Biden finalisiert neue Regeln für US-Drohnenangriffe

Präsident Joe Biden hat eine lang erwartete geheime Richtlinie unterzeichnet, die die Regeln für die CIA und das Pentagon verschärft, um tödliche Drohnenangriffe und Kommandoüberfälle außerhalb traditioneller Kriegsgebiete durchzuführen, sagten US-Beamte am Freitag.

Da nur der Irak und Syrien von den USA immer noch als sogenannte Gebiete aktiver Feindseligkeiten – oder konventioneller Kriegsgebiete – betrachtet werden, ist die neue Politik auf Länder wie Somalia, Jemen und jetzt Afghanistan ausgerichtet, wo die USA weiterhin Terroranschläge durchführen von weit weg.

In der Praxis signalisiert die neue Politik, dass die USA ihre Abhängigkeit von Drohnenangriffen einschränken, einst ein allgegenwärtiges Instrument zur Terrorismusbekämpfung, das in den letzten Jahren im Zuge einer Reihe hochkarätiger Enthüllungen über zivile Opfer zunehmend kritisiert wurde.

Laut einem hochrangigen Regierungsbeamten erfordert die neue Richtlinie die Zustimmung des Präsidenten, bevor ein tödlicher Drohnenangriff oder Kommandoangriff auf ein bestimmtes Ziel der Terrorismusbekämpfung gestartet werden kann – und diese Person muss namentlich genannt werden, obwohl die Richtlinie es dem Präsidenten erlaubt, darauf und auf andere zu verzichten Anforderungen nach eigenem Ermessen. Der Präsident muss auch genehmigen, welche Gruppen in welchen Ländern als potenzielle Ziele als Mitglieder angesehen werden.

Die New York Times hatte zuerst über die neuen Regeln berichtet.

Es institutionalisiert auch eine Reihe von Standards für Maßnahmen gegen ein Ziel, darunter, dass Antiterroristen mit „nahezu Sicherheit“ nachweisen müssen, dass es bei dem Angriff keine zivilen Opfer geben wird und dass das Ziel eine anhaltende, unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellt .

Die Richtlinie verlangt auch, dass die Betreiber die Erlaubnis des Missionschefs des Außenministeriums in dem betreffenden Land einholen, sagte der hochrangige Verwaltungsbeamte.

Die Heimatschutzberaterin des Weißen Hauses, Liz Sherwood-Randall, die die fast zweijährige Überprüfung leitete, die zu der neuen Richtlinie führte, sagte in einer Erklärung, dass die Leitlinien „direkt [the Biden] dass die US-Regierung beim Schutz der Amerikaner gegen sich entwickelnde globale terroristische Herausforderungen scharfsinnig und agil vorgehen muss“ und „erfordert, dass US-Operationen zur Terrorismusbekämpfung die höchsten Präzisions- und Strengestandards erfüllen, einschließlich der Identifizierung geeigneter Ziele und der Minimierung ziviler Opfer“.

In Syrien und im Irak, wo die USA militärische Präsenz unterhalten, werden Kommandeure vor Ort weiterhin mehr Ermessensspielraum bei operativen Entscheidungen haben.

Biden hatte bei seinem Amtsantritt stillschweigend viele der Einschränkungen eingeführt, die die neue Politik nun formalisiert. Die Politik macht nun offiziell eine Lockerung der Regeln aus der Obama-Ära unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump rückgängig, der die Autorität zur Genehmigung tödlicher Schläge in der Befehlskette nach unten gedrängt hatte.

„Ich denke, dies ist mit überwältigender Mehrheit eine Rückkehr zu einem rigorosen Prozess, zu einer intelligenzlastigen Betrachtung von Zielen und Zielen [an] intensive Rolle für den Präsidenten selbst bei der Genehmigung der Verwendung dieses speziellen Instruments“, sagte der hochrangige Verwaltungsbeamte gegenüber CNN.

Einige Terroristen und Analysten haben sich wahrscheinlich über die verschärften Beschränkungen geärgert, sagen Quellen, die mit den Beratungen über die neuen Regeln vertraut sind. Aber die breitere Verschiebung der US-Prioritäten weg von der Terrorismusbekämpfung und hin zum Wettbewerb mit China und Russland – und die verstärkte politische Kontrolle ziviler Opfer – macht die Änderungen bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich, sagten diese Leute.

Die neue Politik folgt einer separaten Pentagon-Initiative, die im August angekündigt wurde und dazu beitragen soll, die Zahl der durch US-Militäroperationen, insbesondere Drohnenangriffe, getöteten und verletzten Zivilisten zu verringern.

Das US-Militär wird seit Jahren dafür kritisiert, Zivilisten bei Drohnenangriffen getötet zu haben, wurde jedoch verstärkt unter die Lupe genommen, nachdem das Militär während des chaotischen Rückzugs aus Afghanistan im vergangenen August einen verpatzten Angriff durchgeführt hatte, bei dem 10 Zivilisten, darunter sieben Kinder, getötet wurden.

Die Abteilung wurde auch wegen eines Luftangriffs in Syrien im Jahr 2019 kritisiert, bei dem mehrere Zivilisten getötet wurden. Das Militär räumte die Todesfälle bei diesem Streik im November 2021 ein, nachdem die New York Times darüber berichtet hatte. Die Abteilung machte letztendlich niemanden für den Streik 2019 verantwortlich.

Der Aktionsplan des Pentagon hat die Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen, der Menschen, die darin geschult sind, Fragen des zivilen Schadens zu berücksichtigen, im gesamten Militär einsetzen wird, sowohl in Kombattantenkommandos als auch auf höheren Ebenen des Verteidigungsministeriums.

Drohnenangriffe des US-Militärs sind in den letzten Jahren in vielen der Länder, die von der neuen Politik betroffen sind, dramatisch zurückgegangen. Nach Angaben der Stiftung zur Verteidigung der Demokratien gab es seit 2018 bzw. 2019 keine US-Drohnenangriffe in Pakistan und Jemen. In Somalia sind die US-Drohnenangriffe in Somalia seit dem Amtsantritt Bidens steil zurückgegangen.

Aber obwohl das Militär vom Kongress aufgefordert wird, Daten über seine Anti-Terror-Angriffe, einschließlich ziviler Opfer, offenzulegen, tut dies die CIA nicht – was es viel schwieriger macht, zu beurteilen, wie sich ihre Operationen im Laufe der Zeit verändert haben.

Einige ehemalige Geheimdienstmitarbeiter gehen noch einen Schritt weiter und behaupten, dass CIA-Drohnenangriffe weit weniger Zivilisten töten als das Militär – aber weil die Zahlen der Agentur nicht öffentlich sind und externe Gruppen, die Opfer von Drohnenangriffen verfolgen, sagen, dass das US-Militär seine Kollateraltoten routinemäßig unterzählt , ein genauer Vergleich ist schwierig.