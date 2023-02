“Ik dacht dat het van cruciaal belang was dat er geen enkele twijfel bestond over de Amerikaanse steun aan Oekraïne in de oorlog”, zei Biden tijdens een gezamenlijke toespraak met Zelenskyy.

De schokkende verschijning vond plaats onder enorme geheimhouding, waarbij Biden om 04.15 uur lokale tijd vertrok vanaf Joint Base Andrews. Amerikaanse functionarissen hadden hun bezorgdheid geuit dat Biden niet naar Oekraïne kon vliegen of een treinreis van tien uur kon maken zonder immens risico voor het gastland of hemzelf. De veiligheid van de president verzekeren was een bijna onmogelijke onderneming, zeiden die functionarissen, hoewel ze erkenden dat Biden al lang naar Kiev wilde. Uren voor de reis lieten Amerikaanse functionarissen hun Russische tegenhangers weten dat de president zou vertrekken met het oog op ‘deconflictie’. Ze hebben niet gedetailleerd hoe de Russen reageerden.

“Dit was een risico dat Joe Biden wilde nemen”, zegt Kate Bedingfield, de communicatiedirecteur van het Witte Huis. “Het is belangrijk voor hem om te komen opdagen, zelfs als het moeilijk is, en hij gaf zijn team de opdracht om het voor elkaar te krijgen, hoe uitdagend de logistiek ook was. Hij wilde schouder aan schouder staan ​​met president Zelensky en de wereld eraan herinneren dat Kviv nog steeds overeind staat nu we een jaar na de invasie naderen.”

Alles bij elkaar bleef Biden ongeveer vijf uur op de grond, bezocht hij de ambassade en liep hij door de straten van de belegerde hoofdstad van Oekraïne – dezelfde stad die Rusland twaalf maanden geleden probeerde te veroveren – en ontmoette hij Zelenskyy. Het was zijn achtste reis naar Kiev. Deze keer werd hij geflankeerd door een handvol stafleden, waaronder nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan. “Elke keer belangrijker”, zei Biden.

Terwijl de twee mannen door Kiev toeren, gingen luchtalarmsirenes af in de Oekraïense hoofdstad. Sullivan zegt dat Biden een-op-een ontmoeting had met Zelenskyy na een eerste begroeting en een ontmoeting had met de beste assistenten van de Oekraïense leider. “Ze hebben tijd besteed aan het praten over de komende maanden, in termen van het slagveld en wat Oekraïne nodig heeft in termen van capaciteiten om te kunnen slagen op het slagveld”, zei Sullivan.

De boodschap van het bezoek was ondubbelzinnig: Oekraïne is veilig genoeg voor een bezoek van een Amerikaanse president, ondanks de raketaanvallen, drone-aanvallen en loopgravenoorlog van Vladimir Poetin.

In een verklaring na zijn aankomst zei Biden dat Poetin “dacht dat Oekraïne zwak was en dat het Westen verdeeld was. Hij dacht dat hij ons kon overleven. Maar hij had het helemaal mis.”

In de toespraak met Zelenskyy kondigde de Amerikaanse president een nieuw wapenpakket van een half miljard dollar aan, dat artilleriemunitie en antipantsersystemen zoals houwitsers en speerwerpers zal omvatten, evenals sancties “tegen elites en bedrijven die proberen te ontwijken of op te vullen Ruslands oorlogsmachine.”

Zelenskyy, die het Westen heeft aangespoord om langereafstandsraketten te sturen om verre Russische posities in Oekraïne te raken, zei dat die langeafstandsraketten ter discussie staan.

Hij bedankte Biden voor zijn bezoek in “de moeilijkste tijd” voor Oekraïne en zei dat de twee leiders een brede discussie voerden met hun teams.

“Dit gesprek brengt ons dichter bij de overwinning”, zei Zelenskyy. “Vandaag waren onze onderhandelingen zeer vruchtbaar … Ze waren erg belangrijk en cruciaal.”

Zelenskyy zei ook uit te kijken naar gesprekken met Biden over “wat we moeten doen om de oorlog te stoppen, om succes te hebben in deze oorlog … en hoe we dit jaar kunnen winnen.”

Biden stond onder enorme druk om Kiev te bezoeken van Republikeinen, Democraten en buitenlandse tegenhangers. Zelenskyy heeft meerdere zittende Europese leiders en Amerikaanse wetgevers ontvangen, waardoor de afwezigheid van Biden met de maand opvallender wordt. Een geplande reis naar Polen ter gelegenheid van het eenjarige jubileum van de oorlog bood het Witte Huis de gelegenheid om de geheime reis te maken.

Voorafgaand aan het bezoek begonnen berichten te circuleren dat Biden onderweg was, toen de veiligheidsvoorbereidingen duidelijk werden in en rond de Oekraïense hoofdstad. Amerikaanse militaire vliegtuigen cirkelden rond de Poolse grens en inwoners van Kiev plaatsten video’s op sociale media van lockdowns in het stadscentrum en in de buurt van de Amerikaanse ambassade.

De reis naar Europa zou samenvallen met de eenjarige verjaardag van de oorlog, waarbij Biden de inval van Poetin aan de kaak zal stellen en publiekelijk zal verklaren dat de Verenigde Staten Oekraïne zullen steunen tot de laatste momenten van het conflict. Zijn fysieke aanwezigheid in Kiev zou een van de blijvende erfenissen kunnen zijn van zijn oorlogsjubileumreis.

Het is onduidelijk hoe en of Poetin wraak zal nemen. Er bestaat al een wijdverbreide angst dat hij het eenjarig jubileum op 24 februari zou vieren met machtsvertoon, bijvoorbeeld door opdracht te geven tot een groter spervuur ​​van raketaanvallen op Oekraïne.

Na zijn stop zal Biden naar Warschau vliegen, waar hij dinsdag een toespraak zal houden om het opmerkelijke verzet van Oekraïne en de collectieve verdediging van het beoogde land door het Westen te vieren. Het is een herhaling van zijn toespraak in Polen vorig jaar over hoe de Verenigde Staten ernaar streefden samen te werken met bondgenoten om Oekraïne te helpen. De meest memorabele regel van de toespraak was echter wat toen leek op een oproep tot regimeverandering in Rusland: “In godsnaam”, zei hij, “deze man kan niet aan de macht blijven.”

Veronika Melkozerova heeft vanuit Kiev bijgedragen aan dit rapport.