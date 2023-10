Die USA seien aufgrund der schieren Inkompetenz des Präsidenten in Gefahr, sagte der republikanische Spitzenkandidat

Amerika wandelt schlafwandelnd in einen neuen globalen Konflikt, weil Präsident Joe Biden keine Ahnung hat, wohin er das Land lenkt, sagte sein Vorgänger Donald Trump.

Das erklärte der 45. US-Präsident am Samstag in einem Beitrag auf Truth Social „Wir steuern auf den Dritten Weltkrieg zu, weil die Führung völlig inkompetent ist und ein Präsident an der Spitze steht, der keine Ahnung hat.“

Trump lobte Biden jedoch spöttisch für seinen Beitritt zu Truth Social, einer rechten Plattform, die er gegründet hatte, nachdem er 2021 nach dem Angriff auf das US-Kapitol in Washington auf Facebook und Twitter (heute bekannt als X) gesperrt worden war. „Zumindest herzlichen Glückwunsch, Joe!“ er witzelte.

Der Biden-Präsidentschaftswahlkampf eröffnete einen Truth Social-Account namens Biden-Harris HQ mit einem Bannerbild mit der Aufschrift „Biden-Harris HQ“. „Malarkey endet hier“ früher diese Woche. Das Team des Präsidenten schrieb auf X, dass es das getan habe „hauptsächlich, weil wir dachten, es wäre sehr lustig.“









„Also. Mal sehen, wie das geht. Konvertiten willkommen!“ schrieb die Kampagne in ihrem ersten Beitrag auf der Plattform.

Trump, der als Spitzenkandidat für die Nominierung der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl 2024 gilt, hat Biden wiederholt wegen seiner außenpolitischen Entscheidungen kritisiert, insbesondere in Bezug auf die Ukraine, und warnte davor, dass Waffenlieferungen nach Kiew einen globalen Konflikt auslösen könnten.

Anfang des Jahres schlug der ehemalige US-Präsident auch vor, dass er „Wären Präsident gewesen, hätte es den Krieg zwischen Russland und der Ukraine nie gegeben.“ Er argumentierte auch, dass er, selbst wenn dies der Fall wäre „würde in der Lage sein, innerhalb von 24 Stunden ein Ende dieses schrecklichen und schnell eskalierenden Krieges auszuhandeln.“

Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow kommentierte diese Bemerkungen und bemerkte, Trump sei „nicht weit von der Wahrheit entfernt“ in dem Sinne, dass die USA, die sich als wichtigster Unterstützer Kiews herausstellten, den Konflikt schnell hätten beenden können.