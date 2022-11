Biden erzielte traumhafte Wahlergebnisse – aber auch 2 Jahre Stillstand

Nachdem sie zwei Jahre lang von Bidens festem Glauben geleitet wurden, dass die Regierung Großes erreichen kann, besteht die nächste Herausforderung für die Demokraten möglicherweise darin, sicherzustellen, dass sie funktionsfähig bleibt.

„Die anfängliche Erwartung ist, dass es sehr schwierig sein wird, irgendetwas gesetzlich zu erreichen“, sagte ein Berater des Weißen Hauses. „Grundlegende Aktivitäten wie die Anhebung der Schuldenobergrenze und die Finanzierung der Regierung werden in Frage gestellt.“

Unter der wahrscheinlichen neuen Kongresszusammensetzung wird Biden kaum machtlos sein. Die Demokraten hielten an ihrer Senatsmehrheit fest und haben sogar die Chance, sie mit einem Sieg in Georgia im nächsten Monat zu erweitern, sodass das Weiße Haus die Justiz des Landes weiter umgestalten und Ernennungen in der Exekutive vornehmen kann. Die Schlankheit einer GOP-Mehrheit macht es unwahrscheinlicher, dass sie erfolgreiche Auseinandersetzungen über Dinge wie die Schuldenobergrenze oder die staatliche Finanzierung aufbauen können.

Aber selbst eine winzige GOP-Repräsentantenmehrheit stellt große Hürden für den Präsidenten dar, der nicht mehr die volle demokratische Kontrolle haben wird, die er bei der Einführung einer bemerkenswerten Reihe von Gesetzen genoss: von der Covid-Hilfe über ein überparteiliches Infrastrukturgesetz bis hin zu lang gehegten demokratischen Prioritäten beim Klima Veränderung und Gesundheitsvorsorge.

„Die Biden-Präsidentschaft wird ab Anfang Januar ernsthaften Angriffen ausgesetzt sein“, sagte Timothy Naftali, Professor an der New York University und Präsidentschaftshistoriker. „In einem solchen Umfeld wird es für jeden gesetzgebenden Führer sehr schwierig sein, selbst bei den einfachsten und unparteiischsten Fragen einen Kompromiss zu erzielen. Alles wird parteiisch.“

Im Weißen Haus hatten sich die Helfer darauf eingestellt, dass die Midterms schlechter liefen als sie es taten. Und die überraschende Stärke der Partei in mehreren Swing-Distrikten hat Bidens Verbündete ermutigt, die darin ein Zeichen dafür sahen, dass der Präsident weiterhin breite Unterstützung erhält – und die hofften, dass die Widerstandsfähigkeit das Flüstern über seine Fähigkeit, die Demokraten ins Jahr 2024 zu führen, beruhigen könnte.

Demokratische Kandidaten, die in die engsten Rennen verwickelt waren, hatten den langen Lauf der Kampagne damit verbracht, sich von Biden zu distanzieren, wobei einige direkt vorschlugen, dass er keine weitere Amtszeit anstreben sollte. Und es gibt immer noch Zweifel an der Effektivität des Weißen Hauses, wobei einige in der Partei die Spitzendemokraten auffordern, nicht zuzulassen, dass die überraschenden Ergebnisse der Nacht die bereits bestehenden Bedenken der Wähler in Bezug auf Wirtschaft und Kriminalität überspielen.

„Ich hoffe, dass es, egal was passiert, zu einer Kurskorrektur kommt“, sagte Jim Kessler, Executive Vice President für Politik bei der zentristischen Denkfabrik Third Way, und fügte hinzu, dass eine schwache Liste von Republikanern den demokratischen Amtsinhabern in kritischen Bezirken geholfen habe. „Wenn die Demokraten besser abschneiden als die herkömmliche Meinung, müssen wir erkennen, dass ein Teil des Grundes darin liegt, dass die Republikaner sich selbst in den Fuß schießen.“

Aber auch das Weiße Haus und seine Verbündeten sehen die Zwischenergebnisse als nahe am Best-Case-Szenario für Biden an und stellen fest, dass die an der Macht befindliche Partei normalerweise beträchtliche Verluste erleidet – und dass die Demokraten in diesem Jahr in jedem Fall die Erwartungen weitgehend übertroffen haben. Republikaner unter Ex-Präsident Donald Trump verloren 2018 40 Sitze im Repräsentantenhaus; 2010 verloren die Demokraten 63 bei dem, was der damalige Präsident Barack Obama als „Shellacking“ bezeichnete.

Gestärkt durch die Empörung der Wähler über Abtreibung und das Unbehagen angesichts des Rechtsextremismus der GOP wird Biden stattdessen seine knappe Senatsmehrheit behalten. Das würde ein Bollwerk gegen die Bemühungen der Republikaner sicherstellen, seine Errungenschaften in Schlüsselbereichen wie Gesundheitswesen, Steuern und Klima zunichte zu machen; ihm gestatten, Nominierte und Richter zu bestätigen; und Druckmittel für Verhandlungen mit einem GOP-geführten Haus bereitstellen.

