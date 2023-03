De oorlog tegen ESG-investeringen laaide deze week op in het Congres, toen de Senaat woensdag stemde om een ​​regel van het Labour Department ongedaan te maken waardoor pensioenplannen rekening kunnen houden met milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Het Huis van Afgevaardigden keurde de maatregel eerder goed, waarmee de weg werd geëffend voor wat het eerste veto van president Joe Biden op wetgeving zal zijn.

De Senaat stemde met 50 tegen 46 om de regel ongedaan te maken, waarbij de Democraten Joe Manchin uit West Virginia en Jon Tester uit Montana zich bij alle Senaatsrepublikeinen voegden.

Manchin zei dat de regel een voorbeeld is van “hoe de regering prioriteit geeft aan een liberale beleidsagenda” boven het beschermen van de pensioenrekeningen van pensioeninvesteringen. Hij zei ook dat de regel de voor zijn staat belangrijke fossiele-brandstofindustrie zou kunnen bestraffen.

Het Witte Huis zegt dat Biden zijn vetorecht zal uitoefenen.

“De regel weerspiegelt wat succesvolle investeerders op de markt al weten – er is een uitgebreide hoeveelheid bewijs dat milieu-, sociale en bestuurlijke factoren materiële gevolgen kunnen hebben voor bepaalde markten, industrieën en bedrijven”, zei het deze week in een verklaring.

Wat zijn enkele ESG-criteria?

ESG-beleggers houden rekening met andere factoren dan alleen winst en de toekomstperspectieven van een bedrijf.

Het kan lonen om bedrijven met een slechte staat van dienst op het gebied van milieu te mijden, zo luidt de gedachte, omdat ze een groter risico lopen op hoge boetes van toezichthouders of potentieel schadelijke rechtszaken.

“Je zou moeten doen alsof hij er niet is, net zoals de kapitein van de Titanic de ijsberg zou moeten negeren als hij hem had gezien”, zei Celeste Drake, adjunct-directeur van de National Economic Council van het Witte Huis.

De zon gaat onder bij een windmolenpark in McCook, Texas, tijdens een hittegolf op 20 juli 2022. Door de Republikeinen geleide wetgeving vernietigde een regel van het ministerie van Arbeid die toestaat dat pensioenplannen rekening houden met milieu-, sociale en bestuurlijke factoren bij het nemen van investeringsbeslissingen . (Delcia Lopez/De monitor/De bijbehorende pers)

Aan de andere kant kunnen bedrijven die zich bekommeren om klimaatverandering beter voorbereid zijn op de gevolgen ervan, of dat nu gaat om mogelijke overstromingsschade op fabrieksterreinen of de risico’s van toegenomen bosbranden.

De sociale component richt zich op de relaties van een bedrijf met intern en extern publiek, rekening houdend met zaken als de beloning van werknemers, arbeidsomstandigheden en de staat van dienst van een bedrijf op het gebied van gegevensbescherming en privacy.

Sommige ESG-investeerders moedigen bedrijven aan om standpunten in te nemen over grote maatschappelijke kwesties, zoals abortus of rassenrechtvaardigheid, met het argument dat de werknemers en klanten van sommige bedrijven willen weten hoe de werkgevers staan ​​tegenover de kwesties.

Bestuurlijke overwegingen zijn onder meer het koppelen van de beloning van bestuurders aan de prestaties van een bedrijf en het hebben van sterke, onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur die fungeren als een krachtige controle op CEO’s.

Wat is de impact van ESG geweest?

Beleggers die een of meer ESG-criteria gebruiken of bedrijven pushen op dergelijke kwesties, hadden in 2022 in totaal $ 8,4 biljoen aan in de VS gevestigde activa in handen. Dat was lager dan een piek van begin 2021, toen de oorlog in Oekraïne en het effect daarvan op de energiesector een van de factoren waren die de stroom van ESG-fondsen beïnvloedden.

Beleggers dringen er ook bij leidinggevenden in het Amerikaanse bedrijfsleven op aan om meer details te geven over hun koolstofemissies, metingen over hun impact op mensenrechten en audits voor raciale gelijkheid.

