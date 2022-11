Biden ist bereit, seinen Klimarekord auf dem UN-Gipfel zu präsentieren, während er sich auf den Weg nach der Halbzeit macht

Sharm El Sheikh, Ägypten

Präsident Joe Biden kommt am Freitag zum Klimagipfel in einem ägyptischen Ferienort am Roten Meer an, um große neue US-Investitionen zur Begrenzung des Klimawandels hervorzuheben, ein deutlicher Unterschied zu dem letzten Mal, als er mit leeren Händen auf einer Klimakonferenz auftauchte.

Doch die Angst vor einer Welt, die von Konflikten und wirtschaftlichen Turbulenzen abgelenkt ist, gepaart mit der Wut der armen Nationen über die ins Stocken geratenen Fortschritte bei der Bereitstellung von Klimareparationen, schwebt über Bidens kurzem Besuch.

In einer Rede auf dem COP27-Gipfel der Vereinten Nationen wird Biden verkünden, dass die USA nach der Verabschiedung des Inflationsbekämpfungsgesetzes, das Anreize für saubere Energie in Höhe von rund 370 Milliarden US-Dollar vorsah, um den Verbrauch schädlicher Treibhausgase zu senken, wieder weltweit führend in Sachen Klimawandel sind .

Er wird eine neue vorgeschlagene Regel hervorheben, die von großen Bundesauftragnehmern verlangt, CO2-Reduktionsziele zu entwickeln und ihre Treibhausgasemissionen offenzulegen, um die Kaufkraft der Bundesregierung zu nutzen, um den Klimawandel im privaten Sektor zu bekämpfen und anfällige Lieferketten zu stärken.

Und er wird argumentieren, dass andere Nationen „wirklich am Ball bleiben müssen, wenn es darum geht, ehrgeizige Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen zu beschleunigen“, so ein hochrangiger Regierungsbeamter. „Wir müssen fokussiert bleiben“

Biden wird auch neue Regeln seiner Regierung ankündigen, die darauf abzielen, das extrem umweltschädliche Treibhausgas Methan weiter einzudämmen. Die Environmental Protection Agency plant, eine früher angekündigte Verordnung zur Reduzierung der Methanverschmutzung aus dem Öl- und Gassektor weiter zu stärken. Wie vorgeschlagen, würde die aktualisierte Regel die Methanemissionen aus Öl und Gas um 87 % unter das Niveau von 2005 senken.

Die neu erweiterte Regel würde Öl- und Gasunternehmen auch dazu verpflichten, auf „glaubwürdige Berichte Dritter“ über große Methanlecks zu reagieren. Die EPA-Regel muss noch einen öffentlichen Kommentarprozess durchlaufen, bevor sie endgültig ist.

Biden wird auch neue Partnerschaften mit ausländischen Nationen zur Reduzierung von Methan und mehrere andere neue internationale Klimainitiativen ankündigen. Die USA werden eine mehrjährige Zusage zur Finanzierung der Anpassung auf 100 Millionen US-Dollar verdoppeln und neue Klimapartnerschaften mit afrikanischen und pazifischen Inselstaaten ankündigen

Doch viele Nationen, die Vertreter zur Konferenz in dieser Woche nach Ägypten entsandt haben, konzentrieren sich auf eine andere Sache: Sie fordern Klima-Reparationen, die von wohlhabenden und emissionsstarken Ländern wie den Vereinigten Staaten an kleinere, ärmere Nationen gezahlt werden, die die übergroßen Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen.

Es ist ein Vorschlag, auf den sich einige europäische Länder eingelassen und Biden dazu gebracht haben, ihn zu unterstützen. Aber politische Zwänge sowohl in den Vereinigten Staaten als auch anderswo machen zumindest kurzfristig signifikante Fortschritte unwahrscheinlich.

