Biden bemüht sich, die Unterstützung in blauen Bundesstaaten bei einer Wahl zu stärken, die scheinbar wegrutscht

Joe Bidens Midterm-Pitch wird immer krasser und alarmistischer, als er sich bei einer Wahl, die den Demokraten scheinbar entgleitet und die ihm einen Kongress bescheren könnte, der seinem Weißen Haus zwei Jahre Elend zufügt, um Schwung bemüht.

Der Präsident war am Donnerstag unterwegs – nicht in einem der wichtigsten Swing-Staaten des Senats –, sondern in New York, um für die Halbleiterherstellung zu werben. Die Tatsache, dass er in einem Staat auftauchte, den er vor zwei Jahren mit mehr als 20 Punkten Vorsprung gewonnen hatte, zeigt, wie seine niedrigen Zustimmungswerte seine Fähigkeit einschränken, seiner Partei zu helfen, aus einem Loch herauszukommen.

Biden argumentierte gleichzeitig, dass die Wirtschaft in weitaus besserer Verfassung sei, als die meisten Amerikaner es einschätzen, und dass die Republikaner, wenn sie nächsten Monat an die Macht kommen, das, was er als Erholung bezeichnete, zum Absturz bringen und Medicare und Sozialversicherung auf den Hackklotz stellen würden.

Sein Ansatz spiegelte das außerordentlich schwierige Wahlumfeld wider, mit dem die Demokraten konfrontiert sind, die Gefahr laufen, ihre Kontrolle über das Repräsentantenhaus zu verlieren, da ihre Hoffnungen, sich an den Senat zu klammern, zu schwinden scheinen.

Elf Tage vor der Wahl zielen die Republikaner auf tiefblaues Territorium ab, das es ihnen ermöglichen würde, eine Welle aufzubauen, die zu einer bedeutenden Mehrheit im Repräsentantenhaus führen könnte. Die Republikaner brauchen nur einen Nettogewinn von fünf Sitzen, um die Kammer umzudrehen, und sie könnten allein im Empire State genug Sitze gewinnen, um dies zu tun, schrieb Harry Enten von CNN am Donnerstag.

Und auch die Rennen, die über die Geschicke des Senats entscheiden, scheinen sich zu verengen, wie etwa in Arizona, wo einst der demokratische Senator Mark Kelly deutlich in Führung lag. Die Demokraten wurden diese Woche auch durch eine wackelige Debattenperformance des für den Senat von Pennsylvania nominierten John Fetterman erschüttert, der nach einem Schlaganfall immer noch mit Hör- und Verarbeitungsproblemen konfrontiert ist. Das Commonwealth stellt die beste Chance der Partei dar, einen Sitz zu erringen, und könnte entscheidend für ihre Hoffnungen sein, die Kontrolle über den 50-50-Senat zu behalten, in dem Vizepräsidentin Kamala Harris die entscheidende Stimme abgibt. Der Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, sagte in einem Gespräch, das am Donnerstag mit Biden und der New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul belauscht wurde, dass er der Meinung sei, dass die Debatte in Pennsylvania „uns nicht zu sehr geschadet hat“, äußerte sich jedoch besorgt über das hochkarätige Rennen in Georgia. sagen, es ist der Zustand, „wo es bergab geht“.

Der Verlust einer der beiden Kammern könnte für den Präsidenten katastrophal sein, der sich auf eine Flut republikanischer Ermittlungen gegen seine Regierung, seinen Umgang mit dem US-Rückzug aus Afghanistan und die Geschäftsangelegenheiten seines Sohnes Hunter Biden vorbereitet, der von den USA untersucht wird Justizabteilung.

Nach den jüngsten Wahlen herrscht in den Umfragen genügend Unsicherheit, sodass es noch viel zu früh ist, den Stand des Rennens richtig zu beurteilen. Aber Bidens Rede am Donnerstag spiegelte die Belastung der Demokraten bei dieser Wahl wider und deutete an, dass sich das historische Muster von Präsidenten der ersten Amtszeit, die bei den Zwischenwahlen geschlagen wurden, möglicherweise wieder bestätigt, nachdem seine Partei die Hoffnung genährt hatte, sich in diesem Sommer im Gefolge des Obersten gegen den Trend zu wehren Gericht hebt Roe v. Wade auf.

