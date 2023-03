CNN

President Joe Biden zei vrijdag dat de zaak van het Internationaal Strafhof tegen de Russische president Vladimir Poetin “een zeer sterk punt is”, terwijl hij zijn steun uitsprak voor het onderzoek naar de vermeende oorlogsmisdaden van Poetin.

“Ik denk dat het gerechtvaardigd is”, zei Biden, “maar de vraag is of het internationaal ook niet door ons wordt erkend. Maar ik denk dat het een heel sterk punt is.”

Biden vertelde verslaggevers later dat Poetin “duidelijk oorlogsmisdaden had begaan”.

Noch de VS, noch Rusland zijn lid van het ICC, dat vrijdag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen Poetin en de Russische ambtenaar Maria Lvova-Belova wegens een vermeend plan om Oekraïense kinderen naar Rusland te deporteren.

De rechtbank zei dat er “redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de heer Poetin individueel strafrechtelijk verantwoordelijk is” voor de vermeende misdaden, voor het feit dat hij ze samen met anderen heeft begaan, en voor “zijn verzuim om naar behoren controle uit te oefenen over civiele en militaire ondergeschikten die de daden hebben gepleegd. ” De ICC-aanklachten, die betrekking hebben op een vermeende praktijk waarover CNN en anderen berichtten, zijn de eerste die formeel zijn ingediend tegen functionarissen in Moskou sinds de oorlog tegen Oekraïne vorig jaar begon.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bedankte het ICC voor zijn “historische” beslissing, maar het Kremlin zei dat het “het stellen van de vraag schandalig en onaanvaardbaar” vindt.

Het Witte Huis verwelkomde eerder vrijdag in een verklaring “verantwoordelijkheid voor daders van oorlogsmisdaden”, maar stopte met een volledige goedkeuring van het arrestatiebevel van het ICC.

“Het lijdt geen twijfel dat Rusland oorlogsmisdaden en wreedheden begaat in Oekraïne, en het is ons duidelijk geweest dat de verantwoordelijken ter verantwoording moeten worden geroepen. De aanklager van het ICC is een onafhankelijke actor en neemt zijn eigen vervolgingsbeslissingen op basis van het bewijsmateriaal waarover hij beschikt. We ondersteunen de verantwoordingsplicht voor daders van oorlogsmisdaden”, zei Adrienne Watson, woordvoerster van de Nationale Veiligheidsraad.

Met name de verklaring van Watson van eerder vrijdag sprak niet expliciet zijn steun uit voor de inspanningen van het ICC om Poetin te vervolgen voor oorlogsmisdaden.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde CNN dat “wij de verantwoordingsplicht voor daders van oorlogsmisdaden ondersteunen”.