Biden hat bereits darum gekämpft, im Kongress Unterstützung für die Finanzierung der globalen Klimaresilienz zu gewinnen, die einkommensschwachen Nationen helfen würde, sich auf die negativen Auswirkungen eines sich erwärmenden Planeten wie Überschwemmungen und andere Extremereignisse vorzubereiten. Wenn die Republikaner die Kontrolle über eine oder beide Kammern übernehmen, erscheinen die Aussichten auf eine neue Klimagesetzgebung in den nächsten zwei Jahren düster.

In ihrer Rede auf der Klimakonferenz am Donnerstag räumte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ein, dass die Demokraten nach den Halbzeitwettbewerben mit den Republikanern zusammenarbeiten müssen, um Schritte zur Bekämpfung des Klimawandels zu unternehmen, auch wenn sie die Bereitschaft der Gegenpartei zum Handeln in Zweifel zieht.

„Unsere Kollegen sagten: ‚Warum führen wir diese Diskussion, es gibt keine Klimakrise, es ist alles ein Scherz’“, sagte sie über die Reaktion der GOP auf Investitionen zur Bekämpfung des Klimawandels, die in das Inflationsbekämpfungsgesetz aufgenommen wurden.

„Wir müssen darüber hinwegkommen“, fuhr sie fort. „Ich setze mein Vertrauen in ihre Kinder, die ihren Eltern hoffentlich beibringen werden, dass dies dringend und längst überfällig ist.“

Bidens Klimabotschafter John Kerry kündigte am Mittwoch einen neuen Plan an, um Geld für Klimaschutzmaßnahmen in den Entwicklungsländern zu sammeln, indem CO2-Gutschriften an Unternehmen verkauft werden, die ihre Emissionen ausgleichen möchten. Er sagte, der Vorschlag würde den Ländern helfen, ihr Energiesystem zu dekarbonisieren. Aber der Plan ist bereits wegen der Art und Weise, wie er finanziert wird, auf Kritik gestoßen – mit Geld, das durch den Verkauf von Emissionsgutschriften aufgebracht wird, die es Unternehmen ermöglichen, für jemand anderen zu bezahlen, um ihre Emissionen zur Erwärmung des Planeten zu senken, anstatt ihre eigenen zu senken.

Aber er sagte in einem Interview mit David McKenzie von CNN offen, dass „in keinem Land der Welt genug Geld vorhanden ist, um dieses Problem tatsächlich zu lösen“, und bezog sich dabei auf die Beschleunigung der Energiewende und die Bewältigung der Klimakrise.

Der Präsident wird voraussichtlich nur etwa drei Stunden in Ägypten sein. Auf seinem Weg zu anderen internationalen Gipfeln in Asien macht er Station.

Er wird der erste US-Präsident sein, der Ägypten seit 2009 besucht, als Präsident Barack Obama von Kairo aus eine wegweisende Ansprache an die muslimische Welt hielt.

In den folgenden Jahren folgte der Sturz des autoritären Führers Hosni Mubarak während des Arabischen Frühlings, gefolgt von einer Zeit der Instabilität und der Machtübernahme des derzeitigen militärisch unterstützten Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi, den Bidens Vorgänger Donald Trump einst als seinen bezeichnete „Lieblingsdiktator“.

Biden hat Sisi im Laufe seiner eigenen Präsidentschaft auf Distanz gehalten und einige militärische Hilfe wegen Menschenrechtsbedenken eingeschränkt.

Vor seiner Abreise wurde Biden von Menschenrechtsaktivisten und einer Gruppe von Hausdemokraten aufgefordert, mit Sisi die Inhaftierung des britisch-ägyptischen Aktivisten und Schriftstellers Alaa Abdel El-Fattah anzusprechen, der sich derzeit im Hungerstreik befindet.

Ein hochrangiger Regierungsbeamter sagte, die USA seien „besorgt“ über den Fall und dass „Menschenrechte eine herausragende Rolle spielen“ würden in den Gesprächen des Präsidenten im Ausland.