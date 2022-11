Biden bringt Thanksgiving-Kuchen zu den Ersthelfern in Nantucket

NANTUCKET, Mass. (AP) – Präsident Joe Biden lieferte am Donnerstag während einer Danksagung am Erntedankfest mindestens ein halbes Dutzend Kürbiskuchen an Feuerwehrleute aus Massachusetts, und sein kleiner Enkel ging mit einem roten Feuerhut über seinen blonden Locken davon.

„Oh wow“, hörte man Biden sagen, als er sah, wie der fast 3-jährige Beau Biden mit Hut aus dem Hauptquartier kam. Der Präsident war bei den Feuerwehrleuten, die sich vor dem Gebäude aufgereiht hatten, um ihn willkommen zu heißen.

Biden hatte früher am Tag seine Wertschätzung für Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte zum Ausdruck gebracht, als er und seine Frau Jill telefonisch mit den Moderatoren der NBC-Sendung der Macy’s Thanksgiving Day Parade in New York sprachen.

„Ich möchte mich bei den Feuerwehrleuten und Polizisten, den Ersthelfern, bedanken. Sie machen nie eine Pause“, sagte er während des Anrufs. Die Bidens sprachen später am Donnerstag mit Einheiten aus allen sechs Zweigen des US-Militärs, die in Europa, auf See, in Guantanamo Bay, Kuba, und auf der Whiteman Air Force Base in Missouri stationiert sind, sagte das Weiße Haus.

„Wir erinnern uns jeden Tag an sie“, sagte er während der Sendung. „Gott segne unsere Truppen.“

Jill Biden schien zu versuchen, ihren Enkel dazu zu bringen, mit den Feuerwehrleuten zu sprechen, aber Beau sah nicht auf. Sie hörte, wie sie sagte, sie wisse nicht, warum er so still sei.

Während eines kurzen Gesprächs mit Reportern sagte Biden, er hoffe, dass das kommende von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus die US-Hilfe für die Ukraine fortsetzen werde. Er sagte auch, sein Team sei an Verhandlungen beteiligt, um einen Streik im Güterverkehr Anfang Dezember zu vermeiden, der die Wirtschaft weiter stören könnte.

Nach dem Besuch kehrte Biden in das Haus in Nantucket zurück, wo er den Urlaub mit seiner Familie verbringt, darunter Sohn Hunter und seine Frau Melissa – die Beaus Eltern sind – und Tochter Ashley.

Sie campen auf einem weitläufigen Gelände am Wasser entlang des Hafens von Nantucket, das David Rubenstein gehört, Mitbegründer der Carlyle Group, einer Private-Equity-Firma. Biden feierte 2021 Thanksgiving im Haus.

Die Bidens haben eine mehr als 40-jährige Tradition, Thanksgiving auf der Insel Massachusetts zu verbringen.

Darlene Superville, The Associated Press