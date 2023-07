CNN

—



Präsident Joe Biden hat am Dienstag ein neues Nationaldenkmal zu Ehren von Emmett Till und seiner Mutter benannt, inmitten einer landesweiten Debatte darüber, wie schmerzhafte Fakten über die amerikanische Geschichte in Klassenzimmern vermittelt werden können.

„In einer Zeit, in der es diejenigen gibt, die Bücher verbieten und die Geschichte begraben wollen, machen wir es klar, kristallklar: Während Dunkelheit und Leugnung viel verbergen können, löschen sie nichts“, sagte Biden im Weißen Haus, wo er und Mitglieder der Familie Till zusammenkamen, um das neue Denkmal offiziell zu genehmigen.

„Wir können uns nicht einfach dafür entscheiden, das zu lernen, was wir wissen wollen“, sagte Biden im Indian Treaty Room. „Wir müssen lernen, was wir wissen sollten. Wir sollten über unser Land Bescheid wissen. Wir sollten alles wissen. Das Gute, das Schlechte, die Wahrheit. Wer wir als Nation sind.“

Till war ein schwarzer Teenager, dessen Ermordung im Jahr 1955 dazu beitrug, die Bürgerrechtsbewegung in Schwung zu bringen. Biden ernannte das Denkmal zu Tills 82. Geburtstag.

Seine Mutter, Mamie Till-Mobley, bestand auf einer Beerdigung im offenen Sarg, damit die Besucher den bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten Leichnam ihres Sohnes sehen konnten – eine Entscheidung, die sich mutig dagegen wehrte, die Brutalität des Rassismus zu bereinigen und es der Welt zu ermöglichen, ihn zu sehen.

Fast sieben Jahrzehnte später haben Dutzende Staaten Maßnahmen ergriffen, um den Unterricht in Fragen der Rasse oder des Rassismus in den Schulen einzuschränken, was zu neuer Besorgnis führt, dass die dunkelsten Kapitel Amerikas aus der Sicht der Schüler verheimlicht werden.

Die Biden-Regierung hat eine neue Bereitschaft gezeigt, sich gegen diese neue Politik zu wehren, die laut Biden am Dienstag die Bemühungen um eine Versöhnung behinderte.

„Nur mit der Wahrheit gehen Heilung, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und ein weiterer Schritt vorwärts hin zu einer vollkommeneren Verbindung einher. Wir haben noch einen verdammt langen Weg vor uns“, sagte er.

In ihrer Rede vor ihm stellte Vizepräsidentin Kamala Harris fest, dass die dunkelsten Momente der Nation das Land stärken würden.

„Unsere Geschichte als Nation ist aus Tragödien und Triumphen entstanden. Von Kampf und Erfolg“, sagte Harris. „Das sind wir. Und als Menschen, die unser Land lieben, als Patrioten, wissen wir, dass wir uns an unsere gesamte Geschichte erinnern und sie lehren müssen. Auch wenn es schmerzhaft ist, besonders wenn es schmerzhaft ist.“

Harris unternahm am Freitag eine Last-Minute-Reise nach Florida, um auf die neuen staatlichen Bildungsrichtlinien zu reagieren, die zum Teil vorschreiben, dass Mittelschülern Anweisungen gegeben werden müssen, „wie Sklaven Fähigkeiten entwickelten, die in einigen Fällen zu ihrem persönlichen Vorteil eingesetzt werden könnten“. In den Richtlinien werden auch Gewalttaten „gegen und durch“ Afroamerikaner erwähnt.

Sie ging am Dienstag erneut auf die neuen Richtlinien ein.

„Heute gibt es in unserem Land Menschen, die die hässlichen Teile unserer Vergangenheit lieber auslöschen oder sogar neu schreiben würden“, sagte sie. „Diejenigen, die zu lehren versuchen, dass versklavte Menschen von der Sklaverei profitiert haben. Diejenigen, die uns beleidigen, um uns unter Druck zu setzen, die versuchen, unsere Nation durch unnötige Debatten zu spalten.“

Die neuen Regeln wurden geschrieben, nachdem der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, den Stop WOKE Act unterzeichnet hatte, der Lehren oder obligatorische Aktivitäten am Arbeitsplatz verhindern sollte, die darauf hindeuten, dass eine Person zwangsläufig aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer nationalen Herkunft privilegiert oder unterdrückt wird.

DeSantis, der für das Präsidentenamt kandidiert, hat Harris und das Weiße Haus beschuldigt, die Öffentlichkeit über die neuen Regeln in die Irre geführt zu haben.

Dennoch halten Bidens Berater das Thema für gewinnbringend, insbesondere da sie daran arbeiten, vor der Wahl im nächsten Jahr eine Koalition aus jungen Wählern und farbigen Wählern zu mobilisieren.

„Haben Sie jemals gedacht, dass wir darüber reden würden, Bücher in Amerika zu verbieten? Geschichte verbieten? Ich meine es ernst“, sagte Biden in seiner Rede am Dienstag.

Während sich Biden bei seinem Wiederwahlargument weitgehend auf seine Wirtschaftsagenda konzentriert hat, hat sich Harris zu einer energischeren Stimme in kulturellen Fragen wie Rasse, Waffen und Abtreibung entwickelt.

Die internen Umfragen des Biden-Teams haben gezeigt, dass die Demokraten begeistert sind, sich energisch zu Themen wie Bildung und Buchverboten zu äußern, sodass diese Themen in den kommenden Monaten regelmäßig im Wahlkampf auftauchen werden.

Mit der am Dienstag erfolgten Ernennung zum Nationaldenkmal, der vierten Amtszeit von Biden, soll sichergestellt werden, dass ein schmerzhaftes Ereignis in der amerikanischen Rassengeschichte nicht ignoriert wird.

Biden selbst hat die Vorgeschichte von Tills Ermordung schon früher genutzt, um darauf zu bestehen, „ein Licht auf dunkle Momente zu werfen“.

„Sie können die Vergangenheit nicht auslöschen, und das sollten sie auch nicht“, sagte er während einer Vorführung des Films „Till“ Anfang des Jahres.

Das Emmett Till und das Mamie Till-Mobley National Monument werden sich in Illinois und Mississippi befinden, den Bundesstaaten, aus denen Till stammte bzw. getötet wurde.

Till, ein 14-Jähriger aus Chicago, besuchte seine Familie in Mississippi, als er geschlagen und erschossen wurde, weil er angeblich eine weiße Frau angepfiffen hatte. Das neue Denkmal wird drei separate Standorte umfassen, sagte ein Beamter, darunter die Roberts Temple Church of God in Christ auf der Südseite von Chicago, dem Ort von Tills Beerdigung.

Zwei weitere Standorte werden sich in Mississippi befinden: Graball Landing, wo vermutlich Tills Leiche aus dem Tallahatchie River gezogen wurde, und das Gerichtsgebäude des zweiten Bezirks von Tallahatchie County in Sumner, wo eine rein weiße Jury Tills Mörder freisprach.