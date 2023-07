Die Ernennung der Regierung hat Hill-Verbündete zufrieden gestellt, die die Regierung dazu gedrängt hatten, verschiedene Kandidaten für den begehrten Posten in Betracht zu ziehen. Einige Demokraten im Kongress hatten sich insgeheim über die angebliche Auswahlliste beschwert und befürchtet, dass es der Kandidatenliste an Diversität mangele.

Goff ist ein Veteran des Capitol Hill und wird auf beiden Seiten des Ganges weithin respektiert – und einer der wenigen demokratischen Berater, die langjährige Beziehungen zu Republikanern wie McCarthy haben. Sie begann ihre Hill-Karriere im Büro des Abgeordneten Steny Hoyer (D-Md.) im Jahr 2008 und stieg schließlich zu dessen Fraktionsdirektorin auf, als er in der demokratischen Führung war.

Sie stieg im Büro des ehemaligen Mehrheitsführers Hoyer auf, knüpfte aber auch enge Beziehungen zu progressiven Demokraten, die am Montag privat ihre Rückkehr ins Weiße Haus bejubelten.

Zuvor war sie in den ersten beiden Jahren der Biden-Regierung stellvertretende Direktorin des Legislative Affairs Office des Weißen Hauses und dessen Verbindungsperson im Repräsentantenhaus, bevor sie Anfang des Jahres in den Privatsektor wechselte. Goff war unter anderem an den gesetzgeberischen Auseinandersetzungen im Weißen Haus um das Infrastrukturgesetz und die parteiinternen Sozialausgabenpakete beteiligt gewesen.

Die Demokraten begrüßten die Ankündigung sofort, und der Abgeordnete Gerry Connolly (D-Va.) twittern: „Shuwaza ist das Beste vom Besten.“

Die Associated Press berichtete erstmals über Goffs Ernennung.

Sarah Ferris hat zu diesem Bericht beigetragen.