„Biden, du kannst dich nicht verstecken“: Zehntausende marschieren in den USA für einen Waffenstillstand in Gaza | Nachrichten zum israelisch-palästinensischen Konflikt

Eine große Demonstration in Washington, D.C. bringt ihre Wut über die unerschütterliche Unterstützung von Präsident Joe Biden für Israel zum Ausdruck.

Washington, D.C – Zehntausende Menschen haben sich in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten versammelt, um einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern, während Washington sich trotz der steigenden Zahl der Todesopfer weiterhin Forderungen nach einem Ende des Krieges widersetzt.

Die Demonstranten in Washington, D.C. richteten am Samstag ihre Wut gegen US-Präsident Joe Biden und warfen ihm vor, den Völkermord an Palästinensern ermöglicht zu haben.

„Biden, Biden, du kannst dich nicht verstecken; wir klagen Sie des Völkermords an“, riefen die Demonstranten.

Experten der Vereinten Nationen haben vor einem wachsenden Risiko eines Völkermords in Gaza gewarnt, da Israel die Enklave als Reaktion auf die Angriffe der Hamas auf Gemeinden im Süden Israels am 7. Oktober unerbittlich bombardiert.

Die Völkermordkonvention der Vereinten Nationen definiert Völkermord als „Handlungen, die mit der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören“, einschließlich Tötungen und Maßnahmen zur Verhütung von Geburten.

Die Biden-Regierung hat Israel aufgefordert, die Zahl der zivilen Opfer zu „minimieren“, betonte aber auch, dass sie keine „roten Linien“ für die Art und Weise ziehe, wie der US-Verbündete seine Militäreinsätze durchführt.

Biden hat außerdem vom Kongress um mehr als 14 Milliarden US-Dollar an Hilfe für Israel gebeten, um den aktuellen Krieg in Gaza zu finanzieren, bei dem nach Angaben der Gesundheitsbehörden in der von der Hamas regierten Enklave mindestens 9.488 Palästinenser getötet wurden.

Viele Demonstranten forderten bei der Kundgebung am Samstag ein Ende der US-Hilfe für Israel. Die Demonstration erstreckte sich mehrere Blocks vom Freedom Plaza, in der Nähe des Weißen Hauses, ostwärts in Richtung des US-Kapitols.

Al Jazeera sprach mit vielen der Demonstranten. Hier ist, was sie zu sagen hatten:

Nidaa, Demonstrantin aus Gaza

Nidaa, die sich dafür entschieden hat, nur mit ihrem Vornamen identifiziert zu werden, sagte, dass ihre Familie in Gaza einer ständigen Bombardierung ausgesetzt sei und es im gesamten Gebiet keinen sicheren Ort gebe.

„Stoppe den Krieg. Stoppen Sie die Bombardierung. Stoppen Sie diesen Völkermord in Gaza – das ist die wichtigste Botschaft, die wir heute senden, und ich hoffe, dass unsere Regierung uns zuhört. Ich hoffe, dass unser Volk in Gaza und in Palästina im Allgemeinen weiß, dass wir hier sind. Hoffentlich werden sie unsere Stimmen hören, um sie zumindest ein wenig aufzumuntern – dass sie nicht allein sind.“

Huda Alkuraey, jemenitisch-amerikanische Anwältin

Alkuraey, der aus Südflorida nach Washington, D.C. gereist war, um sich dem Protest anzuschließen, äußerte seine Wut über die Reaktion der USA und der internationalen Gemeinschaft auf den Konflikt.

„Die Palästinenser hatten seit über 70 Jahren keine Freiheit mehr. Und es ist an der Zeit, dass wir unserer Stimme Gehör verschaffen und der Welt sagen, dass das nicht richtig ist.“

David Horowitz, jüdisch-amerikanischer Aktivist

Horowitz betonte die Notwendigkeit eines Waffenstillstands und bezeichnete das Blutbad in Gaza als „Gräuel“. Er bezeichnete auch die Forderung der Biden-Regierung nach humanitären Pausen als unzureichend.

„Wir sollten einen Waffenstillstand fordern, stattdessen reden sie von einer ‚Pause‘, die eigentlich keine Unterbrechung von irgendetwas bedeutet. Sie werden die Versorgungslastwagen durchlassen und dann weiter kämpfen. Es ist ein Euphemismus und die Öffentlichkeit versteht das nicht. Es ist wirklich kein Waffenstillstand.“

Ayan Yusuf, somalisch-amerikanischer Demonstrant

Yusuf kam aus Boston nach Washington, D.C., um an der Kundgebung teilzunehmen. Sie sagte, die Biden-Regierung sehe die Menschlichkeit der Palästinenser nicht.

„Wir sind hier, um für die unschuldigen Menschen zu sprechen. Wir sind hier, um die Welt wissen zu lassen, dass das, was Israel und die Vereinigten Staaten tun, keine Selbstverteidigung ist; es ist ein Völkermord. Und wir unterstützen das nicht, unabhängig von der Religion, unabhängig von unseren Gewohnheiten, unabhängig von der Agenda. Wir sind alle Menschen.“

Eisha Raja, pakistanisch-amerikanische Aktivistin

Raja wies eine neu angekündigte Nachricht zurück drücken von der Biden-Regierung zur Bekämpfung der Islamophobie in den USA als „verabscheuungswürdiger“ Versuch, von Washingtons Politik in Gaza abzulenken.

„Wir wollen einen Waffenstillstand zu 100 Prozent unterstützen. Wir müssen das beenden. Wir wollen keine unserer Steuergelder mehr nach Israel schicken. Wir wollen keinen Völkermord unterstützen – Blut an unseren Händen.“

Maria Habib, libanesisch-amerikanische Demonstrantin

Habib, die eine traditionelle palästinensische Kleidung namens Thobe trug, sagte, dass es ihr schwerfällt, mit dem Krieg und den anschaulichen Bildern der Gräueltaten in Gaza klarzukommen. Sie fügte hinzu, dass sie nächstes Jahr nicht für Biden und andere demokratische Kandidaten stimmen werde.

„Sie haben keine Stimmen mehr – weder von mir noch von meiner Familie oder sonst jemandem. Es ist fertig. Ich habe in der Vergangenheit für sie gestimmt, weil wir im Grunde keine bessere Wahl haben. Jetzt ist es nicht einmal eine Wahl.“

Siham Alfred, Nakba-Überlebender

Siham Alfred, die als Kind während der Gründung Israels im Jahr 1948 aus ihrem Zuhause vertrieben wurde, äußerte ihre Besorgnis über die mögliche Vertreibung von Palästinensern aus Gaza und verurteilte Biden und andere westliche Führer.

„Schade, sie sind rassistisch. Sie glauben nicht, dass die Palästinenser den Israelis gleichgestellt sind. Ich werde niemals für Biden stimmen. Er ist ein Feigling und ein Verbrecher.“