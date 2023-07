Biden verließ Europa in jubelnder Stimmung, begrüßte Schweden im Grunde genommen in der Allianz und demonstrierte eine transatlantische Einheit, die für den Präsidenten zutiefst persönlich ist. Einen Tag zuvor, in der zentralen Rede der Woche beim NATO-Gipfel in Litauen, verteidigte Biden seine Politik und mobilisierte die Demokratien, um den Kampf gegen die Tyrannei in der Ukraine und auf der ganzen Welt fortzusetzen. Und er konnte dazu beitragen, die Bedenken des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu zerstreuen, der im Verlauf des Gipfeltreffens in Vilnius offenbar seine Wut darüber abgelegt hatte, dass die NATO die Aufnahme seines Landes in das Bündnis nur langsam vorantreibe.

Es bleiben jedoch offene Fragen und anhaltende Fragen über die nächsten Schritte in Europas größtem Landkonflikt seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das Problem für Biden besteht darin, dass vieles, was als nächstes kommt, nicht vollständig in seiner Kontrolle liegt.

Der Kongress könnte einen Transfer eines F-16-Kampfflugzeugs in die Türkei vereiteln, was Ankara dazu veranlassen könnte, zweimal darüber nachzudenken, grünes Licht für den Beitritt Schwedens zu geben. Darüber hinaus erfordern diese langfristigen Verpflichtungen gegenüber der Ukraine – die Biden mit der Unterstützung Amerikas für Israel vergleicht –, dass sich die Gesetzgeber im Kongress verpflichten, diesen Kurs über Jahre hinweg beizubehalten. Die Gegenoffensive der Ukraine ist ins Stocken geraten, was möglicherweise dazu führt, dass Verbündete und Senatoren ihre Unterstützung überdenken.

Es bestehen echte Bedenken hinsichtlich des ukrainischen Arsenals, dessen geringerer Vorrat die USA zu der umstrittenen Entscheidung zwingt, Streubomben zu entsenden. Die Zweifel unter den Republikanern in ihrer Heimat sind immer lauter geworden, ob sie Kiew weiterhin auf dem derzeitigen Niveau finanzieren. Zum schleppenden Start der ukrainischen Gegenoffensive sagte Biden gegenüber Reportern, dass sogar Selenskyj ihm gegenüber zugegeben habe, dass es sich um „eine harte Arbeit“ handele.

Und dann sind da noch die US-Wahlen im nächsten Jahr, bei denen Trump, der Spitzenkandidat der Republikaner, wahrscheinlich das zerstören könnte, was Biden innerhalb weniger Monate nach seiner Rückkehr ins Oval Office aufgebaut hat.

Und tatsächlich wurde der Tag in Helsinki von der Anwesenheit zweier weiterer Männer überschattet.

Die Echos des Gipfels von Trump und Putin im Juli 2018 hallten während Bidens Treffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö wider. Die Pressekonferenz am Donnerstag fand genau in demselben Raum im finnischen Präsidentenpalast statt, in dem Trump – als er von einem Reporter gefragt wurde: „Wem glauben Sie?“ – machte deutlich, dass er in Bezug auf die Schlussfolgerungen seiner eigenen Regierung auf der Seite Putins stand.

Jetzt steht Putin als internationaler Paria da, als globaler Ausgestoßener, nachdem er vor mehr als 500 Tagen eine brutale Invasion in der Ukraine gestartet hat, während sein Militär ins Wanken gerät und ein Großteil der westlichen Welt sich um Kiew versammelt. Die Erweiterung der NATO beinhaltet den Beitritt Finnlands, das eine 800 Meilen lange Grenze mit Russland teilt und jahrzehntelange Neutralität aufgeben musste, um dem Bündnis beizutreten.

Trump hat unterdessen telegrafiert, dass er die Ukraine verlassen und den Verbleib in der NATO überdenken werde. Sowohl Biden als auch Niinistö versuchten, die Möglichkeit herunterzuspielen, dass eine Rückkehr von Trump das Bündnis gefährden würde.

Biden sagte, er werde „absolut garantieren“, dass die USA in der NATO bleiben würden, wobei er die Unterstützung beider Parteien anpreiste und die Macht „der extremen Elemente einer Partei“ herunterspielte.

Doch später milderte er, indem er sagte: „Niemand kann die Zukunft garantieren, aber das ist die beste Wahl.“

Während die Regierung den Verbündeten Zuckerbrot anbot, griff die Kongressdelegation beim NATO-Gipfel diese Woche bei ihren privaten Treffen zur Peitsche. Ganz gleich, ob es sich um Staatsoberhäupter oder gesetzgebende Amtskollegen handelte, ihre Botschaft war, dass die NATO-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben erhöhen müssten. Die USA könnten nicht alles schaffen, behaupteten sie.

„Im Kongress herrscht eine wachsende, ernsthafte Frustration darüber, dass andere Länder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen“, sagte Senator. Dan Sullivan (R-Alaska), ein langjähriger Verfechter der Verpflichtung der NATO-Mitglieder, mindestens 2 Prozent ihres BIP für ihre Sicherheit auszugeben. „Es ist ein Thema, das Demokraten und Republikaner eint, weil es eine Frage der Fairness ist. Wir alle wollen eine nachhaltige, starke NATO, aber sie ist nicht nachhaltig und stark, wenn das Gefühl besteht, dass die Last nicht geteilt wurde.“

Selenskyj verließ Vilnius unterdessen enttäuscht darüber, dass er die baldige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht erreichen konnte. Aber auch wenn das zu Hause ein politischer Rückschlag sein wird, ging er nicht mit leeren Händen: Er erhielt Sicherheits- und Wirtschaftshilfezusagen in Milliardenhöhe von NATO-Mitgliedern und G-7-Staaten, die Kiew tief in der Krise einen Vorteil verschaffen sollen langwieriger Krieg.

Allerdings äußerte selbst die überparteiliche Kongressdelegation Bedenken hinsichtlich einer zu schnellen Aufnahme der Ukraine in den Club. Dennoch, Sen. Dick Durbin (D-Ill.), der zweitgrößte Demokrat im Senat, sagte, Selenskyj solle zuversichtlich sein, dass ihm „irgendwann ein Angebot unterbreitet“ werde.

In ihren öffentlichen und privaten Mitteilungen wiederholte die Biden-Regierung, dass die Ukraine immer noch nicht für eine NATO-Mitgliedschaft bereit sei, auch wenn der Krieg mit Russland irgendwie bald endete. Am Donnerstag bekräftigte er, dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liege, er jedoch keinen Zeitplan vorlegen könne.

Ward steuerte Berichte aus Vilnius, Litauen, bei.