Die Tatsache, dass die Nacht für die Demokraten nicht viel schlimmer ausfiel, sagte Verbündete, trug auch dazu bei, die Popularität von Bidens Kernagenda zu verstärken. Auch wenn sich viele Kandidaten vom Präsidenten selbst distanzierten, begrüßten die Demokraten fast überall seine charakteristischen Errungenschaften und setzten sich dafür ein.

„Ich glaube nicht, dass sich die Agenda ändern wird“, sagte ein Biden-Berater. „Es ist nur eine Frage, wie man danach vorgeht.“

Als er am Tag nach der Wahl mit Reportern sprach, sagte Biden deutlicher, was er in den nächsten zwei Jahren anders machen würde: „Nichts.“

Dennoch wird das Weiße Haus bald mit großen Fragen konfrontiert sein, die alles von der Finanzierung über die Unterstützung der Ukraine bis hin zu den Instrumenten der Regierung zur Bekämpfung der Covid-Pandemie betreffen. In Anerkennung dieser Unsicherheiten haben Beamte darüber diskutiert, die Lame-Duck-Sitzung zu nutzen, um eine Reihe anhaltender Prioritäten zu klären – einschließlich der Anhebung der Schuldenobergrenze und der Sicherung von mindestens 8 Milliarden US-Dollar für die Reaktion auf Covid im Inland.

„Das kann Biden wirklich als Geisel halten“, sagte Dean Baker, Mitbegründer des Center for Economic and Policy Research, über eine Mehrheit im GOP-Repräsentantenhaus. „Wenn Sie in eine Rezession geraten, wird es sehr schwierig, für mehr Ausgaben zu argumentieren.“

Im Jahr 2023 bedeutet die harte Wahlmathematik, dass Bidens umfangreiche Pläne zur Neugestaltung des sozialen und wirtschaftlichen Sicherheitsnetzes der Nation wahrscheinlich unvollendet bleiben werden. Selbst wenn die Demokraten einen unwahrscheinlichen Lauf hinlegen würden, der ihnen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus beschert, wären die Margen so gering, dass es schwierig sein könnte, eine solide Agenda voranzutreiben. Bei einer Reihe von heiklen Themen, die er anzugehen gelobt hat, darunter Abtreibung und Waffen, haben Berater bereits eingeräumt, dass sie wenig Macht haben werden, um wesentliche Fortschritte zu erzielen.

„Ich glaube nicht, dass sie von irgendetwas anderem viel erwarten können, als dass wir unsere Positionen beibehalten werden“, sagte Biden am Montag darüber, was die Amerikaner vom Kongress zum Thema Abtreibung erwarten können.

Ein von den Republikanern kontrolliertes Haus wird ebenfalls mit Vorladungsbefugnissen ausgestattet sein und plant, einen Ansturm von Ermittlungen auszulösen. Das Weiße Haus hat mehr als ein Jahr mit der Vorbereitung verbracht, und Adjutanten glauben, dass ein GOP-Haus von extremistischen Stimmen geführt wird und sehr wohl anfällig für Übertreibungen sein könnte. Aber während viele in Bidens Umkreis denken, dass Kongressrepublikaner eine nützliche politische Folie sein könnten, hat sich auch eine grimmige Resignation darüber eingestellt, wie die Ermittlungen, ob leichtfertig oder nicht, die tägliche Arbeit des Weißen Hauses dominieren würden.

Das andere Thema, das bald die Schlagzeilen beherrschen wird, werden Spekulationen über Bidens eigene politische Zukunft sein.

Keine offizielle Entscheidung über eine Wiederwahlkampagne wird getroffen, bis die Familiengespräche zu Thanksgiving beginnen, Tage nachdem der Präsident seinen 80. Geburtstag feiert. Ein letzter Anruf könnte noch vor Jahresende erfolgen, wird aber eher in den ersten Monaten des nächsten Jahres erfolgen, so die Vertrauten des Präsidenten.

Biden ist bereits der älteste Mann im Präsidentenamt. Und einige Demokraten haben offen darüber spekuliert, dass es an der Zeit wäre, die Macht an eine jüngere Generation zu übergeben.

Aber Biden hat keinen Hinweis darauf gegeben, dass er plant, zurückzutreten. Unter den Demokraten war die Erwartung, dass die besser als erwarteten Halbzeitergebnisse seine Überzeugung bestärken würden, dass er sich eine Chance auf weitere vier Jahre verdient hat.

„Das stärkt ihn als unseren Parteivorsitzenden“, sagte ein Berater hochrangiger Hill Democrats. „Warum läufst du nicht?“