Biden erklärt Weigerung, F-16 in die Ukraine zu schicken — RT World News

Amerikas F-16-Kampfflugzeuge sollen im Land bleiben und nicht in die Ukraine geschickt werden, sagte US-Präsident Joe Biden am Montag. Zuvor hatte er signalisiert, dass Washington keine Pläne habe, die Kampfflugzeuge inmitten des Konflikts mit Moskau nach Kiew zu schicken.

In einem Gespräch mit Reportern auf dem South Lawn des Weißen Hauses wurde Biden gebeten, zu erklären, warum er gegen F-16-Lieferungen für die Ukraine sei. „Weil wir sie hier behalten sollten. Das ist eine ganz andere Situation“, antwortete er, ohne näher darauf einzugehen.

Seine Äußerungen kommen, nachdem die USA letzten Monat vereinbart hatten, 31 M1 Abrams-Panzer in die Ukraine zu schicken, zusammen mit einigen Verbündeten Washingtons, die sich bereit erklärten, auch moderne Kampfpanzer zu schicken. Etwa zur gleichen Zeit verwarf Biden jedoch die Idee, F-16 nach Kiew zu schicken.









Seine Weigerung schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, dass Washington die Wiederausfuhr der Kampfflugzeuge aus anderen Ländern genehmigen könnte. In einem Interview mit der Financial Times im vergangenen Monat sagte ein leitender Angestellter von Lockheed Martin, dem Hersteller von F-16, dass es so sei „Viele Gespräche über den Transfer von F-16 durch Dritte“ in die Ukraine.

In einem Interview am Montag wurde der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak gefragt, ob Warschau seine F-16-Jets an die Ukraine übergeben werde. Er antwortete: „Wir haben zu wenige davon, nur 48.“ Dies kommt, nachdem Premierminister Mateusz Morawiecki gesagt hat, er sei offen für Lieferungen von Kampfflugzeugen, aber nur, wenn dies eine ist „Entscheidung der gesamten NATO“.

Russland hat den Westen wiederholt davor gewarnt, die Ukraine mit Waffen zu beliefern, da dies den Konflikt nur verlängern würde. Letzte Woche sagte Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow, dass Russland mit Kiew neue Waffenlieferungen erhalte „würde sich verdoppeln, um sein vorhandenes Potenzial zu nutzen, um zu reagieren.“