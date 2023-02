Muir merkte op dat de Russische president Vladimir Poetin positief had gereageerd op het Chinese voorstel.

“Poetin juicht het toe, dus hoe kan het iets goeds zijn? Ik ben niet grappig,’ zei hij. “Ik ben bloedserieus.”

Biden voegde eraan toe: “Het idee dat China gaat onderhandelen over de uitkomst van een oorlog die voor Oekraïne een totaal onrechtvaardige oorlog is, is gewoon niet rationeel.”

Ondanks Amerika’s scepsis over het voorstel, verwelkomde de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy vrijdag voorzichtig de inspanningen van Peking en zei hij president Xi Jinping graag te ontmoeten om de voorstellen van China te bespreken. “Voor zover ik weet, respecteert China de historische integriteit”, zei hij tegen verslaggevers in Kiev.

In een gesprek met Muir maakte Biden ook duidelijk dat de Verenigde Staten buitengewoon ontevreden zouden zijn als China Rusland militaire hulp zou bieden in zijn strijd tegen Oekraïne in de jarenlange oorlog.

“We zouden reageren”, zei Biden. Hij merkte ook op dat honderden Amerikaanse bedrijven Rusland hadden verlaten na de invasie van Oekraïne “zonder enig aandringen van de overheid” en dat China met dezelfde gevolgen te maken zou kunnen krijgen.