In 2021 overtuigde een relatief klein fonds, bekend als Engine No. 1, enkele van de grootste investeringsmaatschappijen van Wall Street om zijn voorstel goed te keuren om drie bestuurders in het bestuur van Exxon Mobil te vervangen, daarbij verwijzend naar een koolstofarme wereld.

Vorige maand werd de president van BlackRock tijdens een presentatie op een conferentie verschillende keren onderbroken door vragen over de verantwoordelijkheden van het bedrijf op het gebied van klimaatverandering. Klimaatactivisten richten zich al jaren op BlackRock en vragen ’s werelds grootste vermogensbeheerder om te stoppen met investeren in fossiele brandstofbedrijven, of om hen harder te pushen om de uitstoot te verminderen.

Robert Kapito, president van BlackRock, spreekt op een evenement in Hong Kong op 2 november 2022. Bij een recenter optreden in de VS hebben activisten Kapito onder druk gezet over de investeringen van BlackRock in fossiele brandstoffen. (Peter Parks/AFP/Getty Images)

Sommige fondsen beloven bijvoorbeeld geen aandelen te bezitten van bedrijven die als gevaarlijk worden beschouwd. Anderen zullen proberen alleen bedrijven te bezitten die de hoogste beoordelingen krijgen van scorers op ESG-kwesties. Weer anderen proberen alleen bedrijven te kopen die het beste scoren binnen hun specifieke branche, ook al is die score over het algemeen erg laag.

Een dergelijke nuance kan voor verwarring zorgen bij beleggers die het juiste ESG-fonds voor hen proberen te vinden.

Hoe was de terugslag?

Sommigen in de zakenwereld zijn ook bijzonder kritisch geweest over ratingbureaus die complexe kwesties proberen terug te brengen tot simpele ESG-scores.

Elon Musk, CEO van Tesla, noemde ESG vorig jaar een zwendel die “is bewapend door valse strijders voor sociale rechtvaardigheid”.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft het op zich genomen tegen bedrijven die zich met sociale kwesties bemoeien, en heeft geschreven dat hij de ESG-trend wil verlammen. (Wilfredo Lee/The Associated Press)

Caisse de Dépôt et Placement du Québec was een van de sponsors van een mislukt bod dat Berkshire Hathaway ertoe aanzette meer informatie te verstrekken over zijn initiatieven op het gebied van klimaatverandering en diversiteit. Warren Buffett van Berkshire verdedigde op zijn beurt de groene energie-initiatieven van het bedrijf en concludeerde dat de aanvullende rapportage-eisen “onzindelijk” zouden zijn.

Het onderwerp zal zeker aan bod komen in de Republikeinse voorverkiezingen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, een potentiële kandidaat, heeft gevechten aangegaan met bedrijven die hij als ‘ontwaakt’ beschouwt, zoals Disney.

Terwijl klimaatactivisten zich van de ene kant op BlackRock richtten, vertegenwoordigde DeSantis het andere uiteinde van het spectrum, wat in december aangaf dat Florida $ 2 miljard aan staatsactiva zou binnenhalen die door BlackRock worden beheerd vanwege zijn ESG-beleggingspraktijken.

In zijn zojuist verschenen boek De moed om vrij te zijnschrijft DeSantis dat “het verlammen van de ESG-beweging” een van de manieren is waarop wetgevers “de individuele vrijheid kunnen beschermen tegen uitgesproken ideologische particuliere actoren”.

DeSantis is ook een van de gouverneurs van de deelstaten die proberen te voorkomen dat lokale overheden ESG-criteria gebruiken bij het uitgeven van gemeentelijke obligaties.

De meerderheidsleider van de Democratische Senaat, Chuck Schumer, beschuldigde de Republikeinen die anti-ESG-wetgeving doordrongen deze week ervan “hun eigen opvattingen door de strot van elk bedrijf en elke investeerder te duwen”.

De Amerikaanse Kamer van Koophandel, de grootste zakenlobby van het land, verzette zich tegen de limieten op ESG die door de regering van Donald Trump waren vastgesteld, maar zei dat de regel van de regering-Biden grotendeels overbodig was omdat het dezelfde norm oplegt die pensioenregelingen al tientallen jaren toepassen op investeringen.

Zowel de Trump- als de Biden-regels verbieden planbeheerders om de financiële belangen van begunstigden ondergeschikt te maken aan andere doelstellingen.