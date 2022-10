Biden-Gruppe wirft Dark Brandon in Werbung für Schuldenerlass für Studenten

Building Back Together, eine politische Interessenvertretung für Biden, startete am Mittwoch eine sechsstellige digitale Werbekampagne, um das Hilfsprogramm der Regierung für Studentendarlehen in wichtigen Schlachtfeldstaaten im ganzen Land zu fördern. Und um sicherzustellen, dass es bei jungen Wählern ankommt, haben sie die Hilfe von Präsident Joe Bidens Online-Alter Ego in Anspruch genommen: Dark Brandon.

Die Anzeige mit dem Titel „Pocket“ orientiert sich am Fancam-Stil von Online-Videos und enthält eine Reihe von viralen Memes und GIFs, die auf einen basslastigen Remix von Fernsehnachrichtensegmenten gesetzt sind. Die Werbekampagne wird auf Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, ESPN und Hulu ausgestrahlt und richtet sich an Benutzer in Nevada, Pennsylvania und Wisconsin.

Das Dark-Brandon-Mem – im Wesentlichen ein modifiziertes Bild von Biden mit leuchtenden Augen – wurde im Laufe des Sommers immer beliebter und wurde von Biden-Anhängern und -Gegnern gleichermaßen zum Spotten und Feiern verwendet.

Das Meme erscheint mehrmals in der Anzeige „Building Back Together“ und weist die Wähler normalerweise an, sich online für eine Studentendarlehenserleichterung anzumelden. In einem Fall schießt Dark Brandon Laser aus seinen Augen, um die Zuschauer auf die Website StudentAid.gov zu lenken, wo sie auf das bundesstaatliche Vergebungsprogramm des Präsidenten für Studentendarlehen zugreifen können.

„Millionen von Amerikanern, die weniger als 125.000 US-Dollar pro Jahr verdienen, können durch dieses einfache Online-Formular, dessen Ausfüllen weniger als fünf Minuten dauert, dringend benötigte Erleichterungen erhalten“, sagte Danielle Melfi, Executive Director von Building Back Together, in einer Erklärung zu Donnerstag.

Im April führte Building Back Together einen eigenen TikTok-Account ein, um junge Wähler auf der Plattform zu erreichen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat das Konto über 40.000 Follower und Dutzende von Videos mit Tausenden von Aufrufen, die die Agenda der Biden-Administration hervorheben.