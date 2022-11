Biden feierte in diesem Jahr einen großen Klimasieg. Aber dieses Problem könnte sich als unüberwindbar erweisen

CNN

Präsident Joe Biden kommt am Freitag zum COP27-Gipfel der Vereinten Nationen in Ägypten mit einem Sieg über den Klimawandel in der Hand: Ein massives US-Gesetz, das in diesem Jahr verabschiedet wurde und von dem Experten CNN gesagt haben, dass es weit gehen wird, um den Übergang des Landes zu erneuerbaren Energien zu unterstützen.

Das Inflationsminderungsgesetz der Demokraten enthielt 370 Milliarden US-Dollar für Steuergutschriften und neue Programme für Klima und saubere Energie – die größte klimabezogene Investition in der Geschichte des Landes und ein bedeutendes Zeichen dafür, dass die USA wieder im Rennen um saubere Energie sind.

Aber dieses Gesetz ließ eine wichtige Sache aus: internationale Klimafinanzierung – Mittel, um ärmeren Ländern zu helfen, sich an die Klimakrise anzupassen und ihre Wirtschaft wachsen zu lassen, ohne von fossilen Brennstoffen abhängig zu werden.

Letztes Jahr versprach Biden, 11,4 Milliarden Dollar pro Jahr zu diesem Fonds beizutragen, etwas, von dem er hoffte, dass es den Industrieländern helfen würde, die 100 Milliarden Dollar pro Jahr zu erreichen, die sie zugesagt hatten, bis 2020 aufzubringen, und die sie bisher nicht erreicht haben.

Ob Biden so viel Geld aufbringen kann, ist unklar; Während Senatoren, die an der COP27 teilnahmen, CNN mitteilten, dass sie davon ausgehen, dass der Kongress bis Ende dieses Jahres ein Gesetz über Regierungsausgaben verabschieden wird, bleibt abzuwarten, ob Bidens vollständiges internationales Ziel genehmigt wird.

„Wir als Demokraten würden gerne viel Unterstützung für den internationalen Grünen Fonds oder andere Mittel erhalten, um die Umstellung der Volkswirtschaften auf dieses Gesetz zu unterstützen“, sagte Senator Sheldon Whitehouse aus Rhode Island. „Das Hindernis ist die republikanische Opposition, und die republikanische Opposition wird von der Industrie für fossile Brennstoffe angetrieben.“

Die demokratischen Mehrheiten im US-Senat sind bereits hauchdünn, was bedeutet, dass die Republikaner einen erheblichen Einfluss auf die Mittel haben werden. Und alle beobachten, ob sich das Machtgleichgewicht im Kongress nach einer umkämpften Zwischenwahl ändern könnte.

„Die Politik in Washington ist immer eine Herausforderung bei jedem Haushaltsplan“, sagte Senator Ben Cardin aus Maryland gegenüber CNN. „Ich hoffe, das Repräsentantenhaus wird von Demokraten kontrolliert, aber es wird immer noch eine Herausforderung sein, Mittel bereitzustellen – das erkennen wir an.“

Ein hochrangiger Regierungsbeamter sagte, dass zwar ein neues Haushaltsgesetz verabschiedet werden könnte, bevor ein neuer Kongress im Januar die Kontrolle übernimmt, die potenzielle politische Verschiebung um die Zwischenperioden jedoch ein großes Fragezeichen aufwirft, wie sich die Kontrolle des Kongresses auf die US-Klimafinanzierung in den kommenden Jahren auswirken könnte.

Die USA haben sich auch davor gescheut, Forderungen an die reichsten Nationen zu stellen, einen sogenannten „Loss and Damage“-Fonds einzurichten, der Entwicklungsländern helfen würde, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind – aber wenig an der Entstehung des Problems beteiligt waren Erholung nach Klimakatastrophen. Die USA haben bisher kein Geld für die Bemühungen zugesagt, obwohl Bidens Klimabeauftragter John Kerry erklärt hat, er sei entschlossen, auf der COP27 über einen möglichen Fonds zu sprechen.

Kerry sagte Reportern vor dem Gipfel, dass „es für die Industrieländer unerlässlich ist, den Entwicklungsländern bei der Bewältigung der Auswirkungen des Klimas zu helfen“.

Selbst wenn die USA in diesem Jahr in der Lage sein sollten, ihre nationalen Klimaziele zu befolgen, werden sie sich dennoch Fragen stellen müssen, ob sie ihre globalen Finanzverpflichtungen tatsächlich erfüllen können, sagten Experten.

