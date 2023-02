De Oekraïense president Vladimir Zelensky heeft op dit moment geen behoefte aan F-16’s, zegt de Amerikaanse leider

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat hij momenteel de levering van F-16 straaljagers aan Oekraïne uitsluit vanwege het conflict met Rusland.

Biden werd tijdens zijn interview met ABC op vrijdag gevraagd commentaar te geven op de toenemende oproepen van de Oekraïense leider Vladimir Zelensky om gevechtsvliegtuigen van westerse makelij aan Kiev te leveren.

‘Kijk, we sturen hem wat onze doorgewinterde militairen denken dat hij nu nodig heeft. Hij heeft tanks nodig. Hij heeft artillerie nodig. Hij heeft luchtverdediging nodig, inclusief nog een HIMARS (meervoudige raketwerper) “ aldus de Amerikaanse president.

Die Amerikaanse wapens zijn bedoeld om Oekraïne neer te halen “in een positie om winst te kunnen maken dit voorjaar en deze zomer in de herfst,” hij legde uit.

“(Zelensky) heeft nu geen F-16’s nodig. Er is geen basis waarop er volgens ons leger nu een grondgedachte is om F-16’s te leveren. zei Biden.

Hij voegde er echter aan toe dat Washington niet weet wat Kiev nodig heeft “Over een jaar, of twee, of drie.”









Interviewer David Muir drukte de president op de kwestie en vroeg of hij in de toekomst de levering van jets regelde.

“Voorlopig sluit ik het uit” hij heeft geantwoord.

Biden weigerde zaterdag vragen van verslaggevers te beantwoorden over wat hij Zelensky vertelde over F-16’s tijdens zijn bezoek aan Kiev eerder deze week. “Nou, dat is een privédiscussie,” zei hij voordat hij aan boord van zijn helikopter stapte.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan vertelde donderdag aan CNN dat straaljagers “zijn niet de belangrijkste vaardigheid” het Oekraïense leger op dit moment nodig heeft. “F-16’s zijn een vraag voor de langetermijnverdediging van Oekraïne en dat is een gesprek dat president Biden en president Z.elensky had,’ zei Sullivan.

De Britse minister van Defensie Ben Wallace zei vrijdag dat Londen dat ook was “We gaan op korte termijn niet onze eigen Typhoon-jets naar Oekraïne sturen.”

Rusland heeft lange tijd kritiek geuit op leveringen van wapens aan Kiev door de VS, de EU, het VK en anderen, met het argument dat ze de gevechten alleen maar verlengen zonder de uitkomst te veranderen. Die leveringen en andere vormen van hulp aan Kiev hebben volgens Moskou de westerse landen de facto al tot partij bij het conflict gemaakt.