VS hebben sommige conservatieve Republikeinen geaarzeld om Oekraïne nog meer hulp te bieden, hoewel de leiders van de partij onwankelbaar lijken in hun steun. Terwijl Biden zich voorbereidt om zijn intenties om zich kandidaat te stellen voor herverkiezing bekend te maken, neemt in Europa de angst toe dat een verandering in het Witte Huis een verschuiving in het beleid ten aanzien van Oekraïne zou kunnen inluiden.

“Ik moet zeggen dat er zowel in Polen als in Oekraïne bezorgdheid bestaat over de blijvende macht van de VS buiten deze regering. Deze oorlog zou er heel anders uitzien zonder de steun van de VS”, zegt Michal Baranowski, directeur van het Duitse Marshallfonds in Warschau.

“Feit is dat we vechten met de tijd, toch?” zei Baranowski. “Ik bedoel, het gaat er echt om of de tijd aan de kant van Rusland staat, dat aan het verliezen is maar veel middelen heeft om ons in het Westen uit te putten. Dat is wat me een pauze geeft. Ik hoop dat we de uithoudingsvermogen hebben.”

Ambtenaren van het Witte Huis zeiden dat de president in Biden’s aanstaande toespraak vanuit het kasteel van Warschau ter gelegenheid van de verjaardag van de oorlog van plan is te spreken over de kosten die de oorlog de rest van de wereld heeft toegebracht. Hij en zijn assistenten hebben geprobeerd het vooruitzicht te bagatelliseren dat de Republikeinen de Amerikaanse hulp aan Oekraïne scherp zouden kunnen verminderen, en merkten op dat de GOP-leiders grotendeels op één lijn liggen in hun steun.

Als indicatie van het enorme aantal vluchtelingen dat Polen sinds het begin van de oorlog heeft opgenomen, zullen zijn opmerkingen zowel in het Pools als in het Oekraïens worden vertaald.

John Kirby, de coördinator strategische communicatie bij de National Security Council, zei dat de boodschap van de president gericht zou zijn aan “mensen over de hele wereld”.

Maar bijna een jaar nadat hij had opgeroepen tot zijn afzetting van dezelfde locatie, is Biden ook van plan een boodschap over te brengen aan de man in het Kremlin.

‘Je zult horen dat hij meneer Poetin en het Russische volk berichten stuurt,’ zei Kirby.