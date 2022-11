Biden bricht Altersrekord — RT World News

Joe Biden ist am Sonntag 80 Jahre alt geworden und damit der erste US-Präsident, der sein neuntes Jahrzehnt im Amt hat. Während Bidens fortgeschrittenes Alter und offensichtliche kognitive Schwierigkeiten ihn zum Ziel republikanischer Angriffe gemacht haben, ist die gemeinsame Führung beider Parteien älter denn je.

Biden wird seinen Geburtstag mit einem Brunch feiern, der von First Lady Jill Biden veranstaltet wird, und Mitglieder seiner Familie, die sich bereits zur Hochzeit seiner Enkelin am Samstag in Washington befinden, werden voraussichtlich teilnehmen.

Während Biden bereits die älteste Person ist, die jemals als Präsident fungierte, markiert sein Geburtstag einen Meilenstein für die Nation, die nun vom ersten Achtzigjährigen in ihrer Geschichte geführt wird.

Die Republikaner argumentieren seit langem, dass Biden für ein Amt geistig ungeeignet sei, und verweisen auf seine Schwierigkeiten mit Reden und seine offensichtliche Verwirrung bei öffentlichen Auftritten. Eine Politico-Umfrage Anfang dieser Woche ergab, dass 48 % der Wähler Biden für geistig untauglich halten, wobei 50 % der Aussage, dass der Präsident es ist, nicht zustimmen „bei guter Gesundheit.“









Biden sagte letzte Woche, dass sein „Absicht“ soll 2024 im Alter von 82 Jahren erneut kandidieren. Die linke Basis der Demokratischen Partei fordert jedoch bereits, dass jemand anderes seinen Platz einnimmt, und eine Reuters-Umfrage Anfang dieses Monats ergab, dass 46 % der Demokraten der Meinung sind, dass er der Herausforderung möglicherweise nicht gewachsen ist.

Sollte sich Biden zu einer Kampagne 2024 verpflichten, wird er wahrscheinlich gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump antreten, der seine Kandidatur Anfang dieser Woche angekündigt hat. Trump wird 78 Jahre alt sein, wenn die Amerikaner im Jahr 2024 zur Wahl gehen, und dieselbe Reuters-Umfrage ergab, dass 26 % der Republikaner der Meinung sind, dass auch er bis dahin zu alt für den Job sein wird.

Die Amerikaner arbeiten länger als je zuvor, wie die Washington Post am Sonntag feststellte, dass der Anteil der Achtzigjährigen an der US-Belegschaft von 110.000 im Jahr 1980 auf 734.000 im Jahr 2019 gestiegen ist.

Der scheidende 117. Kongress ist der älteste in der Geschichte des Landes, mit etwa einem Viertel seiner Mitglieder über 70 Jahre, gegenüber 8 % im Jahr 2002, laut einer Untersuchung von Insider. Die Vorsitzenden beider Parteien gehören zu den ältesten Mitgliedern, wobei die scheidende Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, mit 82 Jahren und der Vorsitzende der Senatsminorität, Mitch McConnell, im Februar 81 Jahre alt werden. Der Senator von Iowa, Chuck Grassley, ein Republikaner, wird das älteste Kongressmitglied der Geschichte sein, wenn er vor dem Ende seiner achten Amtszeit im Jahr 2029 95 Jahre alt wird.