„Es geht nicht nur darum, dass die USA und andere entwickelte Nationen Emissionen reduzieren. Es geht auch darum, was die USA für Entwicklungsländer tun, um ihnen zu helfen“, sagte Barry Rabe, Professor für Umweltpolitik an der University of Michigan. „Es wird für Biden zu einer großen Herausforderung, zu erklären, wie [the IRA legislation] wird anderen Ländern zugutekommen.“

Eine Möglichkeit, wie die USA ihre Ziele erreichen könnten, besteht darin, die Kaufkraft des Privatsektors zu nutzen. Am Mittwoch kündigte Kerry einen umstrittenen Plan an, Geld für Klimaschutzmaßnahmen zu sammeln, indem CO2-Gutschriften an Unternehmen verkauft werden, die ihre Schadstoffemissionen ausgleichen möchten.

Dieser Plan stieß wegen der Art und Weise, wie er finanziert wird, auf Kritik: Emissionsgutschriften, die es Unternehmen ermöglichen, für jemand anderen zu zahlen, um ihre Emissionen zur Erwärmung des Planeten zu senken, anstatt ihre eigenen zu senken.

Aber Kerry betonte am Donnerstag gegenüber CNN, dass „dass dies eine der wenigen Möglichkeiten ist, die wir haben“, um die riesige Geldsumme zu generieren, die zur Finanzierung der globalen Umstellung auf saubere Energie erforderlich ist.

„Wir brauchen dringend Geld“, sagte Kerry gegenüber CNN. „Es braucht Billionen, und keine Regierung, die ich kenne, ist bereit, jährlich Billionen dafür zu investieren.“

Die USA sind nicht die einzigen Industrieländer, die Schwierigkeiten haben, ihre Klimaverpflichtungen zu erfüllen. Das Vereinigte Königreich hat es bisher versäumt, mehr als 300 Millionen US-Dollar zu liefern, die es letztes Jahr für die internationale Klimafinanzierung versprochen hatte, ein Jahr nachdem diese Regierung Gastgeber der COP26 war.

Ein kürzlich vor der COP27 veröffentlichter Bericht der Regierungen Kanadas, Deutschlands und Großbritanniens stellte fest, dass die 39 reichsten Länder der Welt ihre 2009 angekündigte jährliche Zusage von 100 Milliarden US-Dollar insgesamt nicht einhalten. Der Bericht stellte jedoch fest, dass dies der Fall war einige Fortschritte, und es wird erwartet, dass sie diese bis zum nächsten Jahr erfüllen.

Laut einem separaten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, haben die Nationen im Jahr 2020 83,3 Milliarden US-Dollar für dieses Ziel aufgebracht.

Das neue Datum, an dem die Nationen ihr 100-Milliarden-Dollar-Ziel erreichen wollen, ist das Jahr 2023, auf dessen Einhaltung Klimabeamte aus Deutschland, Kanada und Großbritannien bestanden.

„Die entwickelten Länder bleiben dem im Lieferplan des letzten Jahres festgelegten Kurs von 100 Milliarden US-Dollar und darüber hinaus verpflichtet – wir bleiben auf Kurs für die Lieferung im Jahr 2023“, sagte COP26-Präsident Alok Sharma kürzlich gegenüber Reportern.

Aber Sharma und andere Klimabeauftragte räumten ein, dass es den Entwicklungsländern an Vertrauen mangelt, ob die Industrieländer ihre Verpflichtungen angesichts der jahrelangen Verzögerung tatsächlich erfüllen würden.

„Es ist nach wie vor so, dass die entwickelten Länder und tatsächlich das gesamte globale Finanzsystem noch mehr und schneller tun müssen, um die Entwicklungsländer zu unterstützen“, sagte Sharma. „Letztendlich geht es darum, das Vertrauen in das System wieder aufzubauen und zu erhalten.“

Auch wenn sich die Industrienationen seit Jahren vor ihren Klimafinanzierungsverpflichtungen drücken, wächst der Bedarf mit steigenden globalen Temperaturen. Das Vereinigte Königreich, Kanada und Deutschland berichten, dass die Industrieländer und der Privatsektor ihre finanziellen Verpflichtungen nach 2025 noch stärker erhöhen sollten, wobei auch der Privatsektor eine größere Rolle übernehmen sollte.

„Der diesjährige Fortschrittsbericht zeigt, dass wir in einigen Bereichen Fortschritte machen, aber noch einige Herausforderungen bestehen“, sagte der kanadische Minister für Umwelt und Klimawandel, Steven Guilbeault. „Wie können Entwicklungsländer darauf vertrauen, dass wir nach 2025 mehr Geld mobilisieren können?“