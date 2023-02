Biden brachte einen chinesischen Spionageballon zum Absturz. Aber er hat die bilateralen Beziehungen nicht ausgebaut

Dieser jüngste Vorfall trifft die USA – buchstäblich – zu Hause, weil die ununterbrochene Berichterstattung über die Präsenz des Ballons im amerikanischen Luftraum und seine Zerstörung, die auf Live-Videos festgehalten wurden, die Bedrohung durch China für viele real werden ließ.

„Das war ein ziemlich großer Erfolg für die [public] Vertrauensfaktor in den Beziehungen zwischen den USA und China – chinesische Spionage stand noch nie so im Mittelpunkt des amerikanischen öffentlichen Bewusstseins“, sagte Lyle Morris, ehemaliger Landesdirektor für China im Büro des Verteidigungsministers. „Wenn es noch Leute gibt, die wegen einer Bedrohung durch China auf dem Zaun stehen oder nicht, ist das so gut wie ausgeschlossen.“

Kurzfristig argumentieren die GOP-Gesetzgeber, dass Präsident Joe Biden härter gegen China vorgehen muss. Ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums äußerte sich in einer Pressekonferenz am Freitag ähnlich streng zu Peking, indem er den Einfall des Ballons „eine klare Verletzung unserer Souveränität“ nannte und erklärte, dass er „inakzeptabel“ sei.

Aber der Vorfall wird die bilateralen Beziehungen wahrscheinlich nur weiter verletzen, anstatt sie zu zerstören.

Ungeachtet der zügellosen politischen Rhetorik über die wirtschaftliche Entkopplung sind die beiden Länder zu stark voneinander abhängig, um sich für eine drastische Herabstufung der bilateralen Beziehungen zu entscheiden. Sowohl die Biden-Regierung als auch hochrangige chinesische Beamte, einschließlich des obersten Führers Xi Jinping, haben kürzlich die Notwendigkeit betont, den Tenor in den Beziehungen zwischen den USA und China zu verbessern. Und historisch gesehen verblassten andere amerikanisch-chinesische Vorfälle, die die Beziehung durcheinander gebracht haben, schließlich zugunsten wieder aufgenommener, wenn auch angespannter Beziehungen.

In den letzten Wochen haben Xi und seine Helfer eine Charmeoffensive gestartet, die darauf abzielt, die Spannungen mit Washington abzubauen, während sie mit einem Covid-Ausbruch und einem wirtschaftlichen Abschwung kämpfen. Die chinesische Regierung bereitete sich sogar darauf vor, Außenminister Antony Blinken zu einem jetzt verschobenen Besuch willkommen zu heißen, bei dem er möglicherweise mit Xi zusammengetroffen wäre.

Und weil die Entdeckung des Luftschiffs für Xi eine vorzeitige Peinlichkeit ist, könnte er Chinas Reaktion auf den Abschuss in Grenzen halten. Tatsächlich signalisierte Peking seinen Wunsch, zu verhindern, dass der Einfall des Ballons die Verbindungen zerreißt, indem es eine seltene Äußerung des „Bedauerns“ abgab, obwohl es auch behauptete, das Objekt sei ein Wetterballon, der vom Kurs abgekommen sei.

In Kommentaren am Samstag gegenüber Reportern sagte Biden, er habe am Mittwoch angeordnet, den Ballon „so schnell wie möglich“ abzuschießen. Letztendlich beschlossen die Behörden, zu warten, bis das Objekt über Wasser war, um zu vermeiden, „jedem am Boden Schaden zuzufügen“, sagte der Präsident.

Eine Frage, wie sich die Entscheidung auf die Beziehungen der USA zu China auswirken würde, beantwortete Biden nicht. Auswärtige Beobachter sagten jedoch voraus, dass sowohl Peking als auch Washington versuchen würden, die Folgen zu minimieren.

„Die Biden-Regierung hat bereits signalisiert, dass sie versuchen wird, den Blinken-Besuch zu verschieben, wenn die Bedingungen dies zulassen“, bemerkte Daniel Russel, ein ehemaliger hochrangiger asiatischer Mitarbeiter in der Obama-Regierung, der enge Verbindungen zu Biden-Helfern unterhält. „Wenn dies das Buch über den Vorfall schließt, können die beiden Seiten wieder an die Arbeit gehen. Wenn sich die Chinesen stattdessen dafür entscheiden, das geschädigte Opfer zu spielen oder Vergeltung zu üben, könnten wir uns wieder auf der Eskalationsleiter wiederfinden.“

Sollten die Vereinigten Staaten die Überreste des Ballons bergen und beweisen, dass es sich um eine Spionagevorrichtung und nicht um einen Wettertracker handelt, könnte das Xi weiter in Verlegenheit bringen und ihn dazu bringen, einen Rückzieher zu machen. Biden könnte dieses Wrack verwenden, „um China zu demütigen oder als Faustpfand in privaten Gesprächen“, sagte Yun Sun, Programmdirektor für China im Stimson Center.

