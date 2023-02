Biden demonstriert in Rede zur Lage der Nation gegen Big Tech

Der Präsident versuchte, überparteiliche Unterstützung zu gewinnen, um endlich eine Reihe von langjährigen Datenschutz-, Sicherheits- und Wettbewerbsproblemen zu lösen, mit denen die Technologiebranche konfrontiert ist. In der mehr als einstündigen Rede forderte Biden den Kongress auf, neue Regeln zum Schutz der Benutzerdaten und zur Stärkung des Wettbewerbs in der Technologiebranche zu verabschieden.

Die Ansprache spiegelte vieles von dem wider, was Biden während seiner ersten Rede zur Lage der Nation im vergangenen Jahr gesagt hatte. Die Online-Sicherheit von Kindern beunruhigt den Kongress und die Biden-Regierung seit langem und erreichte 2021 dramatische Höhepunkte, nachdem die Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen interne Unternehmensdokumente durchsickern ließ, in denen die psychischen Gesundheitsrisiken aufgeführt sind, denen junge Benutzer bei der Nutzung von Meta-Plattformen wie Instagram ausgesetzt sind. Haugen nahm als Gast von First Lady Jill Biden an der letzten Ansprache des Präsidenten teil, ein Beweis für den Wunsch der Regierung nach strengeren Online-Schutzmaßnahmen.

Aber in den letzten zwei Jahren wurde wenig getan, um die Sicherheit junger Nutzer in den sozialen Medien in den USA zu verbessern. Der Gesetzgeber hat Dutzende von Gesetzentwürfen eingebracht, aber keiner hat genug Unterstützung erhalten, um eine Abstimmung im Repräsentantenhaus oder im Senat zu erzwingen. Viele dieser Gesetzentwürfe, wie die Maßnahme von Sens. Ed Markey (D-MA) und Josh Hawley (R-MO), ein bestehendes Online-Kindersicherheitsgesetz zu aktualisieren, tun vieles von dem, was Biden am Dienstag gefordert hat, wie das Verbot von Plattformen wie Instagram und YouTube Ausrichtung von Anzeigen auf Minderjährige.