Biden gegen Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine

US-Präsident Joe Biden hat sich gegen die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine ausgesprochen. Auf die Frage von Journalisten, ob er für eine Lieferung der Kampfjets in die Ukraine sei, antwortete Biden am Montag in Washington mit „Nein“. Die ukrainische Führung drängt derzeit ihre westlichen Verbündeten zur Lieferung von Kampfjets. Biden kündigte auch eine Reise nach Polen an, das an die Ukraine grenzt.