Die chinesische Botschaft in Washington, DC, reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Vereinigten Staaten und China haben sich in der Vergangenheit von beziehungsunterbrechenden Vorfällen erholt, die den anderen zunächst empörten.

Am 7. Mai 1999 beispielsweise bombardierte eine US-geführte NATO-Luftkampagne die chinesische Botschaft in Belgrad, tötete drei chinesische Journalisten und verletzte 20 weitere chinesische Bürger. Obwohl die Vereinigten Staaten darauf bestanden, dass die Bombardierung ein Fehler war, ist sie bis heute eine Quelle schmerzlicher Gefühle in China, wo ein staatlicher Medienbericht sie 2021 als „barbarisch“ bezeichnete. Dennoch hat der Vorfall die Bemühungen zur Verbesserung der Beziehungen nicht verhindert.

Im Jahr 2001 kollidierte ein US-Spionageflugzeug mit einem chinesischen Kampfflugzeug über dem Südchinesischen Meer und landete auf der chinesischen Insel Hainan. China hielt die 24-köpfige Besatzung des US-Flugzeugs elf Tage lang fest, in denen der Kampfjet-Pilot gestorben sein soll. Nach mehreren Tagen angespannter Verhandlungen vermittelten die beiden Länder eine Einigung, die von einem US-Ausdruck des Bedauerns für den Vorfall abhing.

Sogar Jahre zunehmender Spannungen um Taiwan, die selbstverwaltete demokratische Insel, die Peking für sich beansprucht, haben die Verbindungen nicht getrennt. 2013, als Biden Vizepräsident war, erklärte Peking den Start einer „Luftverteidigungs-Identifikationszone“ im Ostchinesischen Meer. Biden ging mit der Botschaft nach China, Washington werde die Zone nicht anerkennen; US-Militärflugzeuge flogen bereits ohne chinesische Erlaubnis hindurch.

Biden hat auch wiederholt gesagt, dass die Regierung US-Truppen entsenden wird, um Taiwan zu helfen, wenn China angreift, obwohl die offizielle US-Politik mehrdeutiger ist.

Und als damaliger Sprecher des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi besuchte Taiwan im August, reagierte die chinesische Regierung wütend und führte tagelang Militärübungen unter scharfem Feuer auf der ganzen Insel durch. Peking setzte auch bilaterale Militärdialoge und gemeinsame Bemühungen in Bezug auf Chinas Rolle in der US-Opioidkrise aus.

Aber drei Monate später traf sich Biden mit Xi am Rande des G-20-Gipfels in Indonesien, und beide versprachen, zu versuchen, die Spannungen abzubauen, um „diesen Wettbewerb verantwortungsvoll zu führen“. Die chinesische Regierung hat kürzlich auch zu einem weicheren diplomatischen Ton übergegangen – ein Versuch Pekings, die Spannungen zwischen den USA und China abzubauen, während es mit einem katastrophalen Covid-Ausbruch und einem wirtschaftlichen Abschwung zu kämpfen hat.

Der Ballonvorfall wird wahrscheinlich auf dem Capitol Hill einen starken Widerhall finden, wo es einen parteiübergreifenden Konsens darüber gibt, dass China eine langfristige Bedrohung für die Macht der USA darstellt.

„Der Kongress wird mit ziemlicher Sicherheit Anhörungen über die Reaktion der Regierung abhalten, was die Haltbarkeit dieser Geschichte verlängern und wichtige Fragen zur Wirksamkeit der China-Politik der Biden-Regierung aufwerfen wird“, sagte Craig Singleton, Senior China Fellow bei der Foundation for Defense of Democracies.

Die Möglichkeit, dass Blinken die Reise nach China fortsetzen könnte, wurde in Betracht gezogen, bevor sie schließlich verschoben wurde, nachdem Regierungsbeamte erkannt hatten, dass der Besuch von Fragen zu einem Ballon überschattet werden würde, der noch über US-Boden schweben könnte.

„Das Ziel der Reise war es, ein ‚Boden‘ in den Beziehungen zu suchen und potenzielle Bereiche der Zusammenarbeit im gegenseitigen Interesse zu erkunden“, sagte ein mit dem Thema vertrauter US-Beamter, der aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit unter der Bedingung der Anonymität sprach.

Der Ballon hätte jedoch „alle Gespräche dominiert“, sagte der Beamte. „Es war besser, auf einen besseren Zeitpunkt zu verschieben, und alle Behörden stimmten dem zu.“

Es ist nicht klar, wann Blinken seine Reise verschieben wird. Ob chinesische Beamte zustimmen, ihn ziemlich bald aufzunehmen, könnte ein Zeichen dafür sein, wie schnell sie den Ballon-Vorfall hinter sich lassen wollen.

Adam Cancryn hat zu diesem Bericht beigetragen.