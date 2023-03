Er zijn twijfels of Washington gelooft dat Oekraïne de overwinning kan behalen, vertelde een bron aan de outlet

De Amerikaanse president Joe Biden “gedrukt” de leiders van de Baltische staten over hun oproepen om Rusland te verslaan in Oekraïne, vertelde een geïnformeerde bron aan de Wall Street Journal.

Biden bracht de kwestie ter sprake bij de presidenten van Letland, Litouwen en Estland tijdens zijn bezoek aan de Poolse hoofdstad Warschau eind februari, meldde de outlet vrijdag, daarbij verwijzend naar een persoon die over die gesprekken was ingelicht.

De bron onthulde niet precies wat de Amerikaanse president zei, maar merkte op dat zijn woorden terechtkwamen “Twijfels achterlatend bij ambtenaren of Washington geloofde dat (de overwinning van Oekraïne op het slagveld) een realistisch doel was.”

In haar artikel wees de WSJ erop “zorgen” onder bondgenoten van Kiev in Oost-Europa over “het denken dat in westerse hoofdsteden opkomt dat Oekraïne zich op een bepaald moment moet voorbereiden op onderhandelingen met het Kremlin.”

Tijdens zijn reis naar Polen woonde Biden samen met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg een top bij van de zogenaamde Boekarest Negen (B-9) landen, die Bulgarije, Tsjechië, Polen, Hongarije, Roemenië, Slowakije en Letland omvatten. , Litouwen en Estland.









De drie Baltische staten, die allemaal voormalige Sovjetrepublieken zijn en nu lid zijn van de EU en de NAVO, behoren tot de hardste critici van Rusland sinds het uitbreken van het conflict in Oekraïne, en dringen aan op meer wapenleveranties aan Kiev en strengere sancties tegen Moskou.

Vorige maand riep de Litouwse president Gitanas Nauseda de westerse donateurs van Oekraïne op om alles te staken “rode lijnen” op wapenleveranties aan de regering van Vladimir Zelensky, zoals ze waren “in onze gedachten en bestaan ​​niet echt in werkelijkheid.” Hij zei zijn “bericht” aan de VS en zijn bondgenoten was: “Niet (om) de tijd te verspillen. Wees besluitvaardig, wees eensgezind en neem zo snel mogelijk beslissingen.”

Eind januari zei de perssecretaris van het Kremlin, Dmitry Peskov, dat Moskou dat had gedaan “merkte de steeds agressievere houding op van de vertegenwoordigers van de Baltische staten en Polen” naar het conflict in Oekraïne.

“Ze zijn klaarblijkelijk klaar om alles te doen om verdere groei van de confrontatie uit te lokken, misschien zonder na te denken over de gevolgen.” Peskov beweerde, terwijl hij het betreurde dat grote Europese landen hun verplichtingen niet nakwamen “evenwichtige rol” en kalmeer degenen met “extremistische neigingen.”