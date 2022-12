Biden feiert den Senatssieg für die Demokraten, während Raphael Warnock die Stichwahl in Georgia gewinnt

Der Demokrat Raphael Warnock hat in Georgia eine Stichwahl zum Senat gewonnen.

Der Sieg stärkte eine Senatsmehrheit für die Demokratische Partei.

Präsident Joe Biden feierte den Sieg und sagte, die Wähler lehnen den „MAGAismus“ ab.

US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag die Stärkung der Mehrheit seiner Partei im Senat gefeiert, nachdem der Demokrat Raphael Warnock zum Sieger einer Stichwahl in Georgia erklärt worden war.

Der amtierende Senator besiegte laut Projektionen von Fernsehsendern den Republikaner Herschel Walker, einen ehemaligen Fußballstar und Schützling des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

Warnocks Sieg bestätigt die sehr knappe demokratische Mehrheit – 51 zu 49 – im Oberhaus des Kongresses.

„Heute Abend haben sich die Wähler in Georgia für unsere Demokratie eingesetzt, den Ultra-MAGAismus abgelehnt und vor allem einen guten Mann in den Senat zurückgeschickt. Auf weitere sechs Jahre“, twitterte Biden.

Der Wahlsieg der Partei ändert nichts an den Machtverhältnissen im Senat, den die Demokraten bereits am 8. November an die Macht gebracht hatten.

Aber der Sieg von Warnock, einem Pastor an der Kirche von Atlanta, wo einst der Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. predigte, gibt den Demokraten eine größere Kontrolle in den Ausschüssen und schränkt die Macht jedes einzelnen demokratischen Senators ein, Biden-Initiativen zu versenken.

Die Republikaner haben das Repräsentantenhaus letzten Monat zurückerobert, aber mit einer viel geringeren Mehrheit als erwartet.

Senator Reverend Raphael Warnock (D-GA) hält eine Siegesrede auf seiner Wahlnachtsparty in Atlanta, Georgia. Getty Images Nathan Posner/Anadolu Agency über Getty Images

Warnock, 53, und Walker, 60, standen den Wählern gegenüber, nachdem keiner mehr als 50 Prozent bei der Halbzeitabstimmung am 8. November erzielt hatte.

Die Demokraten behielten bei dieser Abstimmung die Kontrolle über den Senat mit 50 Sitzen, wobei die bahnbrechende Abstimmung von Vizepräsidentin Kamala Harris ihnen den Vorteil in der Kammer mit 100 Sitzen verschaffte.

Warnocks Sieg schwächt die Macht des zentristischen demokratischen Senators Joe Manchin, der in den ersten beiden Jahren der Amtszeit des Präsidenten bereits mehrere große Biden-Initiativen blockiert hat, erheblich.

700 Tage vor den Präsidentschaftswahlen 2024 hoffen die Republikaner, Bidens Dynamik zu stoppen, nachdem seine Partei im November viel besser als erwartet abgeschnitten hatte.

Obama zur Rettung

Entschlossen, das Rennen zu gewinnen, forderten die Demokraten ihre beste Waffe auf: den charismatischen ehemaligen Präsidenten Barack Obama, der letzte Woche an der Seite von Warnock in Atlanta gekämpft hatte.

Und als weiteres Zeichen dafür, wie hoch der Einsatz war, wurden 400 Millionen Dollar für das Rennen in Georgia ausgegeben, um es zur teuersten Kampagne der Midterms zu machen.

Rund 1,9 Millionen Menschen stimmten früh ab, viele von ihnen wahrscheinlich demokratische Wähler, während die Republikaner voraussichtlich am Dienstag in Kraft treten würden.

Umfragen hatten das Rennen zu nahe, um es zu nennen.

Georgia, historisch ein republikanischer Staat, überraschte Amerika, als die Wähler bei den Präsidentschaftswahlen 2020 Biden gegenüber Trump wählten und zwei Monate später in einer weiteren Stichwahl zwei Demokraten in den Senat schickten.

Polare Gegensätze

Beide Kandidaten stammen diesmal aus Georgien, aber die Männer sind polare Gegensätze.

Warnock wuchs in Armut auf und wurde als elftes von zwölf Kindern eines ehemaligen Soldaten- und Predigervaters und einer Mutter, die auf den Baumwollfeldern arbeitete, geboren.

Er blieb auch nach seiner Wahl Senior Pastor in der Ebenezer Baptist Church von Martin Luther King und ist promovierter Theologe.

Walker ist mit seiner Senatskandidatur 2022 ein Nachzügler in der Politik.

Der 60-jährige Konservative gilt als einer der besten Spieler in der Geschichte des amerikanischen College-Footballs – einer fast religiösen Institution im Süden – und hatte später eine glänzende Karriere in der National Football League.

Walker, der selbst in Fällen von Vergewaltigung entschieden gegen Abtreibung ist, war in letzter Zeit Gegenstand mehrerer Skandale, da er beschuldigt wurde, Abtreibungen für zwei Frauen bezahlt zu haben, mit denen er eine Beziehung hatte.