Wenn Präsident Joe Biden am Donnerstag nach Pennsylvania zurückkehrt, wird seine Botschaft derjenigen ähneln, die er bei vielen seiner 26 vorherigen Besuche im Commonwealth seit seinem Amtsantritt überbracht hat.

Bidens Wirtschaftsbotschaft wird nun unter dem Namen „Bidenomics“ gebrandmarkt. Aber die Bemühungen, die Wähler an seine Erfolge in den Bereichen Infrastruktur, Arbeitsplätze und Produktion zu erinnern, sind während eines Großteils seiner Präsidentschaft im Gange, insbesondere auf den Schlachtfeldern wie Pennsylvania, die über die Wahlen im nächsten Jahr entscheiden werden.

Bidens Reise am Donnerstag soll hervorheben, wo sich seine Agenda für saubere Energie mit seinem Streben nach neuen Arbeiterjobs überschneidet, und das Engagement des Privatsektors hervorheben, das nach Ansicht des Weißen Hauses ohne die Bemühungen der Regierung nicht möglich wäre.

Nach Angaben des Weißen Hauses wird Biden auf der Werft von Philly an einer Zeremonie zum Stahlschneiden „für die Acadia – ein Schiff, das zum Bau von Offshore-Windparks eingesetzt werden soll“ teilnehmen. Das Weiße Haus sagte, dass diese Farmen „erwartungsgemäß Hunderte neuer Gewerkschaftsarbeitsplätze unterstützen werden“.

Biden werde während der Stahlschneidezeremonie „den allerersten Offshore-Windenergieverkauf im Golf von Mexiko“ ankündigen, teilte das Weiße Haus mit.

Seine Veranstaltung am Donnerstag unterstreicht die Art von Jobs, von denen er wiederholt gesagt hat, dass sie Priorität haben: Positionen in der Fertigung, für die kein Hochschulabschluss erforderlich ist.

Indem er sich auf eine Windenergieanlage konzentriert, wird Biden argumentieren, dass die Abkehr von kohlenstoffintensiven fossilen Brennstoffen nicht den Verlust gut bezahlter Arbeitsplätze bedeuten muss – eine Botschaft, von der er hofft, dass sie an Orten wie Pennsylvania Anklang finden wird, wo der Kohlebergbau seit langem eine Beschäftigungsquelle darstellt.

Pennsylvania hat sich als zentraler Bestandteil von Bidens Strategie erwiesen, seine Errungenschaften den Wählern zu verkaufen, die er braucht, um sich eine zweite Amtszeit zu verdienen. Da der Bundesstaat gut an Washington angebunden ist, lassen sich problemlos Tagesausflüge zu Fabriken, Baustellen und Werften planen.

Es nimmt auch einen zentralen Platz in Bidens politischer Identität ein und verfügt über zahlreiche Gemeinschaften von Arbeitern, die Biden mit seiner Wirtschaftsagenda zu überzeugen hofft.

Biden kündigte kürzlich an, dass er seinen Hauptsitz für seine Wiederwahlkampagne in Wilmington, Delaware, haben werde, wohin er in jungen Jahren gezogen war und an den Wochenenden häufig zurückkehrt. Die Nähe der Stadt zu Pennsylvania hat Biden zu der Behauptung veranlasst, er sei der „dritte Senator“ des Commonwealth gewesen, als er auf dem Capitol Hill diente.

Dennoch hat Biden trotz seiner häufigen Rückkehr und seiner Referenzen in seiner Heimatstadt nach seinem knappen Sieg im Jahr 2020 in Pennsylvania keine Quelle der Unterstützung gefunden.

Eine Umfrage der Quinnipiac University unter registrierten Wählern in Pennsylvania im Juni ergab, dass bei einem hypothetischen Rückkampf mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump Biden und sein Vorgänger statistisch gleichauf waren – 47 % unterstützten Trump und 46 % unterstützten Biden.

Wie in landesweiten Umfragen stufen die Wähler in Pennsylvania die Wirtschaft ganz oben auf ihrer Liste der wichtigsten Themen ein. Laut der Quinnipiac-Umfrage lag jedoch knapp dahinter die „Bewahrung der Demokratie“, ein Thema, das an Bedeutung gewonnen hat, da die Untersuchung des Sonderermittlers zu Trumps Rolle bei den Unruhen vom 6. Januar offenbar kurz vor einer Anklage steht.

Nach einer langen Phase der wirtschaftlichen Trübsal gibt es einige Anzeichen dafür, dass sich die Stimmung der Amerikaner in Bezug auf die Wirtschaft allmählich verbessert.

Die von der University of Michigan ermittelte Verbraucherstimmung stieg im Juli um 13 %, der zweite Monat in Folge mit einer Verbesserung und der größte Anstieg gegenüber einem Vormonat seit 2006, wie aus einem am Freitagmorgen veröffentlichten vorläufigen Messwert hervorgeht. Der Index erreichte den höchsten Stand seit September 2021.

Letzte Woche zeigten Regierungszahlen, dass sich die jährliche Inflation in den USA im Juni auf 3 % verlangsamte, eine starke Abkühlung gegenüber Juni letzten Jahres, als steigende Energiekosten zu einem Anstieg der Inflation beitrugen.

Und zum ersten Mal seit 26 Monaten ist der reale Wochenverdienst der US-Arbeiter (der inflationsbereinigte Wochenlohn) im vergangenen Monat auf Jahresbasis gestiegen, wie diese Woche vom Bureau of Labor Statistics veröffentlichte Daten zeigen.

Doch eine Reihe positiver wirtschaftlicher Anzeichen – zu denen auch ein starker Arbeitsmarkt, solides Wachstum und nachlassende Rezessionsängste gehören – haben sich noch nicht in einer verbesserten Wählerstimmung für Biden niedergeschlagen.

Der Präsident erntet immer noch überwiegend negative Noten für seinen Umgang mit der Wirtschaft, selbst nachdem er letzten Monat mit der konzertierten Bidenomics-Offensive begonnen hat.

Eine am Mittwoch, einen Tag vor Bidens Besuch in Philadelphia, veröffentlichte Umfrage der Monmouth University zeigte, dass die Amerikaner hinsichtlich Bidens Umgang mit Arbeitsplätzen und Arbeitslosigkeit geteilter Meinung sind: 47 % sagten, sie stimmten zu, 48 % lehnten dies ab.

Bei anderen Wirtschaftsthemen punktete Biden schlechter. 51 Prozent der Befragten gaben an, dass sie seinen Umgang mit der Transport- und Energieinfrastruktur missbilligen – obwohl Projekte, die durch das überparteiliche Infrastrukturgesetz finanziert werden, für das Biden sich eingesetzt hat, in Kraft treten.

Und 62 % gaben an, dass sie Bidens Umgang mit der Inflation missbilligen, auch wenn die Preissteigerungen allmählich nachlassen.