Biden ist im Wesentlichen gezwungen, gegenüber den Amerikanern, die laut Umfragen die Wirtschaft verärgern, zu argumentieren, dass die Dinge nicht so schlimm sind, wie sie scheinen.

Seine Rede zeigte die politische Unmöglichkeit, unbestreitbar positive Aspekte der Wirtschaft hervorzuheben – einschließlich hoffnungsvoller BIP-Wachstumszahlen, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, und einer historisch niedrigen Arbeitslosenquote – wenn die Inflation auf fast 40-Jahres-Hochs wütet.

Bidens Warnungen vor heftigen politischen Kämpfen mit den Republikanern um Ansprüche und Staatsausgaben bei einem möglichen Showdown um die Anhebung der Schuldenobergrenze dienten unterdessen als Vorschau auf die möglicherweise erbitterten Jahre in Washington, wenn die politische Kontrolle zwischen den Parteien aufgeteilt wird.

Der Präsident warnte davor, dass die Kontrolle der GOP über den Kongress eine „tickende Zeitbombe“ unter der Wirtschaft auslösen würde.

„Sie kommen hinter der Sozialversicherung her“, sagte Biden bei seiner Veranstaltung in Syrakus.

„Sie werden die Regierung lahmlegen, sich weigern, Amerikas Rechnungen zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte zu bezahlen, um Amerika in Verzug zu bringen … es sei denn, wir geben ihren Forderungen nach, die Sozialversicherung und Medicare zu kürzen.“

„Nichts wird mehr Chaos verursachen oder der amerikanischen Wirtschaft mehr Schaden zufügen“, sagte der Präsident und gab zu, dass die Demokraten bei Wahlen immer die Sozialversicherung belasten, argumentierte aber auch, dass Vorschläge des republikanischen Sens. Rick Scott aus Florida und Ron Johnson aus Wisconsin diesmal wirklich das Rentenprogramm bedrohen.

Bidens Rede argumentierte, dass seine Politik, wenn sie voll zum Tragen kommt, jahrzehntelange Rückgänge im verarbeitenden Gewerbe und in der amerikanischen Industrie beheben wird. Er argumentierte, dass seine Unterschriftengesetze, die während einer gesetzgeberischen Hitzewelle verabschiedet wurden, darunter eine parteiübergreifende Infrastrukturmaßnahme, ein Gesetz zur Ankurbelung der US-Halbleiterproduktion und ein weiteres, das eine saubere Energiewirtschaft aufbaut, Arbeitsplätze und Wohlstand bringen würden. Er erklärte, dass seine im Sommer verabschiedete Sozialausgabenmaßnahme den Amerikanern wohlhabender machen würde, da sie einige langfristige Gesundheitskosten senken würde.

Das Problem ist jedoch, dass all diese Maßnahmen – wenn sie erfolgreich sind – nicht rechtzeitig abgewickelt werden, um sich bei diesen Wahlen bemerkbar zu machen. Es besteht die Möglichkeit, dass sie Biden im Jahr 2024 helfen könnten, wenn er sich entscheidet, sich zur Wiederwahl zu stellen, aber im Moment sind sie bestrebt.

CNN/SSRS-Umfragen in dieser Woche in Schlachtfeldstaaten spiegeln die fast unmögliche politische Situation wider, der sich die Demokraten bei den Rennen um den Kongress und den Gouverneur gegenübersehen.

Etwa 47 % der Wähler in Wisconsin, 46 % in Michigan und 44 % in Pennsylvania gaben an, dass die Wirtschaft und die Inflation die wichtigsten Themen seien, die ihre Stimmabgabe beeinflussten. In jedem Bundesstaat hat sich die Zahl derjenigen, die sich am zweitrangigsten mit dem Thema Abtreibung beschäftigen, mehr als verdoppelt. Die Demokraten hatten gehofft, dass die Empörung über die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ihre wirtschaftlichen Verbindlichkeiten vor den Wahlen am 8. November neutralisiert hätte.

Alle verfügbaren Beweise in 11 Tagen deuten darauf hin, dass dies nicht der Fall ist, da die Republikaner sich auf Wirtschafts- und Verbrechensbotschaften stützen.

Letzteres hat sogar das Gouverneursrennen in New York – das seit zwei Jahrzehnten landesweit keinen Republikaner mehr gewählt hat – unerwartet wettbewerbsfähig gemacht. Biden war am Donnerstag mit Hochul in Syrakus, wo auch ein umkämpftes Hausrennen stattfindet.

Der Präsident startete mit einigen unerwartet guten Nachrichten in den Tag – ersten Schätzungen zufolge erholte sich die Wirtschaft im letzten Quartal mit einer annualisierten Rate von 2,6 %. Biden hielt die Zahlen als „weiteren Beweis dafür, dass Ihre wirtschaftliche Erholung weiter voranschreitet“.

Das Problem ist jedoch, dass der Präsident eine Vision einer Wirtschaft heraufbeschwor, die viele Amerikaner nicht erkennen. Die Diskrepanz zwischen den beiden Realitäten – einer Wirtschaft, die laut Daten in vielen Bereichen stark ist, und der gelebten Erfahrung auf dem Land – könnte den Demokraten durchaus zum Verhängnis werden.

Diese Wahl entpuppt sich als Lehrbeispiel für die schädlichen politischen Auswirkungen der Inflation – eine Kraft, die viele erwachsene Amerikaner noch nie erlebt haben, seit sie in den 1980er Jahren ihren dunklen Schatten auf den Alltag geworfen hat.

Wenn das Einkommen eines Wählers nicht mit seinen Kosten Schritt halten kann, insbesondere für die Grundnahrungsmittel des täglichen Lebens wie Fleisch, Brot, Eier und Benzin, muss er nach Sündenböcken suchen. Und Biden, als Präsident an der Macht, bekommt die Schuld.

Biden macht äußere Faktoren für den Anstieg der Lebenshaltungskosten verantwortlich, darunter die Invasion des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine, die auch die Benzinpreise in die Höhe trieb – obwohl diese jetzt nachlassen – und die Folgen der Unterbrechung der Lieferkette während der Pandemie. Die Republikaner beschuldigen Biden, das System mit Milliarden von Dollar in bar gespült und die Wirtschaft in einen Überhitzungszyklus geschickt zu haben.

In einem Interview mit Phil Mattingly von CNN riet Finanzministerin Janet Yellen am Donnerstag zu Geduld, da es einige Zeit dauern wird, bis viele der Maßnahmen, die die Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft ergriffen hat, wirksam werden.

Aber sie gab in dem auf „Erin Burnett OutFront“ ausgestrahlten Interview zu: „Die Inflation ist sehr hoch – sie ist unannehmbar hoch und die Amerikaner spüren das jeden Tag.“

Der Präsident befindet sich in der bekannt schwierigen Lage, zu versuchen, Anerkennung für die ermutigenden Aspekte der Wirtschaft zu beanspruchen, während er sich in den Schmerz einfühlt, den viele Amerikaner empfinden. Als er Vizepräsident in der Obama-Regierung war, stand das Weiße Haus vor einem ähnlichen Problem. Die Wirtschaft kehrte nach der Großen Rezession langsam zurück, aber viele Amerikaner spürten dies in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit nicht. Barack Obama argumentierte im Vorfeld der Midterm-Wahlen 2010, die Kontrolle über den Kongress an die Republikaner abzugeben, wäre so, als würde man die Schlüssel des Autos den Leuten zurückgeben, die es in den Straßengraben gefahren haben. Aber die Wähler waren nicht glücklich und die Republikaner übernahmen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und erzielten große Gewinne im Senat.

Jetzt muss Biden eine ähnliche politische Gratwanderung in Bezug auf die strafenden Lebenshaltungskosten vollziehen.

„Die Menschen kämpfen immer noch mit der Inflation. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, an einem Ort, an dem mein Vater am Ende des Monats sagen würde, wenn Sie – was Sie verdienen, nicht alle Ihre Ausgaben decken, Sie in echten Schwierigkeiten waren “, sagte Biden eine virtuelle Spendenaktion in dieser Woche für die Iowa-Abgeordnete Cindy Axne, die vor einer harten Wiederwahl steht.

„Und obwohl die Inflation hier niedriger ist als in den meisten fortgeschrittenen Ländern, weiß ich, dass das kein Trost für jemanden ist, der am Küchentisch sitzt und versucht, Essen auf den Tisch zu bringen“, sagte der Präsident.

Sein Kommentar zeigte, dass Biden das Problem, das die Demokraten in dieser Wahlsaison zunehmend zum Scheitern bringen wird, sehr gut versteht. Aber kurzfristig kann er nichts dagegen tun.